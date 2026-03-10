Shrnutí 25. kola iSport Fantasy: Jurečka hvězdou kola. Chorý posedmé v ideální sestavě
Většina Trenérů může být s 25. kolem spokojena. Ideální sestava totiž nasbírala excelentních 127 bodů, což je druhý největší bodový přínos v aktuální sezoně. I proto se manažerům iSport Fantasy podařilo v průměru nasbírat solidních pětatřicet bodů.
Uzávěrka kola iSport Fantasy musela být výjimečně posunuta, neboť v sobotu nastala chyba. I po plánované uzávěrce šlo na počítačové verzi nadále dělat přestupy, které jsme dodatečně anulovali, aby byla dodržena všechna pravidla. Za komplikace se omlouváme.
Ideální sestava
Tomáš Chorý válí! Do nejlepší sestavy kola se vešel už posedmé. Na druhé příčce se nacházejí Cupák, Haraslín, Mahmič a Souaré s pěti čárkami na kontě. Potřetí se do jedenáctky dostali John, Kričfaluši a Višinský. Blahút, Jurečka, Ladra a Lurvink podruhé.
Hodnota ideální sestavy činila 74 milionů a dohromady získala zmíněných 127 bodů.
Nejnakupovanější hráči
Nejprodávanější hráči
Změna cen
Vybraným hráčům iSport Fantasy se bude hodnota aktualizovat ve středu. Platí pravidlo, že ceny se mohou měnit pouze o 0,1 milionu nahoru, nebo dolů. Už nyní prozradíme, že před 25. kolem se to dotkne například Patrika Blahúta, Václava Jurečky či Cheicka Souarého.
Uzávěrka 26. kola proběhne v sobotu 14. března ve 13:00 hodin.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|25
|18
|7
|0
|55:19
|61
|2
Sparta
|25
|15
|6
|4
|49:28
|51
|3
Plzeň
|25
|13
|6
|6
|45:31
|45
|4
Jablonec
|25
|13
|6
|6
|32:25
|45
|5
Olomouc
|25
|11
|6
|8
|26:23
|39
|6
Liberec
|25
|10
|8
|7
|37:24
|38
|7
Hr. Králové
|25
|9
|7
|9
|34:32
|34
|8
Karviná
|25
|10
|2
|13
|36:42
|32
|9
Zlín
|25
|8
|7
|10
|31:35
|31
|10
Pardubice
|25
|7
|8
|10
|31:42
|29
|11
Teplice
|25
|6
|9
|10
|24:30
|27
|12
Bohemians
|25
|7
|6
|12
|20:30
|27
|13
Ml. Boleslav
|25
|5
|9
|11
|34:49
|24
|14
Slovácko
|25
|5
|8
|12
|20:31
|23
|15
Baník
|25
|5
|7
|13
|24:35
|22
|16
Dukla
|25
|2
|10
|13
|14:36
|16
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu