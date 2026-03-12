Kop do Kuchty? Disciplinárka fyzioterapeuta potrestat nemůže. Trest ale hrozí Slavii
Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace nemůže potrestat fyzioterapeuta Slavie Daniela Bergera za nakopnutí sparťanského útočníka Jana Kuchty v útrobách stadionu při poločasové přestávce nedělního pražského derby, neboť není členem Fotbalové asociace ČR. Zahájila nicméně řízení s domácím klubem za to, že nezabránil, aby k incidentu došlo. Sparta a Baník Ostrava musejí zaplatit shodně 150 tisíc korun za výtržnosti fanoušků po vzájemném duelu 24. kola. Komise o tom informovala v komuniké po dnešním zasedání.
Poločasový incident v útrobách stadionu cestou do kabin zanesl do zápisu o šlágru 25. ligového kola hlavní rozhodčí Stanislav Volek. Sparta následně zveřejnila krátké video, na kterém je vidět, jak domácí fyzioterapeut během strkanice nakopne Kuchtu do zadního stehenního svalu.
Disciplinární komise incident odsoudila. „Chování fyzioterapeuta Slavie pana Daniela Bergera považuje disciplinární komise LFA za nepochopitelné selhání, které je daleko za hranou akceptovatelných emocí a sportovní rivality. Nic na tomto hodnocení nemění ani fakt, že měl být v dané chvíli provokován soupeřem,“ uvedl předseda komise Jiří Matzner.
„Komise přesto nemůže pana Bergera potrestat, neboť fyzioterapeut Slavie není členem FAČR a není ho tak možné postihnout dle disciplinárního řádu FAČR. Komise z tohoto důvodu proto nemá možnost uložit mu jakoukoliv sankci,“ vysvětlil Matzner.
Na vysvětlenou: Daniel Berger nemusí být členem asociace, protože během zápasů nechodí na lavičku. Každý, kdo na ní sedí, musí být uveden v zápise – což nejde bez uvedení jeho členského čísla.
Začalo řízení se Slavií
Komise vyzvala Slavii, aby Bergera sama potrestala. „Věříme proto, že k celé situaci přistoupí odpovědně samotný klub a ze selhání svého zaměstnance vyvodí odpovídající důsledky. Disciplinární komise zároveň v souvislosti s incidentem zahajuje disciplinární řízení se samotným klubem, který nezabránil tomu, aby k této situaci v útrobách stadionu vůbec došlo,“ řekl Matzner.
Je možné, že postih klubu bude o něco vyšší z důvodu, že pachatel nemohl být souzen. Slavia bude řešena podle paragrafu 65 řádu s názvem Porušení povinnosti pořádajícího klubu za to, že „dopustila, aby došlo k fyzickému napadení delegované osoby, člena orgánu FAČR, hráče, člena realizačního týmu, funkcionáře klubu nebo člena pořadatelské služby divákem.“
Ve velmi extrémním případě (dolní hranice není uvedena) může být udělena pokuta až do výše 10 milionů korun. Paragraf sice uvádí i tresty jako odehrání utkání bez přítomnosti diváků nebo uzavření stadionu, ale k těm by došlo v případě nepokojů fanoušků. Pokud klub prokáže, že „přijal veškerá opatření, která po něm lze spravedlivě požadovat, aby k disciplinárnímu přečinu nedošlo“, vyvázne bez trestu.
Předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík označil Bergerovo chování za zkrat. Zároveň tvrdí, že Kuchta, který v minulosti působil v Edenu a nemá s červenobílými ideální vztahy, incident vyprovokoval tím, že sprostě nadával domácím hráčům a plival kolem sebe. Sparta to odmítla.
Pokuty pro Baník i Spartu
Komise po derby zahájila řízení se Slavií také kvůli výtržnostem diváků, kteří mimo jiné používali pyrotechniku a vhazovali předměty na trávník. Z nevhodného chování svých příznivců se bude zpovídat i Sparta, jejíž fanoušci poškodili zařízení stadionu. Slavia v derby zvítězila 3:1.
Fanoušci Baníku v duelu 24. kola na Letné způsobili použitím pyrotechniky přerušení utkání a komise za to slezský klub potrestala pokutou 150 tisíc korun. Stejnou částku musí zaplatit i Sparta za výtržnosti svých příznivců. Slavia dostala pokutu 100 tisíc korun za chování fanoušků v zápase na Dukle. Příznivci na Julisce používali pyrotechniku, poškodili stadion a dopouštěli se nevhodných pokřiků.
Jan Matoušek z Bohemians 1905 a liberecký Afolabi Soliu dostali za vyloučení po druhé žluté kartě nejnižší možný, jednozápasový trest. V druhé lize bude sparťanské rezervě na lavičce jedno utkání chybět hlavní trenér Luboš Loučka za červenou kartu po dvou napomenutích.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|25
|18
|7
|0
|55:19
|61
|2
Sparta
|25
|15
|6
|4
|49:28
|51
|3
Plzeň
|25
|13
|6
|6
|45:31
|45
|4
Jablonec
|25
|13
|6
|6
|32:25
|45
|5
Olomouc
|25
|11
|6
|8
|26:23
|39
|6
Liberec
|25
|10
|8
|7
|37:24
|38
|7
Hr. Králové
|25
|9
|7
|9
|34:32
|34
|8
Karviná
|25
|10
|2
|13
|36:42
|32
|9
Zlín
|25
|8
|7
|10
|31:35
|31
|10
Pardubice
|25
|7
|8
|10
|31:42
|29
|11
Teplice
|25
|6
|9
|10
|24:30
|27
|12
Bohemians
|25
|7
|6
|12
|20:30
|27
|13
Ml. Boleslav
|25
|5
|9
|11
|34:49
|24
|14
Slovácko
|25
|5
|8
|12
|20:31
|23
|15
Baník
|25
|5
|7
|13
|24:35
|22
|16
Dukla
|25
|2
|10
|13
|14:36
|16
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu