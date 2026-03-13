Dukla láme negativní rekordy: 680 minut bez gólu! Příště to zlomíme, věří kouč
Trápení na spodku tabulky pokračuje. Dukla zůstává na posledním místě fotbalové Chance Ligy a nevyhrála už dvanáct zápasů v řadě. Hlavní problém přitom mají Pražané v ofenzivě. Na jaře ještě nevstřelili ani jeden gól a ofenzivní trápení trvá dohromady už 680 minut, což je nejhorší šňůra v klubové historii. „Musíme hráče přesvědčit, aby věřili, že když budou do vápna chodit a budou tam lítat centry, tak dřív nebo později ten gól dáme,“ věří trenér Pavel Šustr.
Taková ofenzivní muka česká liga mnohokrát nezažila. Impotence Dukly před brankou soupeřů trvá déle než jedenáct hodin a za víc než stoletou historii české a československé ligy jde o desátý nejhorší počin. „Nemá smysl řešit, jestli je to taková nebo maková série. Samozřejmě ji chceme utnout, chceme vyhrát a k tomu potřebujeme dát gól,“ nechce špatné období příliš řešit kouč Šustr.
On sám za čtyři zápasy na lavičce ještě gólovou radost nezažil. Naposledy se za červeno-žluté prosadil na začátku prosince Michal Kroupa, když v pozici hlavního trenéra stále působil David Holoubek. Od té doby útok Pražanů mlčí. „V týdnu se věnujeme zakončování a tomu, abychom se dostávali do situací, ze kterých můžeme ohrozit branku,“ líčil trenér na tiskové konferenci po bezbrankové remíze v Teplicích.
Dukla sice nepatří mezi celky s velkým počtem gólových příležitostí, ale její současná série výrazně popírá fotbalové statistiky. Od poslední branky si podle dat společnosti Wyscout vypracovala šance s celkovou hodnotou 6,09 očekávaných gólů, přesto neslavila ani jednou. „Každý, kdo hrál fotbal, ví, že přijde období, kdy to tolik nelepí. Dát gól v lize není jen tak a občas se to takhle sejde. V každém zápase jsme nějakou šanci měli, ale teď to tam prostě nepadá,“ hlesl zklamaně nejlepší střelec týmu Marcel Čermák.
Na tréninku přitom podle trenéra tým nepůsobí špatně. Před zápasem s Teplicemi se hráči věnovali právě zakončování. „Říkal jsem si: ‚Wow, spousta z nich má krásnou střelu!‘ Zápasy jsou ale o něčem jiném. My jsme poslední, nechceme dostat gól a hráči to mají v hlavě. Příště to zlomíme,“ pravil odhodlaně Šustr.
V sobotu je ale čeká hodně náročný úkol. Na Julisku přijede Jablonec, který se pyšní třetí nejlepší obranou v Chance lize a inkasoval pouze 25 branek. „Musí to tam spadnout. I kdyby to měl být nějaký ošklivý gól ramenem nebo uchem, mně je to úplně jedno,“ vyhlíží konec trápení Čermák.
Pokud by to ovšem znovu nevyšlo, v historických tabulkách špatných útoků by Dukla poskočila zase výš. Současná série už stačí na desátou příčku, v případě nuly vepředu proti Jablonci by šlo už o šestou nejhorší sérii a absolutní rekord Zlína (1003 minut bez gólu ze sezony 1995/96) může padnout za čtyři kola v utkání proti Karviné.
Nejdelší série bez vstřeleného gólu v historii ligy
Klub
Počet minut
Od
Do
Zlín
1003
27. 7. 1995
29. 10. 1995
Baník
965
24. 9. 1969
22. 3. 1970
Židenice
919
18. 5. 1952
7. 9. 1952
Zlín
837
19. 3. 1995
28. 5. 1995
Hradec Králové
805
5. 5. 2013
23. 8. 2014
Prešov
750
17. 4. 1988
5. 6. 1988
Bohemians
716
5. 11. 2016
19. 3. 2017
Příbram
702
11. 5. 2016
17. 9. 2016
Bohemians
686
20. 4. 2008
16. 8. 2009
Dukla
680*
6. 12. 2025
?
* série stále pokračuje
Budeme mít strach říct, že hráč nepracuje? diví se Šustr
K narušení půstu by měli pomoct především útočníci, jenže těm se momentálně vůbec nedaří. Pavel Šustr poslal do prvních tří utkání po začátku svého působení na hrot Kevina-Prince Millu, ale zimní posila zklamala.
Především v utkání proti Slavii, kdy Kamerunec střídal už o poločase, měl k jeho výkonu Šustr velké výhrady, což ve fotbalové veřejnosti vzbudilo rozruch. „Řekl jsem, že nepracoval, jak měl. Co je na tom divného? Proč se nad tím někdo pozastavuje? Pořád se tu odstřelují trenéři a my budeme mít strach říct, že hráč nepracuje a nedělá to, co chceme? To v žádném případě. Stejně jako se píše o mně, že blbě vystřídám, tak když se mě někdo zeptá na hráče, jejich výkon popíšu, jaký je. A hráči to vědí,“ bránil se kouč.
„Veřejně nebudu říkat úplně všechno, ale když je do očí bijící, že ten hráč neběhá… jsem zastánce toho, abychom byli upřímní. Určitě to ale neznamená, že bych na nějakého hráče házel špínu, kterou si nezaslouží,“ pokračoval ohledně kritiky hosta ze Sparty. „S Kevinem jsme si to hned v pondělí vyříkali, ukázal jsem mu video, jaké věci po něm potřebuju, a jedeme dál,“ uzavřel trenér.
V Teplicích pak dostal důvěru od začátku velezkušený Tomáš Pekhart, ale ani on útok neprobudil dostatečně. „Tomáš je výborný fotbalista a profesionál. Když je na hřišti, tak ostatní vidí, že se něco mění,“ vysvětloval změnu Šustr.
Nyní bude doufat, že se dlouhá série přeruší, konečně oslaví gól a společně s ním i tři body. „Hráči chtějí a to je to nejdůležitější. Kdybychom zachovali nuly vzadu a energii, tak dáme gól, vyhrajeme a zrušíme obě série,“ dodal optimisticky.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|25
|18
|7
|0
|55:19
|61
|2
Sparta
|25
|15
|6
|4
|49:28
|51
|3
Plzeň
|25
|13
|6
|6
|45:31
|45
|4
Jablonec
|25
|13
|6
|6
|32:25
|45
|5
Olomouc
|25
|11
|6
|8
|26:23
|39
|6
Liberec
|25
|10
|8
|7
|37:24
|38
|7
Hr. Králové
|25
|9
|7
|9
|34:32
|34
|8
Karviná
|25
|10
|2
|13
|36:42
|32
|9
Zlín
|25
|8
|7
|10
|31:35
|31
|10
Pardubice
|25
|7
|8
|10
|31:42
|29
|11
Teplice
|25
|6
|9
|10
|24:30
|27
|12
Bohemians
|25
|7
|6
|12
|20:30
|27
|13
Ml. Boleslav
|25
|5
|9
|11
|34:49
|24
|14
Slovácko
|25
|5
|8
|12
|20:31
|23
|15
Baník
|25
|5
|7
|13
|24:35
|22
|16
Dukla
|25
|2
|10
|13
|14:36
|16
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu