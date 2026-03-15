ONLINE: Olomouc - Karviná 0:2. Teplice remizovaly v Liberci, Dukla slaví první jarní výhru
Už 26. kolem pokračuje fotbalová Chance Liga. Nedělní program odstartoval remízou Liberce s Teplicemi 1:1. Sigma hostí Karvinou, Bohemians zavítají do Plzně a Sparta na závěr kola vyzve Slovácko. Baník se v sobotu po deseti dnech od vítězného čtvrtfinále MOL Cupu vrátil do Hradce Králové, kde ale utrpěl porážku 0:1. Pražská Dukla se poprvé od října minulého roku raduje z výhry, skolila trápící se Jablonec 2:0. Pardubice nezvládly duel v Mladé Boleslavi (0:2) a Slavia udělala další krok k titulu, ve Zlíně vyhrála 3:1. SESTŘIHY a ONLINE přenosy ze všech utkání sledujte na webu iSport.
Základní část - 2025/2026
Liberec - Teplice 1:1
Slovan nevyužil naplno zaváhání rivala z Jablonce. S Teplicemi remizoval 1:1. V hektickém prvním poločase rozdal sudí Stanislav Volek hráčům i realizačním týmům celkem deset žlutých karet. Po prvním ligovém gólu hostujícího Pavla Svatka, mířily Teplice za vítězstvím. Jenže v závěru trefil Emmanuel Fully při snaze odkopnout míč mířící do branky hlavu Raimondse Krollise. Rozhodčí po přezkumu u videa udělil hostovi ze Slavie druhou žlutou kartu a následnou penaltu proměnil Daniel Rus. I pro kmenového hráče Sparty šlo o první ligovou trefu.
Dukla - Jablonec 2:0
Překvapivé vítězství se zrodilo na Julisce. Dukla proti Jablonci nastupovala v pozici týmu, který jako jediný na jaře neskóroval. Tuto nepříznivou statistiku utnul ve 13. minutě Dantaye Gilbert. Pražany vedoucí gól nakopl, o pár minut později se dokázal prosadit i Lukáš Penxa.
Mladá Boleslav - Pardubice 2:0
Pardubice padly v důležitém zápase v Mladé Boleslavi. V 18. minutě založil gólovou listinu Michal Ševčík. Po změně stran se ještě trefil Christophe Kabongo. Tým z města automobilů si drží neporazitelnost ze 7. února, kdy nestačil na Slavii v Edenu, a to v poměru 0:4.
Hradec Králové - Baník 1:0
Baník se chtěl na východě Čech od nedávného pohárového vítězství opět blýsknout. Proti Hradci Králové se mu ale ani jednou nepodařilo rozvlnit síť v soupeřově bráně. Byli to domácí, kteří jako jediní dostali míč za záda brankáře. V 61. minutě se po asistenci Václava Pilaře trefil Ondřej Mihálik. Ostravané po přídělu Zlínu (6:2) z minulého týdne tak odjeli z Malšovické arény bez bodů.
Zlín - Slavia 1:3
Slavia zvládla duel ve Zlíně s přehledem a dokráčela k vítězství. Pražany poslal už ve 12. minutě do vedení krásnou střelou Štěpán Chaloupek, po změně stran se trefili Lukáš Provod a střídající Mojmír Chytil. V nastavení už jen snížil Jakub Černín.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|26
|19
|7
|0
|58:20
|64
|2
Sparta
|25
|15
|6
|4
|49:28
|51
|3
Plzeň
|25
|13
|6
|6
|45:31
|45
|4
Jablonec
|26
|13
|6
|7
|32:27
|45
|5
Liberec
|26
|10
|9
|7
|38:25
|39
|6
Olomouc
|25
|11
|6
|8
|26:23
|39
|7
Hr. Králové
|26
|10
|7
|9
|35:32
|37
|8
Karviná
|25
|10
|2
|13
|36:42
|32
|9
Zlín
|26
|8
|7
|11
|32:38
|31
|10
Pardubice
|26
|7
|8
|11
|31:44
|29
|11
Teplice
|26
|6
|10
|10
|25:31
|28
|12
Bohemians
|25
|7
|6
|12
|20:30
|27
|13
Ml. Boleslav
|26
|6
|9
|11
|36:49
|27
|14
Slovácko
|25
|5
|8
|12
|20:31
|23
|15
Baník
|26
|5
|7
|14
|24:36
|22
|16
Dukla
|26
|3
|10
|13
|16:36
|19
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu