Srovnání se Slavií, Haraslínova role i pozice jedničky: iSport rozebral Surovčíkovy výroky
Sparta má za sebou hrubě nevydařený týden, který jí přitlačil zpátky k zemi. Skončila v českém poháru ve čtvrtfinále s Mladou Boleslaví (po penaltách), nezvládla ligové derby na Slavii (1:3) a ve čtvrtek složitě konkurovala AZ Alkmaar (1:2) v prvním utkání osmifinále Konferenční ligy. Co letenské mužstvo momentálně trápí, naznačil do jisté míry i otevřený pozápasový rozhovor brankáře Jakuba Surovčíka. Deník Sport a web iSport.cz rozebral a okomentoval jeho výroky.
Srovnání se Slavií
Surovčík: „Když se trochu vrátím, tak slávisti nejsou všeobecně lepší fotbalisti, ale totálně nás roznesli přístupem. Chybí nám vůle se poprat. Fotbalisty přitom máme, ale někdy je to prostě málo.“
Komentář iSportu: Asi jedno z nejostřejších vyjádření ze sparťanské kabiny. V této sezoně určitě. Co se neodvážili říct před novináři kapitán Haraslín nebo kouč Priske, vyřknul teprve 23letý gólman. Navíc stále až druhý v pořadí. Sparta má technicky vybavené hráče (Kuol, Mercado, Kairinen, Irving či Haraslín), jenže zřejmě i podle Surovčíka scházejí bojovníci. Přitom sportovní vedení Letenských loni v létě naznačilo, že některým hráčům chybí mentalita. A že se na to při dalších přestupech zaměří daleko víc. Je kádr skutečně složený lépe? Má mentální sílu?
Výsledek proti Alkmaaru
Surovčík: „Výsledek nakonec není tak špatný, máme v odvetě furt o co hrát, ale samozřejmě výkon nebyl na Spartu dostatečný. To si nebudeme nic nalhávat. Každý musí začít u sebe, už je to několikátý velký zápas, kdy je to málo.“
Komentář iSportu: Naprosto trefné hodnocení, v němž je klíčové spojení: velký zápas. Bez nich se totiž nevyhrávají trofeje. Sparta měla na jaře vypadat i podle vyjádření sportovního ředitele Tomáše Rosického na lednové tiskovce líp než během podzimní části. Očekával se postupný progres, pevné automatismy, nárůst kvality. Začátek po zimní pauze sice vypadal nadějně, Letenští byli silní, dominantní a stabilní, ale pouze proti Dukle, Zlínu, Hradci Králové a Baníku. Tedy v zápasech tak trochu na pohodu. Jenže jak se v programu objevily „velké“ zápasy s Plzní, Slavií, Mladou Boleslaví a Alkmaarem, dostavilo se výsledkové a herní zklamání. Na vině jsou taktika, přístup a mentální nastavení, což jde za Priskem.
Role Lukáše Haraslína
Surovčík: „Pro něj je to taky těžká situace. Co si budeme povídat, naše ofenziva na něm do velké míry závisí, snaží se, ale ani kapitán nemá kouzelnou hůlku, kterou by mávnul, a všechno by najednou bylo růžové.“
Komentář iSportu: Trenér Priske dostal po pohárovém vyřazení v Mladé Boleslavi dotaz od Sportu, jestli je Sparta v ofenzivě závislá na Haraslínových výkonech. Neodpověděl napřímo, ale Surovčíkův další výrok naznačuje, že i kabina je si toho vědomá. Pokud se slovenský reprezentant nedostane do hry (jako v zápasech s Plzní a Slavií), šance na vstřelení branky klesají. Pak mužstvo do velké míry spoléhá na standardní situace. Priske rozhodně musí řešit, proč nemá (výkonnostně a nyní i zdravotně) připraveného Rrahmaniho nebo Kuchtu, proč Kuol, Mercado nebo Grimaldo nedokážou využít prostor na hřišti, proč nejsou víc produktivní střední záložníci nebo wingbeci. Zastupitelnost hráčů je v tuto chvíli i kvůli početné marodce zkrátka nedostatečná.
Surovčíkův výkon v Alkmaaru
Surovčík: „Byly tam jednoznačně nějaké chyby, ale celkově si myslím, že jsem pomohl týmu a obecně podal kvalitní výkon.“
Komentář iSportu: Příliš skromné hodnocení, ale pochopitelné. Výsledek Sparty na něm stál až brutálním způsobem. Dostal dva góly, ale podle dat společnosti Opta mělo být hůř. Alkmaar se vyšplhal ve statistice očekávaných branek na hodnotu 4,06. Což je mimořádně vysoké číslo. Zaznamenal pět složitých zákroků, za drobné zaváhání se dá označit výběh při nákopu na kapitána Mijnanse už ve třetí minutě. Byl postavený mimo těžiště hry. Jinak i přes dobré zákroky proti Hradci Králové (2:0) a chycené penaltě v Plzni (0:0) má za sebou nejlepší utkání ve Spartě.
Pozice jedničky ve Spartě
Surovčík: „Upřímně bych vám to ani neřekl.“
Komentář iSportu: Ani trochu nenaznačil, jaká bude jeho situace v dalších zápasech, tedy konkrétně po uzdravení Petera Vindahla. Přesto si moc dobře uvědomuje, že trenéra Priskeho dostal aspoň před fanoušky pod tlak. S rostoucím herním vytížením nabývá jistoty, což se projevuje při sběru vysokých centrů a výstavbě hry. Proti Alkmaaru zapsal 31 přihrávek, z toho pouze pět nepřesných. Dařilo se mu hledat parťáky i na krátké a střední vzdálenosti. Souboj gólmanů Sparty se tak kvůli vynucené změně až nečekaně zdramatizoval. Přesto je pravděpodobné, že se brzy vrátí do branky Vindahl. I když Surovčík přesvědčil, že na čáře má kvalitu na pozici letenské jedničky.