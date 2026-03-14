Předplatné

SESTŘIHY: Dukla na jaře poprvé slaví. Boleslav si poradila s Pardubicemi, Baník padl v Hradci

Video placeholder
Fotogalerie
iSport.cz
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (7)

Už 26. kolem pokračuje fotbalová Chance Liga. Baník se po deseti dnech vrátil do Hradce Králové, kde ale utrpěl porážku. Pražská Dukla se poprvé od října minulého roku raduje z výhry, skolila Jablonec. Pardubice nezvládly duel v Mladé Boleslavi. Od 18:00 se představí lídr a úřadující mistr soutěže, pražská Slavia, na hřišti Zlína. SESTŘIHY a ONLINE přenosy ze všech utkání sledujte na webu iSport.

Dukla - Jablonec 2:0

Překvapivé vítězství se zrodilo na Julisce. Dukla proti Jablonci nastupovala v pozici týmu, který jako jediný na jaře neskóroval. Tuto nepříznivou statistiku utnul ve 13. minutě Dantaye Gilbert. Pražany vedoucí gól nakopl, o pár minut později se dokázal prosadit i Lukáš Penxa. Jablonec v závěru tlačil, ale Hugo Bačkovský mezi třemi tyčemi čaroval.

Mladá Boleslav - Pardubice 2:0

Pardubice padly v důležitém zápase v Mladé Boleslavi. V 18. minutě založil gólovou listinu Michal Ševčík. Po změně stran se ještě trefil Christophe Kabongo. Tým z města automobilů si drží neporazitelnost ze 7. února, kdy nestačil na Slavii v Edenu, a to v poměru 0:4.

Video placeholder
Hradec Králové - Baník 1:0

Baník se chtěl na východě Čech od nedávného pohárového vítězství opět blýsknout. Proti Hradci Králové se mu ale ani jednou nepodařilo rozvlnit síť v soupeřově bráně. Byli to domácí, kteří jako jediní dostali míč za záda brankáře. V 61. minutě se po asistenci Václava Pilaře trefil Ondřej Mihálik. Ostravané po přídělu Zlínu (6:2) z minulého týdne tak odjeli z Malšovické arény bez bodů. 

Video placeholder
Základní část - 2025/2026

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia26197058:2064
2Sparta25156449:2851
3Plzeň25136645:3145
4Jablonec26136732:2745
5Olomouc25116826:2339
6Liberec25108737:2438
7Hr. Králové26107935:3237
8Karviná251021336:4232
9Zlín26871132:3831
10Pardubice26781131:4429
11Teplice25691024:3027
12Bohemians25761220:3027
13Ml. Boleslav26691136:4927
14Slovácko25581220:3123
15Baník26571424:3622
16Dukla263101316:3619
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

