Předplatné

Kop do Kuchty? Disciplinárka fyzioterapeuta potrestat nemůže. Trest ale hrozí Slavii

Video placeholder
Potyčka při derby! Nakopnutí Kuchty od člena realizačního týmu Slavie • Zdroj: AC Sparta Praha
Potyčka po derby mezi Slavií a Spartou
O poločasové přestávce došlo v tunelu k potyčce, při níž fyzioterapeut Slavie nakopl sparťanského útočníka Jana Kuchtu.
Trenér Slavie Jindřich Trpišovský prožívá další vítězné derby
Trenér Sparty Brian Priske si po prohraném derby stěžoval na žluté karty
O poločasové přestávce došlo v tunelu k potyčce, při níž fyzioterapeut Slavie nakopl sparťanského útočníka Jana Kuchtu.
Lukáš Haraslín brání Davida Mosese
28
Fotogalerie
ČTK, šq
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (39)

Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace nemůže potrestat fyzioterapeuta Slavie Daniela Bergera za nakopnutí sparťanského útočníka Jana Kuchty v útrobách stadionu při poločasové přestávce nedělního pražského derby, neboť není členem Fotbalové asociace ČR. Zahájila nicméně řízení s domácím klubem za to, že nezabránil, aby k incidentu došlo. Sparta a Baník Ostrava musejí zaplatit shodně 150 tisíc korun za výtržnosti fanoušků po vzájemném duelu 24. kola. Komise o tom informovala v komuniké po dnešním zasedání.

Poločasový incident v útrobách stadionu cestou do kabin zanesl do zápisu o šlágru 25. ligového kola hlavní rozhodčí Stanislav Volek. Sparta následně zveřejnila krátké video, na kterém je vidět, jak domácí fyzioterapeut během strkanice nakopne Kuchtu do zadního stehenního svalu.

Disciplinární komise incident odsoudila. „Chování fyzioterapeuta Slavie pana Daniela Bergera považuje disciplinární komise LFA za nepochopitelné selhání, které je daleko za hranou akceptovatelných emocí a sportovní rivality. Nic na tomto hodnocení nemění ani fakt, že měl být v dané chvíli provokován soupeřem,“ uvedl předseda komise Jiří Matzner.

„Komise přesto nemůže pana Bergera potrestat, neboť fyzioterapeut Slavie není členem FAČR a není ho tak možné postihnout dle disciplinárního řádu FAČR. Komise z tohoto důvodu proto nemá možnost uložit mu jakoukoliv sankci,“ vysvětlil Matzner.

Na vysvětlenou: Daniel Berger nemusí být členem asociace, protože během zápasů nechodí na lavičku. Každý, kdo na ní sedí, musí být uveden v zápise – což nejde bez uvedení jeho členského čísla.

Začalo řízení se Slavií

Komise vyzvala Slavii, aby Bergera sama potrestala. „Věříme proto, že k celé situaci přistoupí odpovědně samotný klub a ze selhání svého zaměstnance vyvodí odpovídající důsledky. Disciplinární komise zároveň v souvislosti s incidentem zahajuje disciplinární řízení se samotným klubem, který nezabránil tomu, aby k této situaci v útrobách stadionu vůbec došlo,“ řekl Matzner.

Je možné, že postih klubu bude o něco vyšší z důvodu, že pachatel nemohl být souzen. Slavia bude řešena podle paragrafu 65 řádu s názvem Porušení povinnosti pořádajícího klubu za to, že „dopustila, aby došlo k fyzickému napadení delegované osoby, člena orgánu FAČR, hráče, člena realizačního týmu, funkcionáře klubu nebo člena pořadatelské služby divákem.“

Ve velmi extrémním případě (dolní hranice není uvedena) může být udělena pokuta až do výše 10 milionů korun. Paragraf sice uvádí i tresty jako odehrání utkání bez přítomnosti diváků nebo uzavření stadionu, ale k těm by došlo v případě nepokojů fanoušků. Pokud klub prokáže, že „přijal veškerá opatření, která po něm lze spravedlivě požadovat, aby k disciplinárnímu přečinu nedošlo“, vyvázne bez trestu.

Předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík označil Bergerovo chování za zkrat. Zároveň tvrdí, že Kuchta, který v minulosti působil v Edenu a nemá s červenobílými ideální vztahy, incident vyprovokoval tím, že sprostě nadával domácím hráčům a plival kolem sebe. Sparta to odmítla.

Pokuty pro Baník i Spartu

Komise po derby zahájila řízení se Slavií také kvůli výtržnostem diváků, kteří mimo jiné používali pyrotechniku a vhazovali předměty na trávník. Z nevhodného chování svých příznivců se bude zpovídat i Sparta, jejíž fanoušci poškodili zařízení stadionu. Slavia v derby zvítězila 3:1.

Fanoušci Baníku v duelu 24. kola na Letné způsobili použitím pyrotechniky přerušení utkání a komise za to slezský klub potrestala pokutou 150 tisíc korun. Stejnou částku musí zaplatit i Sparta za výtržnosti svých příznivců. Slavia dostala pokutu 100 tisíc korun za chování fanoušků v zápase na Dukle. Příznivci na Julisce používali pyrotechniku, poškodili stadion a dopouštěli se nevhodných pokřiků.

Jan Matoušek z Bohemians 1905 a liberecký Afolabi Soliu dostali za vyloučení po druhé žluté kartě nejnižší možný, jednozápasový trest. V druhé lize bude sparťanské rezervě na lavičce jedno utkání chybět hlavní trenér Luboš Loučka za červenou kartu po dvou napomenutích.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia25187055:1961
2Sparta25156449:2851
3Plzeň25136645:3145
4Jablonec25136632:2545
5Olomouc25116826:2339
6Liberec25108737:2438
7Hr. Králové2597934:3234
8Karviná251021336:4232
9Zlín25871031:3531
10Pardubice25781031:4229
11Teplice25691024:3027
12Bohemians25761220:3027
13Ml. Boleslav25591134:4924
14Slovácko25581220:3123
15Baník25571324:3522
16Dukla252101314:3616
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Vstoupit do diskuze (39)

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů