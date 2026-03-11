Druhá šance pro nejdražší posilu Bohemians. Veselý: Frühwald konečně ukázal potenciál
Do Česka přicházel s velkým očekáváním. Tomáš Frühwald přestupoval do Bohemians jako nejdražší posila v novodobé historii a gólman slovenské reprezentace do 21 let. Po špatném startu musel víc než rok čekat na příležitost, přemýšlel dokonce o odchodu, ale nyní se dočkal šance a zvedl tápající tým.
Pár měsíců před příchodem do Ďolíčku vychytal slovenský brankář Ružomberoku výhru ve slovenském poháru a bojoval o post jedničky národního týmu před domácím mistrovstvím Evropy jednadvacítek.
Proto za něj „klokani“ vytáhli na své poměry velký balík peněz. „Pro Bohemians se jedná o nejdražší přestup do klubu v novodobé historii,“ přiznal tehdy majitel klubu Dariusz Jakubowicz. Spekulovalo se o částce kolem 400 tisíc eur (10 milionů korun). „Podvědomě jsem to vnímal, ale snažil jsem se to nepouštět do hlavy. Nebylo to jednoduché. Přestupoval jsem v rozběhnuté sezóně a neměl jsem tolik času poznat kluky ani herní systém,“ vzpomíná na náročný start angažmá v Česku.
„Byl na něj ohromný tlak, i kvůli té nálepce (nejdražší posily). Soupeři se na něj hodně chystali a Tomáš možná trochu podcenil českou ligu. Přišel sem s velkou pompou jako gólman z nároďáku a pak zjistil, že naše liga je složitější,“ zmiňuje trenér Jaroslav Veselý, sám bývalý gólman.
Špatný start a myšlenky na odchod
Jenže začátek Frühwaldovi úplně nevyšel. V jedenácti zápasech obdržel dvacet gólů a Bohemians se výsledkově trápili. „Tomáš tenkrát začal dobře, ale pak jsme dostávali 2-3 góly za zápas. Nic ho netrefilo,“ řekl zpětně k situaci z prosince 2024 Veselý.
Proto se tehdy rozhodl pro změnu v brance a Michal Reichl svou šanci chytil. „Dostal se do životní formy. Tomáš měl v tomto ohledu smůlu,“ podotkl kouč. „Výsledky tehdy nebyly uspokojivé a chápal jsem rozhodnutí trenéra udělat změnu. Michal chytal výborně a nebyl důvod to měnit. Bylo to náročné, protože pozice dvojky je specifická, musel jsem si na šanci počkat,“ uvědomuje si Frühwald.
V průběhu čtrnácti měsíců tak naskočil jen do pěti pohárových utkání. V lize vysedával na lavičce. „Přemýšlel jsem o odchodu, protože jsem stále mladý brankář a potřebuju zápasovou praxi. Byla to pro mě obrovská škola. Samozřejmě jsem nebyl rád, že nechytám, ale na tu šanci jsem si počkal. Snažil jsem se na sobě pracovat, jak to jen šlo,“ přidal k náročnému roku s minimální minutáží.
Druhá šance
Nyní dostal od realizačního týmu znovu důvěru a v prvních čtyřech utkáních po delší pauze ukazuje své kvality. V podstatě ze stejného důvodu jako v minulé sezoně se trenér opět rozhodl zarotovat a oba brankáři si role vyměnili. „Když se nedaří, tak něco měníte a dáváte mužstvu nové impulsy. Po prohře s Pardubicemi jsme se to snažili nakopnout a udělali jsme hodně změn,“ líčil Veselý.
Už bez tlaku „hvězdné posily“ chytil 23letý gólman druhou šanci výrazně líp. Po sérii šesti zápasů, v nichž zeleno-bílí získali jediný bod, najednou ožili a s Frühwaldem v zádech sebrali sedm bodů ve čtyřech utkáních. „Nakonec jsem rád, že jsem mohl zůstat tady. Pár kol nazpět jsme byli v náročné situaci, trenér udělal změnu a vážím si toho, že si vybral mě,“ pravil brankář po remíze 0:0 s Libercem, při níž si připsal šest úspěšných zákroků.
„Obrana a gólmani aktuálně určitě nejsou náš problém,“ hlásil spokojeně Veselý po stejném utkání. „Tomáš si konečně zvykl na naši ligu a ukázal svůj potenciál. Teď si nasadil laťku dobrými výkony vysoko a bude jenom na něm, aby to udržel,“ doplnil kouč.
Bilance Tomáše Frühwalda v Bohemians
sezona - zápasy / inkasované góly / vychytané nuly
- 2024/25 - 13 / 23 / 2
- 2025/26 - 7 / 2 / 2
Brankáři Bohemians v sezoně 2025/26 v lize
|Statistika
|Michal Reichl
|Tomáš Frühwald
|Zápasy
|21
|4
|Vychytané nuly
|5
|2
|Body na zápas
|0,95
|1,75
|Inkasované góly / 90
|1,22
|0,47
|Očekávané inkasované góly / 90
|1,19
|0,85
|Chycené góly / 90
|-0,03
|+0,38
|Zákroky / 90
|2,66
|3,55
|Krátké přihrávky / 90
|9,54
|6,16
|Úspěšnost krátkých přihrávek
|98,2 %
|100 %
|Dlouhé přihrávky / 90
|7,37
|10,89
|Úspěšnost dlouhých přihrávek
|71 %
|67,4 %
zdroj: Wyscout
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|25
|18
|7
|0
|55:19
|61
|2
Sparta
|25
|15
|6
|4
|49:28
|51
|3
Plzeň
|25
|13
|6
|6
|45:31
|45
|4
Jablonec
|25
|13
|6
|6
|32:25
|45
|5
Olomouc
|25
|11
|6
|8
|26:23
|39
|6
Liberec
|25
|10
|8
|7
|37:24
|38
|7
Hr. Králové
|25
|9
|7
|9
|34:32
|34
|8
Karviná
|25
|10
|2
|13
|36:42
|32
|9
Zlín
|25
|8
|7
|10
|31:35
|31
|10
Pardubice
|25
|7
|8
|10
|31:42
|29
|11
Teplice
|25
|6
|9
|10
|24:30
|27
|12
Bohemians
|25
|7
|6
|12
|20:30
|27
|13
Ml. Boleslav
|25
|5
|9
|11
|34:49
|24
|14
Slovácko
|25
|5
|8
|12
|20:31
|23
|15
Baník
|25
|5
|7
|13
|24:35
|22
|16
Dukla
|25
|2
|10
|13
|14:36
|16
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu