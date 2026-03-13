Předplatné

Footcast: Jak zareaguje Sparta na prohrané derby? Jurečka bude chtít skórovat i v Hradci

Video placeholder
Footcast Preview: Potrápí Spartu na Letné Slovácko?
Václav Jurečka dal Zlínu hattrick
Spoluhráči gratulují Václavu Jurečkovi ke gólu
Václav Jurečka slaví gól do sítě Zlína
Zklamaní Sparťané po prohře v derby
Fotbalisté Slavie se radují po vyhraném derby
Tomáš Chorý vstřelil v derby dva góly
Spoluhráči gratulují Cheicku Souarému ke gólu
8
Fotogalerie
TV iSport
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (1)

Už jen hodiny zbývají do startu 26. kola české nejvyšší fotbalové soutěže, které může výrazně napovědět o rozložení sil před závěrem základní části. Sparta bude chtít doma potvrdit roli favorita proti Slovácku, Slavia míří do Zlína a Plzeň čeká souboj s Bohemians. Ve Footcast Preview se s anatylitek společnosti Opta Jakubem Karnožkou řešilo, jak může vypadat aktuální ligový víkend.

Sparta vstupuje do dalšího kola s jasným cílem – udržet bodový kontakt s čelem tabulky a najít sebevědomí po prohraném derby. Proti Slovácku ji ale nečeká jednoduchý zápas. Pražané budou muset být trpěliví a najít způsob, jak se dostat přes defenzivu Slovácka. Pokud se Spartě podaří rychle vstřelit první gól, může utkání kontrolovat. Slovácko přijede na Letnou hrát otevřený zápas a hosté se pokusí využít absencí ve stoperské trojici týmu Briana Priskeho. Zraněný je Vydra a vykartovaný Ševínský.

Slavia cestuje do Zlína v pozici favorita, ale podobné zápasy často nebývají jednoduché. Domácí tým bude spoléhat na organizovanou obranu a snahu držet utkání co nejdéle bez branek. „Sešívaní“ naopak budou chtít diktovat tempo a využít kvalitu v ofenzivě a při standardkách. Pokud se jim podaří rychle rozbít zlínský blok, může být zápas relativně jednoznačný. V opačném případě ale může domácí tým dlouho držet naději na bodový zisk. V Edenu Zlín šokoval, když remizoval 0:0.

Na koho se zaměřit?

Václav Jurečka (Baník)
V minulém kole dal ostravský útočník hattrick do sítě Zlína a další góly bude chtít přidat i v Hradci Králové. Baník na východě Čech slavil nedávno postup do semifinále MOL Cupu přes penaltový rozstřel. Hradec od té doby prohrál v Malšovické aréně 0:3 s Plzní. Jurečka je při chuti a Baník na něj spoléhá.

Na co si vsadit?

Sparta - Slovácko: každý z týmu dá gól
Sparta dá v domácím prostředí minimálně jednu branku a Slovácko nepřijede hrát na Letnou zanďoura. V Epet aréně je kvalitní tráva, která bude nahrávat kombinační hře.

Dukla - Jablonec: 2
Jablonec prohrál v lize dvakrát po sobě a další bodová ztráta nepřijde. Dukla nedala branku 680 minut a neprosadí se ani s Jabloncem.

26. kolo je tady a s ním další díl Footcast Preview. Kdo potvrdí roli favorita, kdo naopak překvapí a kde se může pořadí tabulky znovu zamíchat? Premiéra aktuální epizody poběží na Oneplay Sport ve čtvrtek od 23.00.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia25187055:1961
2Sparta25156449:2851
3Plzeň25136645:3145
4Jablonec25136632:2545
5Olomouc25116826:2339
6Liberec25108737:2438
7Hr. Králové2597934:3234
8Karviná251021336:4232
9Zlín25871031:3531
10Pardubice25781031:4229
11Teplice25691024:3027
12Bohemians25761220:3027
13Ml. Boleslav25591134:4924
14Slovácko25581220:3123
15Baník25571324:3522
16Dukla252101314:3616
  Skupina o titul
  Play-off o umístění
  Skupina o záchranu

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

