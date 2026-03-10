Kania: Investice do hybridu a lamp stojí až 30 milionů. Umělka? Pro nás minus, ale...
Minulý týden si vzal v debatě o stavu českých trávníků liberecký majitel Ondřej Kania hlavní slovo. Na Ligový výbor poslal dopis týkající se zpřísnění požadavků na kvalitu hracích ploch a klubům navrhuje tendr na společného dodavatele hybridních trávníků. „Když si technologii objedná deset klubů, bude to levnější. S nastaveným finančním rámcem nevidím důvod, proč by to nemohlo být od příští sezony,“ řekl ve vysílání pořadu Liga naruby. Pro Slovan a sousední Jablonec také otevřel téma umělých trávníků…
Navrhl jste řešení problému hracích ploch, které by zahrnovalo všechny fotbalové kluby. Můžete ho popsat?
„Je to jednoduché. Vítáme iniciativu, která směřuje k tomu, že hybridní vlákna budou v dohledná době povinná, ale obávám se toho, aby to nebyl prvoplánový populismus. Musí se to domyslet do důsledku. Technologie by podle mě měla být od jednoho dodavatele, ověřeného, vybraného. Kluby se pak mohou spojit a odběr by mohl být za výhodnějších podmínek. Vnímám, že jsou v lize kluby, které nemohou výrazně investovat, ale jsou tu i movití majitelé, kteří investovat nechtějí. To je legitimní. A proto by pomohlo udělat finanční program. Když sečteme majetek všech šestnácti majitelů, dostaneme se na slušných pár procent českého HDP. To už je síla, která by u finančních institucí mohla vyjednat slušné podmínky.“
Jde o to využít kreditu, který fotbal má a tím pomoct i slabším klubům?
„Když už tu iniciativa je, mělo by to být plošné. Neříkám, že