Změny hodnot hráčů v iSport Fantasy před 26. kolem: Chorý, Jurečka či Kričfaluši
Středa je dnem, kdy probíhá aktualizace cen fotbalistů v iSport Fantasy. Dnes tomu není jinak. Výjimka může nastat pouze v případě vloženého kola. Změny se dotkly desíti hráčů. Pokud ještě nemáte nastavenou sestavu na šestadvacáté kolo, neměli byste následující informace minout.
Florian Wiegele (B, Viktoria Plzeň)
Za poslední tři kola zapsal dvě čistá konta. V posledním kole přihrál Trenérům výborných osm bodů. Vzhledem k tomu, že Wiegele patří k nejlevnějším brankářům hry, jeho vzrůstající cena není překvapením. Wiegele se těší 15% popularitě.
Tomáš Frühwald (B, Bohemians 1905)
Odchytal poslední čtyři zápasy pražského týmu. O víkendu udržel čisté konto proti Liberci a s devíti body se dostal do ideální jedenáctky kola. Tomáše Frühwalda v iSport Fantasy vlastní 0,4 % Trenérů.
Cheick Souaré (O, Viktoria Plzeň)
Francouzský fotbalista pod trenérem Hyským nastupuje na křídle, někdy dokonce i na hrotu. Ve hře je ale vedený jako obránce, což má své výhody. O víkendu nasbíral excelentních dvanáct bodů. Ve hře Souarého vlastní 16 % Trenérů.
Louis Lurvink (O, Sigma Olomouc)
Sigma z posledních pěti zápasů čtyřikrát zvítězila a podíl na tom má i Louis Lurvink, který přišel v zimě z Pardubic za nemalé peníze. O víkendu proti Jablonci vstřelil gól a s osmi body se dostal do nejlepší jedenáctky kola. Lurvinka vlastní 0,6 % Trenérů.
Ondřej Kričfaluši (O, Baník Ostrava)
Baník si o víkendu zastřílel. Zlínu nasázel šest branek. Dva góly vstřelil Ondřej Kričfaluši, kterému to vyneslo excelentních dvanáct bodů. Dvaadvacetiletého univerzála v iSport Fantasy vlastní 6,5 % Trenérů.
Patrik Blahút (Z, Slovácko)
Záložník Slovácka patřil v předchozí sezoně iSport Fantasy k nejpopulárnějším hráčům. O víkendu dal Trenérům na tyto časy vzpomenout, když proti Mladé Boleslavi nasbíral vynikajících třináct bodů. Blahúta vlastní 0,4 % Trenérů.
Filip Vecheta (Ú, Pardubice)
V nepovedené sezoně pokračuje jeden z nejlepšch střelců minulého ročníku. O víkendu proseděl celý zápas pouze na lavičce, v předchozích čtyřech zapsal shodně po jednom bodu. Vechetu vlastní 3,4 % Trenérů.
Jakub Martinec (O, Sparta Praha)
Bývalý obránce Jablonce zasáhl do zápasu proti Slavii a opět nepřesvědčil. Z utkání si do iSport Fantasy v konečném součtu neodnesl jediný bod. Martincovi nadále důvěřuje 5,2 % Trenérů.
Václav Jurečka (Ú, Baník Ostrava)
Zimní posila Baníku proti Zlínu zářila! Václav Jurečka nasázel hattrick, což mu vyneslo skvělých osmnáct bodů. Stal se nejproduktivnějším hráčem kola. Zkušeného útočníka vlastní 8,7 Trenérů.
Tomáš Chorý (Ú, Slavia Praha)
Stal se hvězdou největšího zápasu víkendu – a sice derby pražských „S“. Útočník Slavie proti Spartě vstřelil dvě branky a na další asistoval. Chorý nasbíral patnáct bodů a se 120 body je nejproduktivnějším hráčem iSport Fantasy. Chorého vlastní 40 % Trenérů.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|25
|18
|7
|0
|55:19
|61
|2
Sparta
|25
|15
|6
|4
|49:28
|51
|3
Plzeň
|25
|13
|6
|6
|45:31
|45
|4
Jablonec
|25
|13
|6
|6
|32:25
|45
|5
Olomouc
|25
|11
|6
|8
|26:23
|39
|6
Liberec
|25
|10
|8
|7
|37:24
|38
|7
Hr. Králové
|25
|9
|7
|9
|34:32
|34
|8
Karviná
|25
|10
|2
|13
|36:42
|32
|9
Zlín
|25
|8
|7
|10
|31:35
|31
|10
Pardubice
|25
|7
|8
|10
|31:42
|29
|11
Teplice
|25
|6
|9
|10
|24:30
|27
|12
Bohemians
|25
|7
|6
|12
|20:30
|27
|13
Ml. Boleslav
|25
|5
|9
|11
|34:49
|24
|14
Slovácko
|25
|5
|8
|12
|20:31
|23
|15
Baník
|25
|5
|7
|13
|24:35
|22
|16
Dukla
|25
|2
|10
|13
|14:36
|16
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu