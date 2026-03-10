Předplatné

Liga očima fanoušků: Plzeň si říkala o prů*er, ale... Sparta? Čas na trenérský restart!

Zklamaný kouč Brian Priske po prohře v derby
Zklamaný kouč Brian Priske po prohře v derbyZdroj: Pavel Mazáč / Sport
Trenér Sparty Brian Priske si po prohraném derby stěžoval na žluté karty
Trenér Slavie Jindřich Trpišovský prožívá další vítězné derby
Lukáš Haraslín brání Davida Mosese
Lukáš Haraslín během 316. derby
Zdeněk Houštecký a Tomáš Vlček děkují fanouškům
Fanoušci Slavie slaví výhru v derby
Zklmaní Brian Priske a Filip Panák po prohře v derby
Chance Liga
Pětadvacáté kolo fotbalové Chance Ligy je minulostí. Hlavní téma je po uplynulém víkendu jasné: pražské derby, které Slavia ovládla po výhře 3:1. Ale řeší se také napadení Jana Kuchty fyzioterapeutem... Plzeň si poradila s Hradcem, super týden za sebou má Baník. A co trable v ofenzivě Bohemians a zkrat Jana Matouška? Přečtěte si, co na dění v minulém týdnu říkají příznivci vybraných klubů, v tradiční rubrice Liga očima fanoušků.

Slavia Praha

Titul je blíž. Incident? Nikdo nemá čisté svědomí

Hotovo ještě není, ale zaděláno je tak, že nezískání titulu by bylo hodnoceno jako jeden z největších kolapsů v historii ligy. Slavia v derby nakonec zvítězila zaslouženě, i když první poločas byl hrozný a v jeho závěru přišla inkasovaná branka. Ať už se v poločase stalo cokoliv – a jsem si jistý, že žádná strana nemůže mít ohledně mediálně propíraného incidentu čisté svědomí, – ve druhé půli bylo na hřišti jen jedno mužstvo. Přesto, že rozhodly standardní situace, i hra Slavie konečně vypadala ve druhém poločase k světu. Ukázalo se, že pokud chce, umí přehrát i poměrně silného ligového soupeře a nemusí spoléhat výhradně jen na sílu. Byť nepopírám, že právě síla útočného dua Chorý, Chytil byla pro obrat velmi důležitá.

Kaňkou na uplynulém týdnu je tak pouze vypadnutí z MOL Cupu na oraništi v Jablonci. Je to škoda, protože za stávající situace v obou soutěžích by byla šance na zisk double opravdu velká. Místo toho přišel potřetí v řadě konec už ve čtvrtfinále.

Ondřej Kreml, 43 let, vědecký pracovník

Sparta Praha

Priske je Vypravěč. Rrahmani jako nudle v bandasce

Sen o titulu se nám stále více zařezává mezi dvě půlky. Nemám na mysli dvě půlky fotbalového zápasu, ale místo, kde končí záda. Otestovali jsme si naši současnou formu ve dvou dosud nejdůležitějších zápasech sezony, a dopadli jsme ostudně. Zejména výkon v pohárovém utkání nesnesl ani měřítko průměru. V derby jsme si mysleli, že taktika hrát na bod nám vydrží celý zápas. Po jeho skončení hluboká beznaděj, kterou si již tradičně zdůvodňujeme, že tak mizerný výkon si nedovedeme vysvětlit.

Prim v tom hraje náš „trenér z leknutí“, pro kterého mám přezdívku Vypravěč. Nesmyslné střídání ve druhém poločase začalo nasazením útočníka Rrahmaniho do hry. Ten neměl na útok ani pomyšlení, stěží se dostal z vlastní obranné půle na soupeřovu a ze dvou přihrávek jednu zkazil. Česky řečeno: motal se tam jako nudle v bandasce. To byl opravdu eskamotérský kousek! Je čas na trenérský restart! Soupeř naopak střídal s jasnou vizí, kterou naplnil. Prim hrál Chorý, který proměnil penaltu, již tradičně v každém zápase Slavii odpískanou, a hrou, která mu není v Evropě tolerována.

Miloš Kolář, 75 let, fotbalový důchodce

Viktoria Plzeň

Vesmírný zákrok, raketa Lawal. Proč nemáme Daridu my?

Opět nám to šlape – ještě že tak! Začátek zápasu v Hradci byl po minulých prohrách dosti kostrbatý a neúčinný. Vše bylo pomalé, čitelné, stejné – říkající si o další průser. Naštěstí nás opět skvěle chytající Wiegele podržel. Minuty bez vstřeleného gólu přibývaly a pomalu se blížila půle. Lawal běžel za nákopem, který rozhodně neohrožoval bránu, ale aktivní gólman Zadražil to neviděl a také se rozběhl. Asi by se tam dostal dříve než spoluhráč z obrany Čihák, ale rozhodně ne dříve, než naše nová raketa Lawal, který chybu chladnokrevně potrestal. Rázem ze všech spadla nervozita a byla to klasická dvanáctistupňová Plzeň.

Další gól Souarého přišel hned po pauze, třetí hřebíček zasadil bombovou dorážkou Ladra, hotovo. Proč se Darida nevrátil k nám? Na hřišti byl nejlepší a ty jeho nůžky… Nádhera! Jen Florianův vesmírný zákrok konečky dlouhých prstů nás zachránil. Liga nabírá kvalitu, vždyť to byl souboj sedmého se čtvrtým a hrál se dobrý fotbal. Jen to pískoviště místo trávníku – ostuda, která ničila oba herní týmy. Tohle v lize nechceme!

Jiří Zuda, 41 let, podnikatel v realitách

Baník Ostrava

Super týden. Šanci hrát v Evropě nesmíme pustit!

Baník má za sebou suverénně nejlepší týden v nynější sezoně. Po penaltovém rozstřelu si vybojoval postup do semifinále MOL Cupu a poté nasázel Zlínu šest branek v lize.

Pohárový duel se hrál na oraništi v Hradci Králové. Do zápasu měl trenér Smetana jasný plán, a to pošetřit nejlepší hráče, poslat je do hry až v průběhu, do té doby držet remízu a rozhodnout v poslední části utkání nebo v prodloužení. V podstatě to vyšlo, přestože jsme slavili až po penaltách. Ale byl jsem v klidu, věřil jsem Jedlovi a ten zase a opět podržel. Jsme dva zápasy od trofeje a šance zahrát si skupinovou fázi evropského poháru. Po vypadnutí favoritů z TOP 3 se pro nás otevírá obrovská šance. Nesmíme ji pustit!

Neděli jsme si pak užili naplno, přes deset tisíc fanoušků, krásné počasí, perfektní atmosféra a šest gólů v síti soupeře. Šlo vidět, že pohár klukům pomohl, hráli s větším sebevědomím i klidem. Věřím, že si to nastavení přenesou i do dalších zápasů, záchranářská mise bude ještě dlouhá. Ostravský Baník do boje!

Václav Dohnal, 34 let, projektant

Bohemians Praha 1905

Bod beru. Matoušek zešílel, taková kosa!

Střelecká mizérie pokračuje. A to dokonce i ve chvíli, kdy sebou soupeř plácne na hranici velkého vápna, aby ti dal čas a prostor na koncovku. Bohemka nedokáže vstřelit branku a stojí ji to drahocenné body. Výhodou bylo, že ani „vítězové“ z Liberce neoplývají střeleckou formou. Před zápasem bych remízu bral a po průběhu vlastně taky. Samozřejmě se můžeme bavit: Kdyby to trefil… Jenže na ta se nehraje.

Stále platí, že zelenobílí potřebují každý bod a toho se držme. V Plzni nenastoupí Jan Matoušek, který se nechal absolutně školácky vyloučit poté, co mu vytekly nervy pod hlavní tribunou. S vědomím, že jsem dvě minuty zpátky dostal žlutou, udělat takovou kosu může jenom šílenec. Celý jeho sprint, kdy po vlastní chybě chytal unikajícího hráče, bylo čekání, až to přijde. Doufám, že mu trenéři náležitě vyčinili! Nakonec se nemůžu nezmínit o brilantním výkonu sudího Černého, který zvládl vytočit obě lavičky i všechny sektory příznivců. Jako by mu nedošlo, že už nepíská doma stavebnici vláčků. Klokani bojují!

Vít Lukeš, 33 let, živnostník

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia25187055:1961
2Sparta25156449:2851
3Plzeň25136645:3145
4Jablonec25136632:2545
5Olomouc25116826:2339
6Liberec25108737:2438
7Hr. Králové2597934:3234
8Karviná251021336:4232
9Zlín25871031:3531
10Pardubice25781031:4229
11Teplice25691024:3027
12Bohemians25761220:3027
13Ml. Boleslav25591134:4924
14Slovácko25581220:3123
15Baník25571324:3522
16Dukla252101314:3616
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

