Předplatné

Kania: Investice do hybridu a lamp stojí až 30 milionů. Umělka? Pro nás minus, ale...

Video placeholder
Ondřej Kania natočil vyjádření po debaklu v severočeském derby
Ondřej Kania vlastní Liberec
Majitel fotbalového Liberce Ondřej Kania
České týmy v zimních měsících často řeší stav hracích ploch, pomoct by mohla umělá vlákna
České týmy v zimních měsících často řeší stav hracích ploch, pomoct by mohla umělá vlákna
České týmy v zimních měsících často řeší stav hracích ploch, pomoct by mohla umělá vlákna
12
Fotogalerie
Bartoloměj Černík, Adam Nenadál, Radek Špryňar
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (7)

Minulý týden si vzal v debatě o stavu českých trávníků liberecký majitel Ondřej Kania hlavní slovo. Na Ligový výbor poslal dopis týkající se zpřísnění požadavků na kvalitu hracích ploch a klubům navrhuje tendr na společného dodavatele hybridních trávníků. „Když si technologii objedná deset klubů, bude to levnější. S nastaveným finančním rámcem nevidím důvod, proč by to nemohlo být od příští sezony,“ řekl ve vysílání pořadu Liga naruby. Pro Slovan a sousední Jablonec také otevřel téma umělých trávníků…

Navrhl jste řešení problému hracích ploch, které by zahrnovalo všechny fotbalové kluby. Můžete ho popsat?
„Je to jednoduché. Vítáme iniciativu, která směřuje k tomu, že hybridní vlákna budou v dohledná době povinná, ale obávám se toho, aby to nebyl prvoplánový populismus. Musí se to domyslet do důsledku. Technologie by podle mě měla být od jednoho dodavatele, ověřeného, vybraného. Kluby se pak mohou spojit a odběr by mohl být za výhodnějších podmínek. Vnímám, že jsou v lize kluby, které nemohou výrazně investovat, ale jsou tu i movití majitelé, kteří investovat nechtějí. To je legitimní. A proto by pomohlo udělat finanční program. Když sečteme majetek všech šestnácti majitelů, dostaneme se na slušných pár procent českého HDP. To už je síla, která by u finančních institucí mohla vyjednat slušné podmínky.“

Jde o to využít kreditu, který fotbal má a tím pomoct i slabším klubům?
„Když už tu iniciativa je, mělo by to být plošné. Neříkám, že

Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.

Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!

Koupit
Vstoupit do diskuze (7)

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů