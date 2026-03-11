Známkování trávníků v lize: jedničky pro hybrid, otočka u Baníku a třikrát průšvih
Stížnosti přibývají, kritika se přiostřuje. Jejím terčem se staly na startu jarní části Chance Ligy travnaté plochy. „Je ostuda, na jakých terénech se hraje,“ zaznělo třeba od kouče Plzně Martina Hyského. Deník Sport a web iSport zhodnotily hrací plochy na všech stadionech, tři kluby mají obrovský problém. Jednička je nejlepší, pětka nejhorší.
Známka: 1
- Plzeň, Slavia, Sparta
Špičkový stav v každém koutu hřiště, není co vytknout. Sázka na hybridní trávník (umělá vlákna zvyšují stabilitu hrací plochy) se zkrátka vyplatila. Slavia s Plzní udělaly razantní krok už před startem sezony, Sparta zareagovala na problémy s přírodním povrchem v zimní pauze. Navíc všechny tři kluby využívají technologii ramp SGL, tzv. umělého slunce. Nejde sice o malé náklady, ale projevují se na výsledku. „Fantastické hřiště,“ řekl trenér Slavie Jindřich Trpišovský také po nedělním derby proti Spartě, které hostil Eden.
Známka: 2
- Baník, Mladá Boleslav, Pardubice
I když Ostravští položili loni v červenci nový trávník dovezený z Maďarska, jeho stav byl dlouho kvůli lijákům mizerný. Nyní se situace i díky další výměně (tentokrát z Itálie) otočila, hrací plocha vítkovického stadionu patří nyní k nejlépe připraveným napříč ligou. „Je v dobré kondici,“ potvrdil útočník Baníku Václav Jurečka. Ale chybičky se najdou, v malém vápně jsou vidět lehce vyšlapaná místa. Stejně tak v Pardubicích (navíc tam hraje i druholigová Chrudim) a Mladé Boleslavi. „Hřiště bylo v solidním stavu, ale terén je pořád měkčí,“ líčil její trenér Aleš Majer.
Známka: 3
- Dukla, Karviná, Liberec, Zlín
Ujde to, ale žádná sláva to není. „Bylo to pro nás mnohem těžší, protože hřiště ve Zlíně je ve velmi špatném stavu,“ podotkl plzeňský kouč Martin Hyský po nedávné prohře 0:3. Kombinace na těchto trávnících není snadná, ale současně na nich nejsou vidět, až na vápna, výrazně problematická místa. Slušně si vedou vzhledem k náročným podmínkám také v Liberci, který před startem jarní části sezony cestoval na tréninky do Prahy. Vedení klubu si pronajalo stadion druholigové Viktorie Žižkov, za což zaplatilo vysoké částky.
Známka: 4
- Bohemians, Slovácko
Z horní řady na tribuně si možná řeknete: „Tohle není až tak špatný.“ Jenže zdání klame. Na trávníku v Ďolíčku přibývají drny, hřiště je nerovné. „Hráče tlačíte do rozehrávky, ale já se nikomu nedivím, že hraje jednoduše. Nikdo nechce být za blbce,“ líčil kouč Bohemians Jaroslav Veselý. Stav hřiště pak vede až ke komickým momentům. Na podobné úrovni se nachází Slovácko. Nejhorší situace je pochopitelně v obou pokutových územích, kde se brankáři odrážejí na hrbolatém povrchu a padají takřka do hlíny.
Známka: 5
- Hradec Králové, Jablonec, Teplice
Naprostá katastrofa, možná až ostuda. Hřiště v Hradci, Jablonci a Teplicích se dostala po rozjezdu jara do žalostného stavu. Na tom nejde hrát kombinačně. „To je hlína, ne tráva,“ utrousil hradecký kouč David Horejš. V Malšovické aréně je nejhorší situace znovu v prostoru pod hlavní tribunou, který je propískovaný. Podobně vypadá hrací plocha v Jablonci, což se nejvíc řešilo po pohárovém utkání se Slavií. „Bylo to šílené, nešlo na tom zatočit,“ zmínil obránce „sešívaných“ Tomáš Vlček. A stav se zatím nelepší, během reprezentační pauzy dojde aspoň k výměně povrchu ve vápnech. „Bohužel to neroste, jde jen o zválcování a pokropení,“ podotkl trenér Severočechů Luboš Kozel. To samé platí u Teplic.
* Olomouc nehodnocena, klub se rozhodl pro výměnu trávníku
# Tým Z V R P Skóre B 1 25 18 7 0 55:19 61 2 25 15 6 4 49:28 51 3 25 13 6 6 45:31 45 4 25 13 6 6 32:25 45 5 25 11 6 8 26:23 39 6 25 10 8 7 37:24 38 7 25 9 7 9 34:32 34 8 25 10 2 13 36:42 32 9 25 8 7 10 31:35 31 10 25 7 8 10 31:42 29 11 25 6 9 10 24:30 27 12 25 7 6 12 20:30 27 13 25 5 9 11 34:49 24 14 25 5 8 12 20:31 23 15 25 5 7 13 24:35 22 16 25 2 10 13 14:36 16