Footcast: Jak zareaguje Sparta na prohrané derby? Jurečka bude chtít skórovat i v Hradci
Už jen hodiny zbývají do startu 26. kola české nejvyšší fotbalové soutěže, které může výrazně napovědět o rozložení sil před závěrem základní části. Sparta bude chtít doma potvrdit roli favorita proti Slovácku, Slavia míří do Zlína a Plzeň čeká souboj s Bohemians. Ve Footcast Preview se s anatylitek společnosti Opta Jakubem Karnožkou řešilo, jak může vypadat aktuální ligový víkend.
Sparta vstupuje do dalšího kola s jasným cílem – udržet bodový kontakt s čelem tabulky a najít sebevědomí po prohraném derby. Proti Slovácku ji ale nečeká jednoduchý zápas. Pražané budou muset být trpěliví a najít způsob, jak se dostat přes defenzivu Slovácka. Pokud se Spartě podaří rychle vstřelit první gól, může utkání kontrolovat. Slovácko přijede na Letnou hrát otevřený zápas a hosté se pokusí využít absencí ve stoperské trojici týmu Briana Priskeho. Zraněný je Vydra a vykartovaný Ševínský.
Slavia cestuje do Zlína v pozici favorita, ale podobné zápasy často nebývají jednoduché. Domácí tým bude spoléhat na organizovanou obranu a snahu držet utkání co nejdéle bez branek. „Sešívaní“ naopak budou chtít diktovat tempo a využít kvalitu v ofenzivě a při standardkách. Pokud se jim podaří rychle rozbít zlínský blok, může být zápas relativně jednoznačný. V opačném případě ale může domácí tým dlouho držet naději na bodový zisk. V Edenu Zlín šokoval, když remizoval 0:0.
Na koho se zaměřit?
Václav Jurečka (Baník)
V minulém kole dal ostravský útočník hattrick do sítě Zlína a další góly bude chtít přidat i v Hradci Králové. Baník na východě Čech slavil nedávno postup do semifinále MOL Cupu přes penaltový rozstřel. Hradec od té doby prohrál v Malšovické aréně 0:3 s Plzní. Jurečka je při chuti a Baník na něj spoléhá.
Na co si vsadit?
Sparta - Slovácko: každý z týmu dá gól
Sparta dá v domácím prostředí minimálně jednu branku a Slovácko nepřijede hrát na Letnou zanďoura. V Epet aréně je kvalitní tráva, která bude nahrávat kombinační hře.
Dukla - Jablonec: 2
Jablonec prohrál v lize dvakrát po sobě a další bodová ztráta nepřijde. Dukla nedala branku 680 minut a neprosadí se ani s Jabloncem.
26. kolo je tady a s ním další díl Footcast Preview. Kdo potvrdí roli favorita, kdo naopak překvapí a kde se může pořadí tabulky znovu zamíchat? Premiéra aktuální epizody poběží na Oneplay Sport ve čtvrtek od 23.00.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|25
|18
|7
|0
|55:19
|61
|2
Sparta
|25
|15
|6
|4
|49:28
|51
|3
Plzeň
|25
|13
|6
|6
|45:31
|45
|4
Jablonec
|25
|13
|6
|6
|32:25
|45
|5
Olomouc
|25
|11
|6
|8
|26:23
|39
|6
Liberec
|25
|10
|8
|7
|37:24
|38
|7
Hr. Králové
|25
|9
|7
|9
|34:32
|34
|8
Karviná
|25
|10
|2
|13
|36:42
|32
|9
Zlín
|25
|8
|7
|10
|31:35
|31
|10
Pardubice
|25
|7
|8
|10
|31:42
|29
|11
Teplice
|25
|6
|9
|10
|24:30
|27
|12
Bohemians
|25
|7
|6
|12
|20:30
|27
|13
Ml. Boleslav
|25
|5
|9
|11
|34:49
|24
|14
Slovácko
|25
|5
|8
|12
|20:31
|23
|15
Baník
|25
|5
|7
|13
|24:35
|22
|16
Dukla
|25
|2
|10
|13
|14:36
|16
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu