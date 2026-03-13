Předplatné

Pravděpodobné sestavy: Slavia ve Zlíně se Suleimanem, Uchenna v základu Sparty?

Pravděpodobné sestavy: Slavia ve Zlíně se Suleimanem, Uchenna v základu Sparty?
Pravděpodobné sestavy: Slavia ve Zlíně se Suleimanem, Uchenna v základu Sparty?Zdroj: Koláž iSport.cz
Emmanuel Suleiman během zápasu
Zdeněk Houštecký a Tomáš Vlček děkují fanouškům
Fotbalisté Plzně se radují z gólu
Hvězdný obránce ligy Uchenna
Mubarak Suleiman ze Slavie
Fanoušci Slavie slaví výhru v derby
Plzeňský útočník Salim Lawal se bolestí chytá za koleno
18
Fotogalerie
iSport.cz
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (2)

Fotbalová Chance Liga má o víkendu na programu už 26. kolo. Vedoucí Slavia chce po zvládnutém derby udělat další krok k titulu ve Zlíně, Plzeň čeká zápas s Bohemians. A jak po pohárovém čtvrtku nastoupí Sparta proti Slovácku a Olomouc proti Karviné? Projděte si v tradičním článku pravděpodobné sestavy všech týmů, pro jejich zobrazení se přihlaste nebo zdarma zaregistrujte na iSportu.

I v probíhající sezoně Chance Ligy se hraje iSport Fantasy! Svůj tým můžeš koučovat jak na webovém prohlížeči, tak i v mobilní aplikaci. Hra je zdarma a právě ty můžeš vyhrát sportovní zájezd v hodnotě 30 tisíc korun a řadu dalších atraktivních cen. Neváhej a veď svůj tým, uzávěrka sestav pro 26. kolo je v sobotu v 13:00.

Chance Liga - LogoZačni hrát iSport Fantasy

Obsah ZDARMA pro přihlášené uživatelePřihlásit
  • Hradci to na jaře gólově nelepí. Na podzim očekávané góly přestřeloval, nyní je v minusových hodnotách. Ve čtyřech z šesti utkání vyšel střelecky naprázdno.
  • I v minulé sezoně zažil Baník šestigólovou výhru (s Duklou), po ní ale následovala prohra v Jablonci 1:3. V této sezoně ještě nedokázal vyhrát dvakrát po sobě.

Obsah ZDARMA pro přihlášené uživatelePřihlásit
  • Středočeši byli schopni Pardubicím vstřelit gól v každém z posledních šesti střetnutí. V osmi z dvanácti vzájemných zápasů padly góly na obou stranách.
  • Pardubice mají po víkendu už jen 27% pravděpodobnost, že skončí ve skupině o záchranu. Na jaře si Východočeši vytvořili po Spartě druhý nejvyšší počet velkých šancí.

Obsah ZDARMA pro přihlášené uživatelePřihlásit
  • Dukla je už sedm zápasů bez gólu, pouze Zlín a Pardubice měly historicky horší série. Největší xG za toto období zaznamenal Dantaye Gilbert (1,1).
  • Vzájemná bilance obou týmů je překvapivě vyrovnaná. Na Julisce už ale Jablonec neprohrál od roku 2017, od té doby tam vstřelil 7 gólů ve třech zápasech.

Obsah ZDARMA pro přihlášené uživatelePřihlásit
  • Zlín doma nevybudoval obrannou pevnost, ve 12 zápasech obdržel 16 gólů a jen pět týmů je na tom hůř. Jen Boleslav, Plzeň a Slavia ale doma vstřelily více branek.
  • Slavia má s ligovými nováčky úctyhodnou defenzivní sérii – udržela nulu v šesti zápasech, naposledy inkasovala od Karviné při výhře 5:1 v roce 2023.

Obsah ZDARMA pro přihlášené uživatelePřihlásit
  • Liberec má druhou nejlepší domácí obranu v lize. Na stadionu U Nisy ale s Teplicemi udržel čisté konto jen dvakrát z posledních deseti zápasů, čtyři vyhrál.
  • Zdenko Frťala má s Radoslavem Kováčem celkem vyrovnanou bilanci 2–2–3, z celkových osmi bodů ale jen jeden udělal na venkovním hřišti.

Obsah ZDARMA pro přihlášené uživatelePřihlásit
  • V posledních šesti střetnutích obou týmů bylo o výsledku zápasu rozhodnuto během prvního poločasu. Hned třikrát udeřila Plzeň gólově do 10. minuty.
  • Domácí zápasy Viktorie a Bohemians probíhají poklidně – v posledních třech ukázal rozhodčí jen pět žlutých karet. Pražané mají 3. nejnižší počet karet v lize.

Obsah ZDARMA pro přihlášené uživatelePřihlásit
  • Sigmě se bezprostředně po Evropě v domácích zápasech daří. V sezoně jich odehrála pět s bilancí čtyř výher a remízy se Slavií. Skóre v nich má 6:0.
  • Karviná byla schopná Sigmě dát alespoň jeden gól v posledních třech střetnutích. Ze střelců Slezanů už je ale v kádru pouze útočník  Kahuan Vinícius.

Obsah ZDARMA pro přihlášené uživatelePřihlásit
  • Sparta má v karetním ohrožení hned šest potenciálních hráčů základní sestavy, je nejtrestanějším týmem ligy. V posledních třech zápasech doma obdržela sedm karet.
  • Slovácko vstřelilo po dvou gólech ve třech zápasech za sebou. Jde o nejlepší klubovou sérii od doby, kdy u týmu působil Martin Svědík.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia25187055:1961
2Sparta25156449:2851
3Plzeň25136645:3145
4Jablonec25136632:2545
5Olomouc25116826:2339
6Liberec25108737:2438
7Hr. Králové2597934:3234
8Karviná251021336:4232
9Zlín25871031:3531
10Pardubice25781031:4229
11Teplice25691024:3027
12Bohemians25761220:3027
13Ml. Boleslav25591134:4924
14Slovácko25581220:3123
15Baník25571324:3522
16Dukla252101314:3616
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Vstoupit do diskuze (2)

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů