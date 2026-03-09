Předplatné

Jiný Chorého příběh: tři ostré střety za poločas, žádná karta. Měly se zákroky sečíst?

Video placeholder
Chorý v derby: tři ostré střety za poločas, žádná karta. Měly se zákroky sečíst? • Zdroj: iSport TV
Lukáš Haraslín během 316. derby
Lukáš Haraslín brání Davida Mosese
O poločasové přestávce došlo v tunelu k potyčce, při níž fyzioterapeut Slavie nakopl sparťanského útočníka Jana Kuchtu.
Zdeněk Houštecký a Tomáš Vlček děkují fanouškům
Fanoušci Slavie slaví výhru v derby
Ondřej Škvor
Chance Liga
Hlavní postava derby je jedna a není o ní sporu. Tomáš Chorý. Útočník Slavie napsal v nedělním klání pozoruhodný příběh. Shromáždil do něj ryze kladné okamžiky, dva góly a asistenci, ale také jiné, spíš s opačným znaménkem. Řeč je o třech ostrých soubojích, které měly jedno společné – soupeř zůstal s bolestí ležet na zemi.

Bývalý elitní sudí Ivan Grégr v rozhovoru pro Sport před derby prohlásil: „Pohlídal bych si Chorého, který nejenom v pokutovém území hodně používá lokty. Pro sudího to je hodně nepříjemný hráč.“

Trefil se, protože (také) tři Chorého střety vyvolaly mezi hráči a diváky vyšší emoce. Derby, viděno skrze forvarda Slavie, mělo tyto dva poločasy: první soubojový, druhý produktivní. Když skončil ten první, možná se leckterý fanoušek díval do statistik a ptal se: Chorý vážně ještě nemá kartu?

Skutečně neměl, ačkoli přinejmenším v součtu by si ji zasloužil. Toto jsou tři souboje, které vyvolaly rozruch.

V 11. minutě běžel Chorý za balonem, zleva k němu mířil Pavel Kadeřábek. Byl to právě sparťan, který šel ostře ramenem do slávistova ramene a střet v podstatě vyvolal. Ovšem v jeho závěru Chorý zvedl vnější, pravou ruku a soka udeřil do hlavy. Rozhodčí Stanislav Volek ani nepískal faul, avšak měl. Mimochodem, za povšimnutí stojí výraz Jindřicha Trpišovského poté, co na lavičce zhlédl na tabletu opakovaný záznam: vstal a úlevně zakoulel očima, že zákrok jeho svěřenci prošel.

Ve 45+3. minutě šel Chorý do souboje s Adamem Ševínským a ramenem jej zasáhl do brady. Písknuto. Slávista se výrazně podivoval, že sudí souboj vyhodnotil jako nedovolený. Možná tentokrát doplatil na svou výškovou převahu, ale o nedovolený zákrok se jednalo.

Video placeholder

Ve 45+9. minutě Chorý bez zájmu hrát míč ostře vrazil do Lukáše Haraslína. Rameno na rameno, potud v pořádku, ale vzhledem k intenzitě rovněž šlo o faul.

Sudí Volek ani jednou nevolil žlutý trest. To se nelíbilo sparťanskému trenérovi Brianu Priskemu, jenž už během první půle po jednom z Chorého soubojů vystřelil do vzduchu pravačkou se třemi zdviženými prsty. Nejenom sudímu tím dával najevo, že podle něj to už je potřetí, co ostrý útočník fauloval na žlutou kartu.

Po zápase si pak postěžoval, že kdyby ji obdržel už v 11. minutě po souboji s Kadeřábkem, mohl zápas vypadat jinak. „Nesouhlasím, stejně by hrál na téhle hraně, neodradilo by ho to. Má takový styl,“ oponoval v pravidelném komentáři pro Sport internacionál a bývalý slávista Vladimír Šmicer.

Jaký je názor Sportu na (ne)udělení karet? Samostatně by si žlutou nejvíc zasloužil souboj s Kadeřábkem. Navzdory tomu, že iniciátorem střetu byl sparťan, Chorý si měl pohlídat svou pravou ruku. Zbylé dva souboje byly z pohledu karty hraniční. Ovšem podtrženo, sečteno (a sudí „recidivu“ zohlednit může), celkově se Chorý žlutit měl.

To je jedna, méně výrazná část Chorého příběhu v derby. Dva góly a asistence ve druhé půli ji přebily.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia25187055:1961
2Sparta25156449:2851
3Plzeň25136645:3145
4Jablonec25136632:2545
5Olomouc25116826:2339
6Liberec25108737:2438
7Hr. Králové2597934:3234
8Karviná251021336:4232
9Zlín25871031:3531
10Pardubice25781031:4229
11Teplice25691024:3027
12Bohemians25761220:3027
13Ml. Boleslav25591134:4924
14Slovácko25581220:3123
15Baník25571324:3522
16Dukla252101314:3616
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu
