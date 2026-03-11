Předplatné

Ligu trápí rozbitá hřiště. Cesta s hybridem i důraz na péči. Šéf komise: LFA musí kluby donutit...

Olomouc měnila trávník na svém stadionu
Terén v Teplicích je v hodně špatném stavu
Jonáš Bartoš, Michal Kvasnica
Chance Liga
Česko se pomalu loučí se zimou, v aktuálním období vydatnou a poměrně dlouhou. Napříč kluby v Chance Lize rezonuje palčivé téma – mnohdy otřesné stavy hřišť, které jsou v absolutním rozporu se snahou o atraktivitu hry a rozvoj elitní domácí soutěže. Sílí tlak na to, aby kluby vzaly péči o trávníky vážně, zvedla se debata o hromadném instalování hybridních povrchů. „LFA musí nastavit takové podmínky, aby kluby byly donucené změny vedoucí k lepší kvalitě trávníků udělat,“ upozorňuje pro Sport Tomáš Samec, předseda komise pro stadiony a hrací plochy FAČR, zároveň technický ředitel v Plzni.

Kdo viděl poslední zápasy na „pískovišti“ v Hradci, případně na rozbitých hřištích v Teplicích či Jablonci, vrátil se ve fotbalových časech o mnoho let zpátky. Trávníky na některých stadionech během února naprosto neodpovídají podmínkám pro moderní fotbal. Na mizerných površích se trápí hráči, roste riziko zranění, rozčilují se trenéři. Nebaví to ani diváky.

„Hřiště bylo katastrofální, je to ostuda, na jakých terénech se hraje,“ zlobil se plzeňský trenér Martin Hyský po nedělní výhře 3:0 v Hradci. „V lize není moc trávníků ve formě, škodí to celému českému fotbalu. Jako hráči dáváme impulsy vedení. Jsem rád, že se o tom mluví a snaží se najít nějaké řešení,“ dodal hradecký kapitán Vladimír Darida.

Směrem k LFA zaslal otevřený dopis liberecký majitel Ondřej Kania – hovoří o tom, že kluby by měly hromadně řešit zavedení moderních vyhřívaných hybridních trávníků, které dobře fungují na Slavii, Spartě či v Plzni. Už probíhá intenzivní komunikace mezi vedením ligy a FAČR, aby se situace v co nejbližší době změnila. Cestou může být společný tendr, který by instalaci nových povrchů zlevnil. Sport oslovil všech šestnáct prvoligových klubů, Kaniova slova vesměs podporu mají. Má to však svá ale…

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

