ONLINE: Olomouc - Karviná 0:2. Teplice remizovaly v Liberci, Dukla slaví první jarní výhru

Jan Chytrý ve sprinterském souboji s Jáchymem ŠípemZdroj: ČTK / Luděk Peřina
Fotbalisté Olomouce slaví gól
Host ze Sparty Daniel Rus se poprvé trefil v nejvyšší soutěži
Pavel Svatek poslal svým prvním ligovým gólem Teplice do vedení
Brankář Teplic Matouš Trmal diriguje svůj tým v duelu s Libercem
Trenér Slovanu Liberec Radoslav Kováč gestikuluje v utkání s Teplicemi
Matěj Náprstek brání Ermina Mahmiče
Liberecký Raimonds Krollis v souboji s Emmanuelem Fullym z Teplic
Už 26. kolem pokračuje fotbalová Chance Liga. Nedělní program odstartoval remízou Liberce s Teplicemi 1:1. Sigma hostí Karvinou, Bohemians zavítají do Plzně a Sparta na závěr kola vyzve Slovácko. Baník se v sobotu po deseti dnech od vítězného čtvrtfinále MOL Cupu vrátil do Hradce Králové, kde ale utrpěl porážku 0:1. Pražská Dukla se poprvé od října minulého roku raduje z výhry, skolila trápící se Jablonec 2:0. Pardubice nezvládly duel v Mladé Boleslavi (0:2) a Slavia udělala další krok k titulu, ve Zlíně vyhrála 3:1. SESTŘIHY a ONLINE přenosy ze všech utkání sledujte na webu iSport.

Liberec - Teplice 1:1

Slovan nevyužil naplno zaváhání rivala z Jablonce. S Teplicemi remizoval 1:1. V hektickém prvním poločase rozdal sudí Stanislav Volek hráčům i realizačním týmům celkem deset žlutých karet. Po prvním ligovém gólu hostujícího Pavla Svatka, mířily Teplice za vítězstvím. Jenže v závěru trefil Emmanuel Fully při snaze odkopnout míč mířící do branky hlavu Raimondse Krollise. Rozhodčí po přezkumu u videa udělil hostovi ze Slavie druhou žlutou kartu a následnou penaltu proměnil Daniel Rus. I pro kmenového hráče Sparty šlo o první ligovou trefu.

Dukla - Jablonec 2:0

Překvapivé vítězství se zrodilo na Julisce. Dukla proti Jablonci nastupovala v pozici týmu, který jako jediný na jaře neskóroval. Tuto nepříznivou statistiku utnul ve 13. minutě Dantaye Gilbert. Pražany vedoucí gól nakopl, o pár minut později se dokázal prosadit i Lukáš Penxa.

SESTŘIH: Dukla - Jablonec 2:0. Pražané poprvé na jaře skórovali, Severočeši nestačili • iSport.tv

Mladá Boleslav - Pardubice 2:0

Pardubice padly v důležitém zápase v Mladé Boleslavi. V 18. minutě založil gólovou listinu Michal Ševčík. Po změně stran se ještě trefil Christophe Kabongo. Tým z města automobilů si drží neporazitelnost ze 7. února, kdy nestačil na Slavii v Edenu, a to v poměru 0:4.

SESTŘIH: Ml. Boleslav – Pardubice 2:0. Domácí naplno bodovali, Kabongo se trefil poprvé v lize • iSport.tv

Hradec Králové - Baník 1:0

Baník se chtěl na východě Čech od nedávného pohárového vítězství opět blýsknout. Proti Hradci Králové se mu ale ani jednou nepodařilo rozvlnit síť v soupeřově bráně. Byli to domácí, kteří jako jediní dostali míč za záda brankáře. V 61. minutě se po asistenci Václava Pilaře trefil Ondřej Mihálik. Ostravané po přídělu Zlínu (6:2) z minulého týdne tak odjeli z Malšovické arény bez bodů. 

SESTŘIH: Hr. Králové - Baník 1:0. Východočeši zvládli odvetu za MOL Cup, rozhodl Mihálik • iSport.tv

Zlín - Slavia 1:3

Slavia zvládla duel ve Zlíně s přehledem a dokráčela k vítězství. Pražany poslal už ve 12. minutě do vedení krásnou střelou Štěpán Chaloupek, po změně stran se trefili Lukáš Provod a střídající Mojmír Chytil. V nastavení už jen snížil Jakub Černín.

SESTŘIH: Zlín - Slavia 1:3. Pražané ovládli duel na Moravě, Markovič přišel v závěru o nulu • iSport.tv

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia26197058:2064
2Sparta25156449:2851
3Plzeň25136645:3145
4Jablonec26136732:2745
5Liberec26109738:2539
6Olomouc25116826:2339
7Hr. Králové26107935:3237
8Karviná251021336:4232
9Zlín26871132:3831
10Pardubice26781131:4429
11Teplice266101025:3128
12Bohemians25761220:3027
13Ml. Boleslav26691136:4927
14Slovácko25581220:3123
15Baník26571424:3622
16Dukla263101316:3619
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

