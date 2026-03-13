Pravděpodobné sestavy: Slavia ve Zlíně se Suleimanem, Uchenna v základu Sparty?
Fotbalová Chance Liga má o víkendu na programu už 26. kolo. Vedoucí Slavia chce po zvládnutém derby udělat další krok k titulu ve Zlíně, Plzeň čeká zápas s Bohemians. A jak po pohárovém čtvrtku nastoupí Sparta proti Slovácku a Olomouc proti Karviné? Projděte si v tradičním článku pravděpodobné sestavy všech týmů, pro jejich zobrazení se přihlaste nebo zdarma zaregistrujte na iSportu.
- Hradci to na jaře gólově nelepí. Na podzim očekávané góly přestřeloval, nyní je v minusových hodnotách. Ve čtyřech z šesti utkání vyšel střelecky naprázdno.
- I v minulé sezoně zažil Baník šestigólovou výhru (s Duklou), po ní ale následovala prohra v Jablonci 1:3. V této sezoně ještě nedokázal vyhrát dvakrát po sobě.
- Středočeši byli schopni Pardubicím vstřelit gól v každém z posledních šesti střetnutí. V osmi z dvanácti vzájemných zápasů padly góly na obou stranách.
- Pardubice mají po víkendu už jen 27% pravděpodobnost, že skončí ve skupině o záchranu. Na jaře si Východočeši vytvořili po Spartě druhý nejvyšší počet velkých šancí.
- Dukla je už sedm zápasů bez gólu, pouze Zlín a Pardubice měly historicky horší série. Největší xG za toto období zaznamenal Dantaye Gilbert (1,1).
- Vzájemná bilance obou týmů je překvapivě vyrovnaná. Na Julisce už ale Jablonec neprohrál od roku 2017, od té doby tam vstřelil 7 gólů ve třech zápasech.
- Zlín doma nevybudoval obrannou pevnost, ve 12 zápasech obdržel 16 gólů a jen pět týmů je na tom hůř. Jen Boleslav, Plzeň a Slavia ale doma vstřelily více branek.
- Slavia má s ligovými nováčky úctyhodnou defenzivní sérii – udržela nulu v šesti zápasech, naposledy inkasovala od Karviné při výhře 5:1 v roce 2023.
- Liberec má druhou nejlepší domácí obranu v lize. Na stadionu U Nisy ale s Teplicemi udržel čisté konto jen dvakrát z posledních deseti zápasů, čtyři vyhrál.
- Zdenko Frťala má s Radoslavem Kováčem celkem vyrovnanou bilanci 2–2–3, z celkových osmi bodů ale jen jeden udělal na venkovním hřišti.
- V posledních šesti střetnutích obou týmů bylo o výsledku zápasu rozhodnuto během prvního poločasu. Hned třikrát udeřila Plzeň gólově do 10. minuty.
- Domácí zápasy Viktorie a Bohemians probíhají poklidně – v posledních třech ukázal rozhodčí jen pět žlutých karet. Pražané mají 3. nejnižší počet karet v lize.
- Sigmě se bezprostředně po Evropě v domácích zápasech daří. V sezoně jich odehrála pět s bilancí čtyř výher a remízy se Slavií. Skóre v nich má 6:0.
- Karviná byla schopná Sigmě dát alespoň jeden gól v posledních třech střetnutích. Ze střelců Slezanů už je ale v kádru pouze útočník Kahuan Vinícius.
- Sparta má v karetním ohrožení hned šest potenciálních hráčů základní sestavy, je nejtrestanějším týmem ligy. V posledních třech zápasech doma obdržela sedm karet.
- Slovácko vstřelilo po dvou gólech ve třech zápasech za sebou. Jde o nejlepší klubovou sérii od doby, kdy u týmu působil Martin Svědík.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|25
|18
|7
|0
|55:19
|61
|2
Sparta
|25
|15
|6
|4
|49:28
|51
|3
Plzeň
|25
|13
|6
|6
|45:31
|45
|4
Jablonec
|25
|13
|6
|6
|32:25
|45
|5
Olomouc
|25
|11
|6
|8
|26:23
|39
|6
Liberec
|25
|10
|8
|7
|37:24
|38
|7
Hr. Králové
|25
|9
|7
|9
|34:32
|34
|8
Karviná
|25
|10
|2
|13
|36:42
|32
|9
Zlín
|25
|8
|7
|10
|31:35
|31
|10
Pardubice
|25
|7
|8
|10
|31:42
|29
|11
Teplice
|25
|6
|9
|10
|24:30
|27
|12
Bohemians
|25
|7
|6
|12
|20:30
|27
|13
Ml. Boleslav
|25
|5
|9
|11
|34:49
|24
|14
Slovácko
|25
|5
|8
|12
|20:31
|23
|15
Baník
|25
|5
|7
|13
|24:35
|22
|16
Dukla
|25
|2
|10
|13
|14:36
|16
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu