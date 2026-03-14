ONLINE: Hradec - Baník. Boleslav hostí Pardubice, Jablonec chce po dvou kolech bodovat
Už 26. kolem pokračuje fotbalová Chance Liga. Její sobotní program startuje třemi zápasy od 15.00. Baník se po deseti dnech vrací do Hradce Králové, kde se mu podařilo na penalty postoupit do semifinále MOL Cupu. Poslední Dukla hostí Jablonec, který v předešlých dvou kolech prohrál. Pardubice nastupují v Mladé Boleslavi a od 18.00 se představí lídr a úřadující mistr soutěže, pražská Slavia, na hřišti Zlína. Všechna utkání sledujte ONLINE na webu iSport.
Základní část - 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|25
|18
|7
|0
|55:19
|61
|2
Sparta
|25
|15
|6
|4
|49:28
|51
|3
Plzeň
|25
|13
|6
|6
|45:31
|45
|4
Jablonec
|25
|13
|6
|6
|32:25
|45
|5
Olomouc
|25
|11
|6
|8
|26:23
|39
|6
Liberec
|25
|10
|8
|7
|37:24
|38
|7
Hr. Králové
|25
|9
|7
|9
|34:32
|34
|8
Karviná
|25
|10
|2
|13
|36:42
|32
|9
Zlín
|25
|8
|7
|10
|31:35
|31
|10
Pardubice
|25
|7
|8
|10
|31:42
|29
|11
Teplice
|25
|6
|9
|10
|24:30
|27
|12
Bohemians
|25
|7
|6
|12
|20:30
|27
|13
Ml. Boleslav
|25
|5
|9
|11
|34:49
|24
|14
Slovácko
|25
|5
|8
|12
|20:31
|23
|15
Baník
|25
|5
|7
|13
|24:35
|22
|16
Dukla
|25
|2
|10
|13
|14:36
|16
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu