Liga očima fanoušků: Plzeň si říkala o prů*er, ale... Sparta? Čas na trenérský restart!
Pětadvacáté kolo fotbalové Chance Ligy je minulostí. Hlavní téma je po uplynulém víkendu jasné: pražské derby, které Slavia ovládla po výhře 3:1. Ale řeší se také napadení Jana Kuchty fyzioterapeutem... Plzeň si poradila s Hradcem, super týden za sebou má Baník. A co trable v ofenzivě Bohemians a zkrat Jana Matouška? Přečtěte si, co na dění v minulém týdnu říkají příznivci vybraných klubů, v tradiční rubrice Liga očima fanoušků.
Slavia Praha
Titul je blíž. Incident? Nikdo nemá čisté svědomí
Hotovo ještě není, ale zaděláno je tak, že nezískání titulu by bylo hodnoceno jako jeden z největších kolapsů v historii ligy. Slavia v derby nakonec zvítězila zaslouženě, i když první poločas byl hrozný a v jeho závěru přišla inkasovaná branka. Ať už se v poločase stalo cokoliv – a jsem si jistý, že žádná strana nemůže mít ohledně mediálně propíraného incidentu čisté svědomí, – ve druhé půli bylo na hřišti jen jedno mužstvo. Přesto, že rozhodly standardní situace, i hra Slavie konečně vypadala ve druhém poločase k světu. Ukázalo se, že pokud chce, umí přehrát i poměrně silného ligového soupeře a nemusí spoléhat výhradně jen na sílu. Byť nepopírám, že právě síla útočného dua Chorý, Chytil byla pro obrat velmi důležitá.
Kaňkou na uplynulém týdnu je tak pouze vypadnutí z MOL Cupu na oraništi v Jablonci. Je to škoda, protože za stávající situace v obou soutěžích by byla šance na zisk double opravdu velká. Místo toho přišel potřetí v řadě konec už ve čtvrtfinále.
Ondřej Kreml, 43 let, vědecký pracovník
Sparta Praha
Priske je Vypravěč. Rrahmani jako nudle v bandasce
Sen o titulu se nám stále více zařezává mezi dvě půlky. Nemám na mysli dvě půlky fotbalového zápasu, ale místo, kde končí záda. Otestovali jsme si naši současnou formu ve dvou dosud nejdůležitějších zápasech sezony, a dopadli jsme ostudně. Zejména výkon v pohárovém utkání nesnesl ani měřítko průměru. V derby jsme si mysleli, že taktika hrát na bod nám vydrží celý zápas. Po jeho skončení hluboká beznaděj, kterou si již tradičně zdůvodňujeme, že tak mizerný výkon si nedovedeme vysvětlit.
Prim v tom hraje náš „trenér z leknutí“, pro kterého mám přezdívku Vypravěč. Nesmyslné střídání ve druhém poločase začalo nasazením útočníka Rrahmaniho do hry. Ten neměl na útok ani pomyšlení, stěží se dostal z vlastní obranné půle na soupeřovu a ze dvou přihrávek jednu zkazil. Česky řečeno: motal se tam jako nudle v bandasce. To byl opravdu eskamotérský kousek! Je čas na trenérský restart! Soupeř naopak střídal s jasnou vizí, kterou naplnil. Prim hrál Chorý, který proměnil penaltu, již tradičně v každém zápase Slavii odpískanou, a hrou, která mu není v Evropě tolerována.
Miloš Kolář, 75 let, fotbalový důchodce
Viktoria Plzeň
Vesmírný zákrok, raketa Lawal. Proč nemáme Daridu my?
Opět nám to šlape – ještě že tak! Začátek zápasu v Hradci byl po minulých prohrách dosti kostrbatý a neúčinný. Vše bylo pomalé, čitelné, stejné – říkající si o další průser. Naštěstí nás opět skvěle chytající Wiegele podržel. Minuty bez vstřeleného gólu přibývaly a pomalu se blížila půle. Lawal běžel za nákopem, který rozhodně neohrožoval bránu, ale aktivní gólman Zadražil to neviděl a také se rozběhl. Asi by se tam dostal dříve než spoluhráč z obrany Čihák, ale rozhodně ne dříve, než naše nová raketa Lawal, který chybu chladnokrevně potrestal. Rázem ze všech spadla nervozita a byla to klasická dvanáctistupňová Plzeň.
