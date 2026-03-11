Revoluce trávníků: kluby chtějí hybridy. Kaniův plán má podporu, umělka ale vadí
Budoucnost je hybridní. Alespoň tak to vypadá podle ankety deníku Sport a webu iSport, který kontaktoval všechny prvoligové kluby s otázkami na chystaná řešení stavu jejich hracích ploch. Někdo je všívaným vláknům pouze otevřen, jiní aktivně pracují na jejich implementaci. A co názory na iniciativu Ondřeje Kanii za společným tendrem na dodavatele? Majitel Liberce podporu má, ale ne všude. Především i v souvislosti s názory na umělé trávníky.
- 1. Jak plánujete v budoucnu řešit problémy s hrací plochou? Je možností hybrid?
- 2. Jaký je váš postoj k iniciativě Ondřeje Kanii?
Slavia
Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva
1. Už hybridní trávník má.
2. „Ligový výbor se stejným tématem zabýval již před dopisem pana Kanii. Povinné hybridy budou jednou z alternativ v komplexním materiálu, který připravuje na základě zadání LV Tomáš Bárta. Ano, je to varianta, kterou Slavia podporuje. Co se týká umělek (to je unikátní návrh majitele Liberce), tak zde jsem proti. To je extrém. Když v Česku investujete do hřiště, pořídíte hybrid, světla a topíte, tak by to mělo v Česku všude standardně stačit. Všichni dnes na to mají peněz dost ze zdrojů za práva a od UEFA. Liga má být na kvalitních trávnících.“
Sparta
Stanovisko klubu
1. Už hybridní trávník má.
2. „Iniciativu Ondřeje Kanii podporujeme, chápeme, že pro některé kluby by šlo o mimořádně významný výdaj. Proto by mohla LFA koordinovat zajištění společné akce. K plně umělým povrchům se v této chvíli stavíme rezervovaně, věříme, že problém vyřeší hybridní trávníky.“
Plzeň
Václav Hanzlík, ředitel komunikace
1. „Náš stadion disponuje hybridním trávníkem a musíme potvrdit, že je i nyní na konci zimy v perfektním stavu. Patří k tomu ale samozřejmě i další nezbytná péče, ať už se bavíme o vytápění, dosvicujících lampách nebo třeba i vytíženosti plochy. Pro jeho maximální kvalitu na něm neprobíhají žádné tréninky, a to ani předzápasové.“
2. „Logicky jsme nakloněni tomu, aby došlo ke zlepšení stavu hracích ploch napříč ligou. Cílem musí bezpodmínečně být, aby se hrálo na kvalitních hřištích, což přispívá ke kvalitě hry, minimalizujete riziko zranění hráčů, atd. Na úrovni LFA se toto téma řeší.“
Jablonec
Jakub Střeštík, majitel
1. „V českých podmínkách je hybridní trávník asi jedinou možnou cestou ke zlepšení kvality hracích ploch. Často jsme terčem kritiky jiných týmů, že se na našem „oraništi“ nedá hrát. Ale jen málokdo si uvědomuje, že naši hráči musejí na těchto površích i trénovat a pravděpodobnost zranění je tím pádem vyšší. I proto například již v brzy nastávající reprezentační pauze budeme pokládat nový trávník alespoň ve velkých vápnech, kde je situace nejkomplikovanější.“
2. „S Ondrou Kaniou jsem toto téma osobně probíral a máme na to stejný názor jak z pohledu fotbalu, tak i ekonomiky. Ať už se jedná o společný tendr či možnost financování na delší období, má tato iniciativa a kroky s ní spojené jednoznačnou podporu.“
Olomouc
Jiří Fišara, tiskový mluvčí
1. Ke změně trávníku přistoupila minulý týden, po nadměrné podzimní zátěži ho bleskově vyměnila za nový nehybridní trávník z Maďarska. „V blízké budoucnosti bychom chtěli hybrid všít taky,“ řekl hlavní trávníkář Dušan Romanovský.
2. „Iniciativu ohledně společného postupu všech klubů k dosažení výhodnějších podmínek vítáme. Pokud se jedná o možnost hrát na umělé trávě, nedá se říct, že jsme jednoznačně pro, nebo proti. Může to za určitých podmínek dávat smysl. Je ale nutné nastavit naprosto jasná a transparentní pravidla, například o jaký konkrétní typ umělé trávy by se jednalo a podobně.“
Hradec Králové
Richard Jukl, obchodně-provozní ředitel
1. „Problematikou hrací plochy se dlouhodobě zabýváme. V letní pauze počítáme s rekonstrukcí travnaté plochy tak, aby lépe odpovídala současné zátěži stadionu i brzkému startu jarní části sezony. V současnosti vyhodnocujeme možné varianty řešení, včetně moderních technologií, a na základě těchto analýz budeme volit další postup. Z dostupných možností již využíváme vyhřívání hrací plochy, prokazuje se však, že tato technologie není sama o sobě dostačující.“
2. „Myslím, že to není reálné. Neumím si představit firmu, která by byla schopna uspokojit všechny prvoligové kluby. Navíc je spousta stadionů ve vlastnictví měst a tam jsou postupy tendrů zcela odlišné.“
Společný tendr? Logická varianta
Karviná
Adam Januszek, tiskový mluvčí
1. „Ano, hybrid je možností.“
2. „K iniciativě pana Kanii bychom se nepřipojili.“
Zlín
Pavel Hoftych, sportovní ředitel
1. „S hybridním trávníkem souhlasím. Mimochodem, hybrid jsme pokládali v Trnavě na stadionu už v roce 2018. Takže jsem na tuto záležitost velký odborník. (usmívá se) Výhoda je, že se tam dá vlákno všít a nemusíte sundávat povrch.“
2. „Společný tendr vypadá jako logická varianta. Sníží se tím cena a všichni budou mít stejné podmínky. Kategoricky jsem proti umělé trávě v jakékoli podobě na jakémkoli stadionu. Tou cestou šli Slováci a vrátili se zpátky k přírodnímu terénu.“
Pardubice
Vít Zavřel, předseda představenstva
1. „Hybridní trávník je bezpochyby zajímavá technologie, která kombinuje přibližně z 95 % přírodní trávu s menším podílem umělého vlákna, díky čemuž je hrací plocha odolnější a méně náchylná k vytrhávání. Z našeho pohledu je ale pro kvalitu hřiště klíčová především dobrá péče o samotnou přírodní trávu, zejména v zimním období. Velmi důležitou roli v tomto směru hrají speciální osvětlovací systémy, které nahrazují sluneční svit a pomáhají trávníku v období s nedostatkem přirozeného světla tak, aby travnatá plocha dobře rostla a houstla. Právě investice do těchto technologií podle nás dokáže kvalitě hrací plochy pomoci velmi výrazně. Hybridní trávník proto vnímáme jako jednu z možností do budoucna, ale aktuálně se díváme především na další způsoby, jak přírodní trávě vytvořit co nejlepší podmínky.“
2. „Iniciativu Liberce vnímáme jako zajímavý podnět k debatě o dalším zvyšování kvality hracích ploch. Je ale potřeba brát v úvahu i praktické limity realizace. Hybridní systém instalují na světě pouze dvě specializované firmy a samotná instalace jednoho hřiště trvá přibližně sedm dní při nepřetržité práci. Realizace je navíc možná prakticky jen během letní přestávky, takže by bylo logisticky složité stihnout větší počet stadionů v krátkém časovém okně. Z pohledu FK Pardubice jsou v tuto chvíli infrastrukturní prioritou především vyhřívaná tréninková plocha, která by snížila zátěž hlavního stadionu, a také systém umělého osvětlení, který nahrazuje sluneční svit. Hybridní trávník tak aktuálně vnímáme spíše jako další možný krok do budoucna, případně téma k další diskusi v rámci ligy.“
Teplice
Rudolf Řepka, výkonný ředitel
1. „Arénu Na Stínadlech čeká v následujících letech rozsáhlá rekonstrukce, která se bude týkat celé arény včetně hlavní hrací plochy. Ta bude jednou z etap projektu a logicky se nabízí i možnost vybudování hybridního trávníku.
Zároveň je ale potřeba říct, že hybridní trávník podle našeho názoru není samospásným řešením. Sám o sobě totiž nevyřeší problémy zimního období v našich klimatických podmínkách. Klíčovým prvkem je především dodatečné osvětlení trávníku pomocí speciálních světelných ramp, které podporují růst trávy, což je však technologicky i finančně velmi náročné. Už dnes klub v zimních měsících vynakládá na vyhřívání hrací plochy částky v řádu stovek tisíc korun měsíčně.
Dalším faktorem je také tréninkový proces. V zimě u nás, kromě umělé trávy, prakticky není kde trénovat na přírodní ploše, takže hlavní hřiště musí sloužit i k určitému množství tréninků, což jeho zatížení výrazně zvyšuje. Proto je potřeba otázku hybridního trávníku vždy posuzovat v širším kontextu celkové infrastruktury a plánované rekonstrukce stadionu.“
2. „My obecně podporujeme iniciativy, které mohou klubům pomoci sdílet know-how a zároveň hledat ekonomicky efektivní řešení pro zkvalitnění infrastruktury. Myšlenka společného postupu klubů při pořizování moderních technologií pro hrací plochy určitě dává smysl a může přinést výhody jak z hlediska ceny, tak z hlediska sdílení zkušeností. Pro nás je ale v tuto chvíli klíčové, aby případné rozhodnutí zapadalo do harmonogramu a koncepce rekonstrukce naší arény. Pokud by se tyto věci potkaly, jsme samozřejmě připraveni o podobné spolupráci jednat.“
Bohemians
nevyjádřili se
Mladá Boleslav
Jan Koros, tiskový mluvčí
1. „FK Mladá Boleslav má dlouhodobě trávník na vysoké úrovni. Přesto v letošním roce plánujeme investici do hybridního trávníku a souvisejících technologií, pro samotné větší vytížení. V tento moment probíhají procesy a přípravy na tuto realizaci.“
2. Klub odpověděl pouze na první dotaz.
Slovácko
Jaroslav Vašíček, výkonný ředitel
1. „Naše geografická poloha nám přece jen poskytuje o něco příznivější klimatické podmínky, než mají kluby na severu republiky, takže při dobré péči dokážeme držet hrací plochu v kvalitním stavu i na přírodním trávníku. Samozřejmě ale sledujeme moderní technologie a jednou z variant může být do budoucna i hybridní trávník. Dané řešení by pro nás muselo dávat celkově i ekonomický smysl.“
2. „Vnímáme ji jako zajímavý podnět k širší debatě o kvalitě hracích ploch v českém fotbale. Společný postup klubů by v některých ohledech mohl přinést výhody, například při pořizování technologií. Na druhou stranu má každý stadion i klub trochu jiné podmínky, a proto je potřeba vše dobře analyzovat a zvážit. Myšlence se nebráníme, ale nejprve by bylo nutné detailně vyhodnotit její přínosy a ekonomickou stránku.“
Baník
1. „Stav hřiště je asi lepší směřovat na Vítkovice Arénu s tím, že my vítáme samozřejmě cokoliv pro zkvalitnění hracích ploch.“
2. Klub odpověděl souhrnně.
Dukla
Jan Pázler, provozní ředitel
1. „V současnosti jsme spokojeni s kvalitou našeho trávníku, který před probíhajícím ročníkem prošel kompletní obnovou.“
2. „Iniciativu Ondřeje Kanii týkající se hybridních povrchů podporujeme, přestože máme nyní velmi dobrý trávník.“
