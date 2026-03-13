Jugas před Slavií: Snad mě čeká odraz ode dna, přeje si stoper Zlína. Těší se na „Houšťu“
V sobotu po čase rád uvidí známé tváře. Většina z nich už je nicméně v realizačním týmu anebo ve vedení klubu. Z éry Jakuba Jugase (33) ve Slavii nebude v sestavě nikdo. „Akorát s Tomášem Holešem jsme se minuli a Sáďu (Michala Sadílka) znám osobně. Ostatní už skončili,“ vybavuje si stoper Zlína, který má za sebou nepovedený duel na Baníku (2:6) a před sebou konfrontaci s lídrem tabulky Chance ligy. „Kdy jindy můžeme dokázat, že jsme v lize právem,“ nadhazuje v rozhovoru pro iSport navrátilec z Polska.
Moc bývalých spoluhráčů z Edenu už ve Zlíně nepotkáte…
„Standa Tecl skončil, Škoďák (Milan Škoda) taky, Hušba (Josef Hušbauer) je na Kypru, Frýďa (Michal Frydrych) v Ostravě. Rozutekli jsme se. Zůstali tam jen nějací kluci z realizáku. Když jsem odcházel do Polska, vyměnili jsme si s trenérem Trpišovským pár esemesek. Ale to už je dlouho.“
Jak na něj vzpomínáte?
„I když jsem potom už nehrával, tak dobře. Zpětně ho beru jako jednoho z nejlepších trenérů v mé kariéře. Jeho pohled na fotbal byl vynikající. Rád mám i Houštu (asistenta Zdeňka Houšteckého). Když šlo do tuhého, dokázali jsme si něco důrazně říct. Ale nebylo to nic přes čáru. Těším se na něho. Doufám, že udrží emoce na uzdě.“ (úsměv)
Zvládnete ubránit Tomáše Chorého?
„Na hřišti jsem Chorase už dlouho nepotkal. Teď je ve velké formě. Asi se budeme na hřišti potkávat nejčastěji. Je těžké ho ubránit, ale nesmíme se soustředit jenom na jednoho hráče.“
Čím můžete proti mistrovi uspět?
„Tím, co praktikujeme v poslední době. Čili dobrá defenziva, dobré přesuny, hodně běhání. Po zisku musíme jít samozřejmě rychle nahoru. Věřím, že se nám povede nějaká standardka jako proti Plzni. Slavii určitě nepřehrajeme, ale poctivou prací a organizací hry se jí můžeme vyrovnat.“
Jak jste vstřebával zpackaný zápas v Ostravě? Nevyšel týmu, ani vám osobně.
„Neděle byla šílená, pondělí s videem těžké. Ale co mám dělat? Byl to jeden z mých nejhorších výkonů v kariéře. Doufám, že už horší nepřijde…Přebírám za něj zodpovědnost. Byl jsem u nějakých inkasovaných gólů. Bral jsem to tak, že jsem opěrný bod sestavy, o který by se kluci mohli v těžkých momentech opřít. A v tom zápase to udělat nemohli. V úterý už jsme museli všichni fungovat normálně. Kdyby to proti Slavii dopadlo jako na Baníku, to už by byl fakt průšvih.“
Máte dost zkušeností. Věříte dál sám v sebe?
„Věřím, že to žádný vliv na sebevědomí mít nebude. Už jsem pár takových zápasů odehrál. Snad mě čeká odraz od pomyslného dna nahoru. Ukáže se v sobotu. Zrovna přijede ten nejtěžší soupeř. Máme co odčinit a možná je to ten nejlepší moment. Doma, před plným barákem, a když od nás nikdo nic nečeká. Můžeme překvapit. Jsme odhodlaní. Možná nám svědčí, když nejsme v roli favorita. Jako s Plzní.“
Sledoval jste v neděli večer po návratu z Baníku derby?
„Díval jsem se. V první půli jsem byl docela překvapený, Sparta nehrála zle. Nástup do druhé vyšel Slavii, což se asi očekávalo. Jen mě nenapadlo, že dají tři góly po sobě a zlomí to tak rychle.“
Poměry ve Slavii znáte. Jak přistoupí tým k „běžnému“ ligovému utkání ve Zlíně po velké výhře v derby se Spartou?
„Když jsme sem naposledy jeli po derby, remizovali jsme v Zlíně 1:1. Pamatuji si, že pan Tvrdík nebyl vůbec spokojený s nastavením nás hráčů. Ale teď jde o poslední zápas před repre pauzou, Slavia ho bude chtít vyhrát a udržet si náskok na čele. Půjde do toho na maximum.“
Jaká je česká liga po vašem návratu z Polska?
„Když jsem odcházel, byla jiná. Ne tak rychlá. Přijde mi, že se ve fotbale všechno zrychluje. Někdy mi ta rychlost moc nevyhovuje. (úsměv) Musím se s tím poprat, Určitě naše liga šla nahoru, je víc sledovaná. Máme i dobré koeficienty v pohárech. Zajímala by mě konfrontace Zlína s týmem z polské ligy. Jestli bychom se mu vyrovnali. Tam je to až extrémně směřované do hry, u nás je to víc o běhání, soubojích. V infrastruktuře a pojetí fotbalu jsou Poláci napřed. S kluky z Cracovie jsem v kontaktu, chybí mi. Na druhou stranu, v klubu jsou nějaké problémy. Asi jsem odešel v pravý čas.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|25
|18
|7
|0
|55:19
|61
|2
Sparta
|25
|15
|6
|4
|49:28
|51
|3
Plzeň
|25
|13
|6
|6
|45:31
|45
|4
Jablonec
|25
|13
|6
|6
|32:25
|45
|5
Olomouc
|25
|11
|6
|8
|26:23
|39
|6
Liberec
|25
|10
|8
|7
|37:24
|38
|7
Hr. Králové
|25
|9
|7
|9
|34:32
|34
|8
Karviná
|25
|10
|2
|13
|36:42
|32
|9
Zlín
|25
|8
|7
|10
|31:35
|31
|10
Pardubice
|25
|7
|8
|10
|31:42
|29
|11
Teplice
|25
|6
|9
|10
|24:30
|27
|12
Bohemians
|25
|7
|6
|12
|20:30
|27
|13
Ml. Boleslav
|25
|5
|9
|11
|34:49
|24
|14
Slovácko
|25
|5
|8
|12
|20:31
|23
|15
Baník
|25
|5
|7
|13
|24:35
|22
|16
Dukla
|25
|2
|10
|13
|14:36
|16
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu