Plzeň čeká na zraněné opory: Vydra už je po operaci, jak je to s návratem obránců?

Plzeňský hrdina Jiří Panoš (vpravo) oslavuje výhru v Basileji s parťákem Václavem Jemelkou
Matěj Vydra proti Spartě nedal penaltu
Karel Spáčil se raduje z branky proti Panathinaikosu
Amar Memič na hřišti Panathinaikosu
Zklamaní hráči Plzně po prohře na penalty
Plzeňský útočník Salim Lawal se bolestí chytá za koleno
Karel Spáčil se raduje z branky proti Panathinaikosu
Fotogalerie
Jonáš Bartoš
Chance Liga
Před týdnem v Hradci (3:0) scházelo Plzni pět hráčů. Všichni velice důležití členové kádru, za běžných okolností součást základní sestavy, případně nejužší rotace. Viktoria lepí díry především v defenzivě, kde kvůli problémům s koleny absentují Václav Jemelka a Karel Spáčil. Specifický případ je mladý zadák Jan Paluska (20). Kapitán Matěj Vydra je po operačním zákroku, zdravotní trable řešili i další hráči. Jak je na tom západočeský kádr před nedělním zápasem s Bohemians, který je poslední před reprezentační přestávkou?

Václav Jemelka

  • obránce
  • 30 let
  • Bilance v ligové sezoně: 20 zápasů, 1755 minut, 2+0

Zkušený stoper odpadl na konci února v odvetě Evropské ligy s Panathinaikosem. Na konci poločasu, pod hlavní tribunou, si po jednom ze soubojů sedl na zem. Chytil se za levé koleno a bylo jasné, že musí střídat. Nebyla nutná operace, nicméně Jemelka vynechal už tři zápasy (Zlín, Karviná, Hradec) a nebude ani na neděli s Bohemians. Naskočit by měl po reprezentační pauze. Zranění je nemilé i směrem k národnímu týmu – patřil k jasným adeptům pro nominaci Miroslava Koubka jako alternativa k Ladislavu Krejčímu.

Očekávaný návrat: po reprezentační pauze

Karel Spáčil

  • obránce
  • 22 let
  • Bilance v ligové sezoně: 17 zápasů, 1024 minut, 1+1

Plzeň přišla o „Jemelkovo dvojče“ ve stejné, penaltově smutné odvetě s Panathinaikosem. Spáčil v 62. minutě srovnal nekompromisní hlavičkou na 1:1, zápas směřující do prodloužení nedohrál – v 82. minutě musel střídat, podobně jako jeho levonohý kolega z obrany dokoukával zápas z lavičky podepřený berlemi. Prognóza vypadá tak, že do zápasové akce půjde nejdřív po reprezentační pauze, tedy 4. dubna proti Teplicím.

Očekávaný návrat: nejdřív po reprezentační pauze

Jan Paluska

  • obránce
  • 20 let
  • Bilance v ligové sezoně: 13 zápasů, 1046 minut, 0+0

Plzeň s mladým stoperem prodloužila v zimě smlouvu do léta 2029, jde o extrémně nadaného zadáka s velkým potenciálem. Aktuálně je ale zabržděný kvůli nepříjemnému a hlavně nečitelnému zranění. Paluska odehrál poslední zápas na začátku listopadu proti Slavii (3:5), pak šel na plánovanou operaci třísel. Tak, aby se v plné síle vrátil ideálně už do zimní přípravy. Plán se ale bortí, Paluska stále trénuje v individuálním režimu. Zatím lze jen těžko odhadnout, kdy se vrátí do plné zátěže – může to být po reprezentačním bloku, ale také se může pauza dál protahovat.

Očekávaný návrat: nejistý

Matěj Vydra

  • útočník
  • 33 let
  • Bilance v ligové sezoně: 17 zápasů, 994 minut, 6+3

Ztráta kapitána Plzeň tuze bolí. Vydra na podzim vynechal šest zápasů kvůli zranění kotníku, už během zimní pauzy řešil trable s kolenem. V jarní části se trápil, bolest ho viditelně limitovala. Proti Spartě nedal penaltu, nedařilo se mu ani v odvetě s Panathinaikosem. Po ní už měl říct: dál to nejde… Výsledkem je menší operační zákrok, který podstoupil zkušený lídr v pondělí. Doktoři mu vyčistili koleno, všichni doufají, že problémy brzy odezní a Vydra stihne naskočit po reprezentační pauze. Také on by byl vážným kandidátem do výběru Miroslava Koubka…  

Očekávaný návrat: nejdřív po reprezentační pauze

Amar Memič

  • záložník
  • 25 let
  • Bilance v ligové sezoně: 24 zápasů, 1881 minut, 3+7

Klíčový muž pro Plzeň vynechal poslední dva zápasy – ve Zlíně odehrál pouze druhý poločas, následně scházel v Karviné a v Hradci. Extrémně vytěžovaný hráč odnesl náročný program svalovými problémy, týmu na pravé straně hřiště citelně scházel. V jeho případě je ale prognóza příznivější – Memič už trénuje s týmem a je nachystaný na nedělní duel s Bohemians, následně ho čeká baráž o světový šampionát za reprezentaci Bosny, která hraje ve Walesu.

Očekávaný návrat: na zápas s Bohemians

Salim Lawal

  • útočník
  • 23 let
  • Bilance v ligové sezoně: 6 zápasů, 297 minut, 2+0

Salim Lawal, autor důležitého prvního gólu v Hradci, se na východě Čech zranil i kvůli měkkému terénu – pod hlavní tribunou se chytl za pravé koleno, když si chtěl obhodit domácího Čecha. Na hřiště se vrátil, ale za chvíli ležel znovu po souboji se stejným hráčem a poté ho trenéři raději stáhli. Mělo jít nakonec o svalový problém, zimní posila ale má být už stoprocentně v pořádku.

Očekávaný návrat: na zápas s Bohemians

Doporučujeme

Články z jiných titulů