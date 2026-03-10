Předplatné

Derby rozhodly trenérské tahy: Priskemu se nepovedla střídání. Na co nereagoval?

Video placeholder
SESTŘIH: Slavia - Sparta 3:1. Domácí otočili derby! Ligu vedou o deset bodů, úřadoval Chorý • Zdroj: iSport.tv
Lukáš Haraslín brání Davida Mosese
Lukáš Haraslín během 316. derby
Zdeněk Houštecký a Tomáš Vlček děkují fanouškům
Zklamaný Albion Rrahmani po prohraném derby
Fanoušci Slavie slaví výhru v derby
Fotbalisté Slavie se radují po vyhraném derby
Tomáš Chorý vstřelil v derby dva góly
Jiří Fejgl, Pavel Šťastný
Chance Liga
Souboj trenérů vyzněl jasně, stejně jako celkový výsledek derby. Jindřich Trpišovský tentokrát předčil Briana Priskeho stejně jako Slavia Spartu, což vyjádřilo konečné skóre 3:1 a navazující desetibodový náskok v tabulce. V čem vyhrál slávista souboj trenérů?

Přestávková změna

Kouč Jindřich Trpišovský v půli sáhl do sestavy, udělal dvě změny. Obě totálně protočily děj utkání. Přišli útočník Mojmír Chytil a střeďák David Moses. „Chytilovi se hodně dařilo uhrávat první souboje a Moses nám zvedl díky své akceleraci střed hřiště. Pak se zlepšil celý tým,“ pochvaloval si Trpišovský.

Moses přinesl klasicky energii, úspěchy v soubojích, zisky druhých míčů i vyvezení balonu. Navíc kooperoval, pomáhal dominantní levé straně. Chytil byl ještě výraznější, a to nejen vstřelenou brankou. Výborně si seskakoval mezi sparťanskou obranu a zálohu, tady nacházel volný prostor, který hosté nevykrývali. Odtud distribuoval balony především do levé strany plus pomohl Tomáši Chorému úspěšností v soubojích.

Priske mohl zesílit střed, neučinil tak. Proč zůstal na lavici Andrew Irving?

Levá síla

Z bodu označeného jako přestávková změna vycházela síla, kterou Slavia ve druhé půli ničila soka. Červenobílí valili útoky levou stranou, kde na první pohled vládli Lukáš Provod s Davidem Juráskem. Jenže oba dva přes velmi poutavé výkony potřebovali pomocníky, aby získali početní převahu.

To se jim podařilo, protože Brian Priske nepřeházel rozestavení, nepomohl Pavlu Kadeřábkovi, Patriku Vydrovi a později Oliverovi Sonnemu a Jakubu Martincovi, kteří působili napravo.

Naopak Trpišovský odhalil tento prostor jako klíčový, míče do něj posílal zejména Mojmír Chytil, vytahovali se sem stoper Štěpán Chaloupek se střeďákem Davidem Mosesem, ze středu útoku také občas Tomáš Chorý. Proto Slavia dobře kombinovala a poté centrovala. Její tlak vycházel odtud.

Zavřený Vydra

Priske zareagoval v závěru podzimu na problémy ve výstavbě hry. Patrik Vydra přepínal mezi dvěma pozicemi, z krajního stopera se vysouval do středu hřiště. Až na úroveň Kaana Kairinena. Vydrův vliv narostl, což potvrdily i šlágry proti Plzni, kde chyběl kvůli karetnímu trestu, a Slavii.

Letenští nebyli v obou případech dominantní na balonu. Na vině je i reakce soupeře. Vydru zavřel na straně křídelní hráč Youssopha Sanyang (odbíhal i do středu ke Kairinenovi). „Trochu jsme ho obětovali,“ podotkl trenér Trpišovský. „Měl úkol vykrývat Vydru, který chodí do výstavby, a utahat obranu.“ Což se mimořádně podařilo.

Střídání k horšímu

Nejen taktické, ale ani personální změny Priskemu nevyšly. „Střídání jsou vždycky důležitá. Nejsem si ale jistý, že to byl největší problém,“ obhajoval se Priske. Pojďme postupně.

Kdyby John Mercado nedostal žlutou kartu, pravděpodobně pokračuje. Místo něj nastoupil Albion Rrahmani, který až do 84. minuty hrál netradičně na pozici pravého křídla. Potvrdilo se, že není hráčem do utkání plného soubojů a důrazu. Zapsal jedinou zblokovanou střelu.

Garang Kuol dopadl podobně jako Rrahmani, ze tří osobních duelů nevyhrál ani jeden. Oliver Sonne byl pak na pozici wingbeka stabilní. Nejhůř si počínal stoper Martinec. Při standardních situacích bránil Tomáše Chorého. Ten při druhém gólu asistoval, třetí sám dal.

Video placeholder
Chorý v derby: tři ostré střety za poločas, žádná karta. Měly se zákroky sečíst? • iSport TV

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia25187055:1961
2Sparta25156449:2851
3Plzeň25136645:3145
4Jablonec25136632:2545
5Olomouc25116826:2339
6Liberec25108737:2438
7Hr. Králové2597934:3234
8Karviná251021336:4232
9Zlín25871031:3531
10Pardubice25781031:4229
11Teplice25691024:3027
12Bohemians25761220:3027
13Ml. Boleslav25591134:4924
14Slovácko25581220:3123
15Baník25571324:3522
16Dukla252101314:3616
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

 

 

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

