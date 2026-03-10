Plzeň zmodernizuje stadion za 140 milionů. Šádek: Uděláme maximum, abychom zase slavili
Město Plzeň za 140 milionů korun zmodernizuje a rozšíří fotbalový stadion ve Štruncových sadech. Vznikne přístavba a nástavba objektu brány borců a zpevní se tam narušené podloží. Práce by mohly začít na přelomu června a července, potrvají 13 měsíců a nedotknou se chodu stadionu. Město vyslyšelo žádost klubu Viktoria Plzeň. Úpravy jsou potřeba proto, aby vyhovovaly kritériím UEFA na evropské pohárové soutěže i na zápasy české reprezentace. Peníze Plzeň uvolní rozpočtovým opatřením, schvalovat je budou v březnu zastupitelé, řekl dnes novinářům primátor Roman Zarzycký (ANO).
„Město vyslyšelo potřeby, které jsou na nás kladeny ze strany UEFA. Opravdu musíme výrazně posunout infrastrukturu, abychom mohli splňovat soutěžní ročník 2027/2028," řekl předseda představenstva a generální ředitel klubu Adolf Šádek.
V rozšíření a nástavbě brány borců vzniknou prostory pro UEFA a její partnery, rozšíří se technické zázemí, sklady a vznikne přístupový a únikový koridor se schodištěm. Dosud musí klub podle Šádka pro UEFA při evropských zápasech přistavovat mobilní zázemí a stany, to ale od sezony 2027/2028 nebude vhodné řešení a snižovalo by to i hodnocení. Přístavba splní kritéria UEFA na metry čtvereční pevného zázemí a umožní to hrát i atraktivní utkání české reprezentace.
„Máme jako klub velké ambice pro příští sezonu. Chceme udělat maximum pro to, abychom zase v Plzni něco slavili. Tu soutěž, kterou bychom si chtěli zahrát, bychom si chtěli zahrát tady, ale bez těch nezbytných úprav a rozšíření infrastruktury je to téměř nemožné," doplnil Šádek. Nové prostory vybaví nábytkem a zařízením klub.
Primátor: Viktoria Plzeň je krásná značka
Plzeň do fotbalového stadionu, který je městským majetkem, investuje sto až 200 milionů korun ročně, dalších 25 milionů korun dává ročně na provoz, řekl primátor. Investuje i do dalších městských sportovišť. Před více než deseti lety dalo město do kompletní rekonstrukce a dostavby přes půl miliardy korun.
Stadion s kapacitou 11.700 míst je nejnavštěvovanějším sportovištěm města, uvedl primátor. „Viktoria Plzeň je krásná značka, která nám dělá radost, která posouvá Plzeň dopředu. Už 16 let hrají evropské poháry, odehráli venku i doma 163 zápasů Evropské ligy. Je třeba zajistit adekvátní prostory pro jejich konání. Po zlepšení požární bezpečnosti a opravě střechy nad hlavní tribunou tedy nyní rozšiřujeme i samotné prostory stadionu," uvedl primátor.
Nová nástavba bude propojená spojovací chodbou přímo do tribuny stadionu, kde vznikne šest klubových salonků, doplnila vedoucí magistrátního odboru správy infrastruktury Veronika Vítová. Město má už stavební povolení a po schválení zastupitelstvem začne hledat zhotovitele.