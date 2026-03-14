Předplatné

Srovnání se Slavií, Haraslínova role i pozice jedničky: iSport rozebral Surovčíkovy výroky

Video placeholder
Toto video je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!
Koupit
Spartu spasil Surovčík, duo mladíků propadlo. Jaké má Priskeho tým šance do odvety? • Zdroj: isportTV
Jakub Surovčík byl po prohře v Alkmaaru kritický k výkonu Sparty
6
Fotogalerie
Pavel Šťastný
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (4)

Sparta má za sebou hrubě nevydařený týden, který jí přitlačil zpátky k zemi. Skončila v českém poháru ve čtvrtfinále s Mladou Boleslaví (po penaltách), nezvládla ligové derby na Slavii (1:3) a ve čtvrtek složitě konkurovala AZ Alkmaar (1:2) v prvním utkání osmifinále Konferenční ligy. Co letenské mužstvo momentálně trápí, naznačil do jisté míry i otevřený pozápasový rozhovor brankáře Jakuba Surovčíka. Deník Sport a web iSport.cz rozebral a okomentoval jeho výroky.

Srovnání se Slavií

Surovčík: „Když se trochu vrátím, tak slávisti nejsou všeobecně lepší fotbalisti, ale totálně nás roznesli přístupem. Chybí nám vůle se poprat. Fotbalisty přitom máme, ale někdy je to prostě málo.“

Komentář iSportu: Asi jedno z nejostřejších vyjádření ze sparťanské kabiny. V této sezoně určitě. Co se neodvážili říct před novináři kapitán Haraslín nebo kouč Priske, vyřknul teprve 23letý gólman. Navíc stále až druhý v pořadí. Sparta má technicky vybavené hráče (Kuol, Mercado, Kairinen, Irving či Haraslín), jenže zřejmě i podle Surovčíka scházejí bojovníci. Přitom sportovní vedení Letenských loni v létě naznačilo, že některým hráčům chybí mentalita. A že se na to při dalších přestupech zaměří daleko víc. Je kádr skutečně složený lépe? Má mentální sílu?

Výsledek proti Alkmaaru

Surovčík: „Výsledek nakonec není tak špatný, máme v odvetě furt o co hrát, ale samozřejmě výkon nebyl na Spartu dostatečný. To si nebudeme nic nalhávat. Každý musí začít u sebe, už je to několikátý velký zápas, kdy je to málo.“

Komentář iSportu: Naprosto trefné hodnocení, v němž je klíčové spojení: velký zápas. Bez nich se totiž nevyhrávají trofeje. Sparta měla na jaře vypadat i podle vyjádření sportovního ředitele Tomáše Rosického na lednové tiskovce líp než během podzimní části. Očekával se postupný progres, pevné automatismy, nárůst kvality. Začátek po zimní pauze sice vypadal nadějně, Letenští byli silní, dominantní a stabilní, ale pouze proti Dukle, Zlínu, Hradci Králové a Baníku. Tedy v zápasech tak trochu na pohodu. Jenže jak se v programu objevily „velké“ zápasy s Plzní, Slavií, Mladou Boleslaví a Alkmaarem, dostavilo se výsledkové a herní zklamání. Na vině jsou taktika, přístup a mentální nastavení, což jde za Priskem.

Role Lukáše Haraslína

Surovčík: „Pro něj je to taky těžká situace. Co si budeme povídat, naše ofenziva na něm do velké míry závisí, snaží se, ale ani kapitán nemá kouzelnou hůlku, kterou by mávnul, a všechno by najednou bylo růžové.“

Komentář iSportu: Trenér Priske dostal po pohárovém vyřazení v Mladé Boleslavi dotaz od Sportu, jestli je Sparta v ofenzivě závislá na Haraslínových výkonech. Neodpověděl napřímo, ale Surovčíkův další výrok naznačuje, že i kabina je si toho vědomá. Pokud se slovenský reprezentant nedostane do hry (jako v zápasech s Plzní a Slavií), šance na vstřelení branky klesají. Pak mužstvo do velké míry spoléhá na standardní situace. Priske rozhodně musí řešit, proč nemá (výkonnostně a nyní i zdravotně) připraveného Rrahmaniho nebo Kuchtu, proč Kuol, Mercado nebo Grimaldo nedokážou využít prostor na hřišti, proč nejsou víc produktivní střední záložníci nebo wingbeci. Zastupitelnost hráčů je v tuto chvíli i kvůli početné marodce zkrátka nedostatečná.

Surovčíkův výkon v Alkmaaru

Surovčík: „Byly tam jednoznačně nějaké chyby, ale celkově si myslím, že jsem pomohl týmu a obecně podal kvalitní výkon.“

Komentář iSportu: Příliš skromné hodnocení, ale pochopitelné. Výsledek Sparty na něm stál až brutálním způsobem. Dostal dva góly, ale podle dat společnosti Opta mělo být hůř. Alkmaar se vyšplhal ve statistice očekávaných branek na hodnotu 4,06. Což je mimořádně vysoké číslo. Zaznamenal pět složitých zákroků, za drobné zaváhání se dá označit výběh při nákopu na kapitána Mijnanse už ve třetí minutě. Byl postavený mimo těžiště hry. Jinak i přes dobré zákroky proti Hradci Králové (2:0) a chycené penaltě v Plzni (0:0) má za sebou nejlepší utkání ve Spartě.

Kompletní ZNÁMKOVÁNÍ hráčů Sparty po zápase v Alkmaaru ZDE >>>

Pozice jedničky ve Spartě

Surovčík: „Upřímně bych vám to ani neřekl.“

Komentář iSportu: Ani trochu nenaznačil, jaká bude jeho situace v dalších zápasech, tedy konkrétně po uzdravení Petera Vindahla. Přesto si moc dobře uvědomuje, že trenéra Priskeho dostal aspoň před fanoušky pod tlak. S rostoucím herním vytížením nabývá jistoty, což se projevuje při sběru vysokých centrů a výstavbě hry. Proti Alkmaaru zapsal 31 přihrávek, z toho pouze pět nepřesných. Dařilo se mu hledat parťáky i na krátké a střední vzdálenosti. Souboj gólmanů Sparty se tak kvůli vynucené změně až nečekaně zdramatizoval. Přesto je pravděpodobné, že se brzy vrátí do branky Vindahl. I když Surovčík přesvědčil, že na čáře má kvalitu na pozici letenské jedničky.

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů