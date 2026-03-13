Předplatné

Dukla láme negativní rekordy: 680 minut bez gólu! Příště to zlomíme, věří kouč

Video placeholder
Toto video je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!
Koupit
Vojtěch Smrž si kryje míč před Marcelem Čermákem
Trenér Dukly Pavel Šustr
Kevin-Prince Milla v dresu pražské Dukly
Útočník Dukly Kevin-Prince Milla v duelu proti Bohemians
Matěj Pulkrab v souboji s Danielem Kozmou
Daniel Kozma v hlavičkovém souboji s Denisem Halinským
Tomáš Pekhart z Dukly v hlavičkovém souboji s teplickým Daiborem Večerkou
10
Fotogalerie
Petr Fantyš
Chance Liga
Začít diskusi (0)

Trápení na spodku tabulky pokračuje. Dukla zůstává na posledním místě fotbalové Chance Ligy a nevyhrála už dvanáct zápasů v řadě. Hlavní problém přitom mají Pražané v ofenzivě. Na jaře ještě nevstřelili ani jeden gól a ofenzivní trápení trvá dohromady už 680 minut, což je nejhorší šňůra v klubové historii. „Musíme hráče přesvědčit, aby věřili, že když budou do vápna chodit a budou tam lítat centry, tak dřív nebo později ten gól dáme,“ věří trenér Pavel Šustr.

Taková ofenzivní muka česká liga mnohokrát nezažila. Impotence Dukly před brankou soupeřů trvá déle než jedenáct hodin a za víc než stoletou historii české a československé ligy jde o desátý nejhorší počin. „Nemá smysl řešit, jestli je to taková nebo maková série. Samozřejmě ji chceme utnout, chceme vyhrát a k tomu potřebujeme dát gól,“ nechce špatné období příliš řešit kouč Šustr.

On sám za čtyři zápasy na lavičce ještě gólovou radost nezažil. Naposledy se za červeno-žluté prosadil na začátku prosince Michal Kroupa, když v pozici hlavního trenéra stále působil David Holoubek. Od té doby útok Pražanů mlčí. „V týdnu se věnujeme zakončování a tomu, abychom se dostávali do situací, ze kterých můžeme ohrozit branku,“ líčil trenér na tiskové konferenci po bezbrankové remíze v Teplicích.

Dukla sice nepatří mezi celky s velkým počtem gólových příležitostí, ale její současná série výrazně popírá fotbalové statistiky. Od poslední branky si podle dat společnosti Wyscout vypracovala šance s celkovou hodnotou 6,09 očekávaných gólů, přesto neslavila ani jednou. „Každý, kdo hrál fotbal, ví, že přijde období, kdy to tolik nelepí. Dát gól v lize není jen tak a občas se to takhle sejde. V každém zápase jsme nějakou šanci měli, ale teď to tam prostě nepadá,“ hlesl zklamaně nejlepší střelec týmu Marcel Čermák.

Na tréninku přitom podle trenéra tým nepůsobí špatně. Před zápasem s Teplicemi se hráči věnovali právě zakončování. „Říkal jsem si: ‚Wow, spousta z nich má krásnou střelu!‘ Zápasy jsou ale o něčem jiném. My jsme poslední, nechceme dostat gól a hráči to mají v hlavě. Příště to zlomíme,“ pravil odhodlaně Šustr.

V sobotu je ale čeká hodně náročný úkol. Na Julisku přijede Jablonec, který se pyšní třetí nejlepší obranou v Chance lize a inkasoval pouze 25 branek. „Musí to tam spadnout. I kdyby to měl být nějaký ošklivý gól ramenem nebo uchem, mně je to úplně jedno,“ vyhlíží konec trápení Čermák.

Pokud by to ovšem znovu nevyšlo, v historických tabulkách špatných útoků by Dukla poskočila zase výš. Současná série už stačí na desátou příčku, v případě nuly vepředu proti Jablonci by šlo už o šestou nejhorší sérii a absolutní rekord Zlína (1003 minut bez gólu ze sezony 1995/96) může padnout za čtyři kola v utkání proti Karviné.

Nejdelší série bez vstřeleného gólu v historii ligy

Klub

Počet minut

Od

Do

Zlín

1003

27. 7. 1995

29. 10. 1995

Baník

965

24. 9. 1969

22. 3. 1970

Židenice

919

18. 5. 1952

7. 9. 1952

Zlín

837

19. 3. 1995

28. 5. 1995

Hradec Králové

805

5. 5. 2013

23. 8. 2014

Prešov

750

17. 4. 1988

5. 6. 1988

Bohemians

716

5. 11. 2016

19. 3. 2017

Příbram

702

11. 5. 2016

17. 9. 2016

Bohemians

686

20. 4. 2008

16. 8. 2009

Dukla

680*

6. 12. 2025

?

* série stále pokračuje

Budeme mít strach říct, že hráč nepracuje? diví se Šustr

K narušení půstu by měli pomoct především útočníci, jenže těm se momentálně vůbec nedaří. Pavel Šustr poslal do prvních tří utkání po začátku svého působení na hrot Kevina-Prince Millu, ale zimní posila zklamala.

Především v utkání proti Slavii, kdy Kamerunec střídal už o poločase, měl k jeho výkonu Šustr velké výhrady, což ve fotbalové veřejnosti vzbudilo rozruch. „Řekl jsem, že nepracoval, jak měl. Co je na tom divného? Proč se nad tím někdo pozastavuje? Pořád se tu odstřelují trenéři a my budeme mít strach říct, že hráč nepracuje a nedělá to, co chceme? To v žádném případě. Stejně jako se píše o mně, že blbě vystřídám, tak když se mě někdo zeptá na hráče, jejich výkon popíšu, jaký je. A hráči to vědí,“ bránil se kouč.

„Veřejně nebudu říkat úplně všechno, ale když je do očí bijící, že ten hráč neběhá… jsem zastánce toho, abychom byli upřímní. Určitě to ale neznamená, že bych na nějakého hráče házel špínu, kterou si nezaslouží,“ pokračoval ohledně kritiky hosta ze Sparty. „S Kevinem jsme si to hned v pondělí vyříkali, ukázal jsem mu video, jaké věci po něm potřebuju, a jedeme dál,“ uzavřel trenér.

V Teplicích pak dostal důvěru od začátku velezkušený Tomáš Pekhart, ale ani on útok neprobudil dostatečně. „Tomáš je výborný fotbalista a profesionál. Když je na hřišti, tak ostatní vidí, že se něco mění,“ vysvětloval změnu Šustr.

Nyní bude doufat, že se dlouhá série přeruší, konečně oslaví gól a společně s ním i tři body. „Hráči chtějí a to je to nejdůležitější. Kdybychom zachovali nuly vzadu a energii, tak dáme gól, vyhrajeme a zrušíme obě série,“ dodal optimisticky.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia25187055:1961
2Sparta25156449:2851
3Plzeň25136645:3145
4Jablonec25136632:2545
5Olomouc25116826:2339
6Liberec25108737:2438
7Hr. Králové2597934:3234
8Karviná251021336:4232
9Zlín25871031:3531
10Pardubice25781031:4229
11Teplice25691024:3027
12Bohemians25761220:3027
13Ml. Boleslav25591134:4924
14Slovácko25581220:3123
15Baník25571324:3522
16Dukla252101314:3616
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Začít diskuzi

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

