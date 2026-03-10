Předplatné

Shrnutí 25. kola iSport Fantasy: Jurečka hvězdou kola. Chorý posedmé v ideální sestavě

Shrnutí 25. kola iSport Fantasy
Shrnutí 25. kola iSport FantasyZdroj: iSport.cz
Václav Jurečka slaví gól do sítě Zlína
Tomáš Chorý vstřelil v derby dva góly
Václav Jurečka dal Zlínu hattrick
Spoluhráči gratulují Cheicku Souarému ke gólu
Slávisté slaví branku Tomáše Chorého
Spoluhráči gratulují Václavu Jurečkovi ke gólu
Tomáš Chorý slaví svou druhou branku do sítě Sparty
Adam Papoušek
Chance Liga
Většina Trenérů může být s 25. kolem spokojena. Ideální sestava totiž nasbírala excelentních 127 bodů, což je druhý největší bodový přínos v aktuální sezoně. I proto se manažerům iSport Fantasy podařilo v průměru nasbírat solidních pětatřicet bodů.

Uzávěrka kola iSport Fantasy musela být výjimečně posunuta, neboť v sobotu nastala chyba. I po plánované uzávěrce šlo na počítačové verzi nadále dělat přestupy, které jsme dodatečně anulovali, aby byla dodržena všechna pravidla. Za komplikace se omlouváme.

Ideální sestava

Tomáš Chorý válí! Do nejlepší sestavy kola se vešel už posedmé. Na druhé příčce se nacházejí Cupák, Haraslín, Mahmič a Souaré s pěti čárkami na kontě. Potřetí se do jedenáctky dostali John, Kričfaluši a Višinský. Blahút, Jurečka, Ladra a Lurvink podruhé.

Hodnota ideální sestavy činila 74 milionů a dohromady získala zmíněných 127 bodů.

Nejnakupovanější hráči

Nejprodávanější hráči

Změna cen

Vybraným hráčům iSport Fantasy se bude hodnota aktualizovat ve středu. Platí pravidlo, že ceny se mohou měnit pouze o 0,1 milionu nahoru, nebo dolů. Už nyní prozradíme, že před 25. kolem se to dotkne například Patrika Blahúta, Václava Jurečky či Cheicka Souarého.

Uzávěrka 26. kola proběhne v sobotu 14. března ve 13:00 hodin.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia25187055:1961
2Sparta25156449:2851
3Plzeň25136645:3145
4Jablonec25136632:2545
5Olomouc25116826:2339
6Liberec25108737:2438
7Hr. Králové2597934:3234
8Karviná251021336:4232
9Zlín25871031:3531
10Pardubice25781031:4229
11Teplice25691024:3027
12Bohemians25761220:3027
13Ml. Boleslav25591134:4924
14Slovácko25581220:3123
15Baník25571324:3522
16Dukla252101314:3616
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

