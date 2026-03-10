Derby rozhodly trenérské tahy: Priskemu se nepovedla střídání. Na co nereagoval?
Souboj trenérů vyzněl jasně, stejně jako celkový výsledek derby. Jindřich Trpišovský tentokrát předčil Briana Priskeho stejně jako Slavia Spartu, což vyjádřilo konečné skóre 3:1 a navazující desetibodový náskok v tabulce. V čem vyhrál slávista souboj trenérů?
Přestávková změna
Kouč Jindřich Trpišovský v půli sáhl do sestavy, udělal dvě změny. Obě totálně protočily děj utkání. Přišli útočník Mojmír Chytil a střeďák David Moses. „Chytilovi se hodně dařilo uhrávat první souboje a Moses nám zvedl díky své akceleraci střed hřiště. Pak se zlepšil celý tým,“ pochvaloval si Trpišovský.
Moses přinesl klasicky energii, úspěchy v soubojích, zisky druhých míčů i vyvezení balonu. Navíc kooperoval, pomáhal dominantní levé straně. Chytil byl ještě výraznější, a to nejen vstřelenou brankou. Výborně si seskakoval mezi sparťanskou obranu a zálohu, tady nacházel volný prostor, který hosté nevykrývali. Odtud distribuoval balony především do levé strany plus pomohl Tomáši Chorému úspěšností v soubojích.
Priske mohl zesílit střed, neučinil tak. Proč zůstal na lavici Andrew Irving?
Levá síla
Z bodu označeného jako přestávková změna vycházela síla, kterou Slavia ve druhé půli ničila soka. Červenobílí valili útoky levou stranou, kde na první pohled vládli Lukáš Provod s Davidem Juráskem. Jenže oba dva přes velmi poutavé výkony potřebovali pomocníky, aby získali početní převahu.
To se jim podařilo, protože Brian Priske nepřeházel rozestavení, nepomohl Pavlu Kadeřábkovi, Patriku Vydrovi a později Oliverovi Sonnemu a Jakubu Martincovi, kteří působili napravo.
Naopak Trpišovský odhalil tento prostor jako klíčový, míče do něj posílal zejména Mojmír Chytil, vytahovali se sem stoper Štěpán Chaloupek se střeďákem Davidem Mosesem, ze středu útoku také občas Tomáš Chorý. Proto Slavia dobře kombinovala a poté centrovala. Její tlak vycházel odtud.
Zavřený Vydra
Priske zareagoval v závěru podzimu na problémy ve výstavbě hry. Patrik Vydra přepínal mezi dvěma pozicemi, z krajního stopera se vysouval do středu hřiště. Až na úroveň Kaana Kairinena. Vydrův vliv narostl, což potvrdily i šlágry proti Plzni, kde chyběl kvůli karetnímu trestu, a Slavii.
Letenští nebyli v obou případech dominantní na balonu. Na vině je i reakce soupeře. Vydru zavřel na straně křídelní hráč Youssopha Sanyang (odbíhal i do středu ke Kairinenovi). „Trochu jsme ho obětovali,“ podotkl trenér Trpišovský. „Měl úkol vykrývat Vydru, který chodí do výstavby, a utahat obranu.“ Což se mimořádně podařilo.
Střídání k horšímu
Kdyby John Mercado nedostal žlutou kartu, pravděpodobně pokračuje. Místo něj nastoupil Albion Rrahmani, který až do 84. minuty hrál netradičně na pozici pravého křídla. Potvrdilo se, že není hráčem do utkání plného soubojů a důrazu. Zapsal jedinou zblokovanou střelu.
Garang Kuol dopadl podobně jako Rrahmani, ze tří osobních duelů nevyhrál ani jeden. Oliver Sonne byl pak na pozici wingbeka stabilní. Nejhůř si počínal stoper Martinec. Při standardních situacích bránil Tomáše Chorého. Ten při druhém gólu asistoval, třetí sám dal.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|25
|18
|7
|0
|55:19
|61
|2
Sparta
|25
|15
|6
|4
|49:28
|51
|3
Plzeň
|25
|13
|6
|6
|45:31
|45
|4
Jablonec
|25
|13
|6
|6
|32:25
|45
|5
Olomouc
|25
|11
|6
|8
|26:23
|39
|6
Liberec
|25
|10
|8
|7
|37:24
|38
|7
Hr. Králové
|25
|9
|7
|9
|34:32
|34
|8
Karviná
|25
|10
|2
|13
|36:42
|32
|9
Zlín
|25
|8
|7
|10
|31:35
|31
|10
Pardubice
|25
|7
|8
|10
|31:42
|29
|11
Teplice
|25
|6
|9
|10
|24:30
|27
|12
Bohemians
|25
|7
|6
|12
|20:30
|27
|13
Ml. Boleslav
|25
|5
|9
|11
|34:49
|24
|14
Slovácko
|25
|5
|8
|12
|20:31
|23
|15
Baník
|25
|5
|7
|13
|24:35
|22
|16
Dukla
|25
|2
|10
|13
|14:36
|16
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu