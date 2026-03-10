Možný trest za kopanec do Kuchty: až dva měsíce a 25 000 korun. Slavia vyhazov nechystá
Fyzioterapeut fotbalistů Slavie Daniel Berger v poločase derby (3:1) nakopnul sparťana Jana Kuchtu do zadního stehenního svalu. S jistotou ho čeká trest od disciplinární komise. Hrozí mu zákaz činnosti až na dva měsíce a peněžitá pokuta do výše 25 000 korun.
Komise zasedá ve čtvrtek a jistě bude případ řešit. Pravděpodobně však jednání pouze zahájí (protože pachatel nedostal červenou kartu, řízení zatím neběží) a verdikt vynese za týden. Bergerův přestupek spadá pod paragraf 48 Disciplinárního řádu s názvem Tělesné napadení a slávista se vejde do prvního, nejmírnějšího odstavce.
Ten zní: „Kdo se v souvislosti s utkáním dopustí tělesného napadení soupeře, spoluhráče, trenéra nebo jiné osoby cloumáním, vražením, kopnutím, udeřením anebo jiným podobným způsobem, a pokud byl anebo měl za to být při utkání vyloučen podle pravidla č. 12 Pravidel fotbalu, bude potrestán zákazem činnosti až na dva měsíce nebo peněžitou pokutou až do výše 25 000 Kč.“
Aby se jednalo o přísnější bod v rámci paragrafu, muselo by jít o kopnutí s vyšší intenzitou, což se nestalo.
Proč nebyl Berger vyloučen?
Ještě poznámka k termínu „byl anebo měl za to být při utkání vyloučen“. Berger vyloučen být měl, ovšem nebyl. Proč? Protože tým rozhodčích v čele s hlavním Stanislavem Volkem incident – přímo ono kopnutí – neviděl. Pouze se o něm po zápase dozvěděl a zmínil ho v zápise, navíc jenom obecně. Bez jména viníka, které neznal.
Fyzioterapeuta tedy čeká stopka – nebude smět být na lavičce při zápase – až na dva měsíce a pokuta v maximální výši 25 tisíc korun. Pro srovnání, tehdejší lékař sparťanských fotbalistů Filip Hrdlička byl za facku olomouckému Janu Královi v pohárovém finále loni v květnu souzen podle stejného paragrafu i bodu a dostal trest na tři soutěžní zápasy a maximální pokutu 25 tisíc.
Sparta mu dala hned druhý den výpověď. Slavia podle informací Sportu hodlá Bergera tvrdě potrestat, k vyhazovu však nepřikročí.