Další gól Souarého přišel hned po pauze, třetí hřebíček zasadil bombovou dorážkou Ladra, hotovo. Proč se Darida nevrátil k nám? Na hřišti byl nejlepší a ty jeho nůžky… Nádhera! Jen Florianův vesmírný zákrok konečky dlouhých prstů nás zachránil. Liga nabírá kvalitu, vždyť to byl souboj sedmého se čtvrtým a hrál se dobrý fotbal. Jen to pískoviště místo trávníku – ostuda, která ničila oba herní týmy. Tohle v lize nechceme!
Jiří Zuda, 41 let, podnikatel v realitách
Baník Ostrava
Super týden. Šanci hrát v Evropě nesmíme pustit!
Baník má za sebou suverénně nejlepší týden v nynější sezoně. Po penaltovém rozstřelu si vybojoval postup do semifinále MOL Cupu a poté nasázel Zlínu šest branek v lize.
Pohárový duel se hrál na oraništi v Hradci Králové. Do zápasu měl trenér Smetana jasný plán, a to pošetřit nejlepší hráče, poslat je do hry až v průběhu, do té doby držet remízu a rozhodnout v poslední části utkání nebo v prodloužení. V podstatě to vyšlo, přestože jsme slavili až po penaltách. Ale byl jsem v klidu, věřil jsem Jedlovi a ten zase a opět podržel. Jsme dva zápasy od trofeje a šance zahrát si skupinovou fázi evropského poháru. Po vypadnutí favoritů z TOP 3 se pro nás otevírá obrovská šance. Nesmíme ji pustit!
Neděli jsme si pak užili naplno, přes deset tisíc fanoušků, krásné počasí, perfektní atmosféra a šest gólů v síti soupeře. Šlo vidět, že pohár klukům pomohl, hráli s větším sebevědomím i klidem. Věřím, že si to nastavení přenesou i do dalších zápasů, záchranářská mise bude ještě dlouhá. Ostravský Baník do boje!
Václav Dohnal, 34 let, projektant
Bohemians Praha 1905
Bod beru. Matoušek zešílel, taková kosa!
Střelecká mizérie pokračuje. A to dokonce i ve chvíli, kdy sebou soupeř plácne na hranici velkého vápna, aby ti dal čas a prostor na koncovku. Bohemka nedokáže vstřelit branku a stojí ji to drahocenné body. Výhodou bylo, že ani „vítězové“ z Liberce neoplývají střeleckou formou. Před zápasem bych remízu bral a po průběhu vlastně taky. Samozřejmě se můžeme bavit: Kdyby to trefil… Jenže na ta se nehraje.
Stále platí, že zelenobílí potřebují každý bod a toho se držme. V Plzni nenastoupí Jan Matoušek, který se nechal absolutně školácky vyloučit poté, co mu vytekly nervy pod hlavní tribunou. S vědomím, že jsem dvě minuty zpátky dostal žlutou, udělat takovou kosu může jenom šílenec. Celý jeho sprint, kdy po vlastní chybě chytal unikajícího hráče, bylo čekání, až to přijde. Doufám, že mu trenéři náležitě vyčinili! Nakonec se nemůžu nezmínit o brilantním výkonu sudího Černého, který zvládl vytočit obě lavičky i všechny sektory příznivců. Jako by mu nedošlo, že už nepíská doma stavebnici vláčků. Klokani bojují!
Vít Lukeš, 33 let, živnostník
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|25
|18
|7
|0
|55:19
|61
|2
Sparta
|25
|15
|6
|4
|49:28
|51
|3
Plzeň
|25
|13
|6
|6
|45:31
|45
|4
Jablonec
|25
|13
|6
|6
|32:25
|45
|5
Olomouc
|25
|11
|6
|8
|26:23
|39
|6
Liberec
|25
|10
|8
|7
|37:24
|38
|7
Hr. Králové
|25
|9
|7
|9
|34:32
|34
|8
Karviná
|25
|10
|2
|13
|36:42
|32
|9
Zlín
|25
|8
|7
|10
|31:35
|31
|10
Pardubice
|25
|7
|8
|10
|31:42
|29
|11
Teplice
|25
|6
|9
|10
|24:30
|27
|12
Bohemians
|25
|7
|6
|12
|20:30
|27
|13
Ml. Boleslav
|25
|5
|9
|11
|34:49
|24
|14
Slovácko
|25
|5
|8
|12
|20:31
|23
|15
Baník
|25
|5
|7
|13
|24:35
|22
|16
Dukla
|25
|2
|10
|13
|14:36
|16
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu