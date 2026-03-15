SESTŘIHY: Olomouc - Karviná 2:2. Remíza Teplic v Liberci, Dukla slaví první jarní výhru

Video placeholder
Nedělní program 26. kola fotbalové Chance Ligy odstartoval remízou Liberce s Teplicemi 1:1. Sigma dokázala stáhnout dvougólové vedení Karviné a remizovala 2:2, Plzeň si doma poradila s Bohemians 2:0. Sparta na závěr kola vyzve Slovácko. Baník se v sobotu po deseti dnech od vítězného čtvrtfinále MOL Cupu vrátil do Hradce Králové, kde ale utrpěl porážku 0:1. Pražská Dukla se poprvé od října minulého roku raduje z výhry, skolila trápící se Jablonec 2:0. Pardubice nezvládly duel v Mladé Boleslavi (0:2) a Slavia udělala další krok k titulu, ve Zlíně vyhrála 3:1. SESTŘIHY ze všech utkání sledujte na webu iSport.

Olomouc - Karviná 2:2

Sigma už v sedmi soutěžních utkáních neprohrála, v neděli tomu ale byla velmi blízko. Karviná sice po gólech Ayaoasiho a Štormana vedla 2:0 v poločase, Hanáky ale nakoplo trojité střídání. Nejdříve na začátku druhé půli snížil Šturm, konečný bod domácím zařídil svou trefou Sejk. 

Plzeň - Bohemians 2:0

Plzenští fotbalisté měli před reprezentační jasný úkol - udržet si třetí místo. A to se jim povedlo. Po brance střídajícího Toureho šli ve 34. minutě do vedení. Jistotu tří bodů Viktoriánům zajistil svým faulem hostující gólman Frühwald. Po svém faulu ve vápně totiž viděl červenou kartu a Krčík se následně z pokutového kopu nemýlil.

Liberec - Teplice 1:1

Slovan nevyužil naplno zaváhání rivala z Jablonce. S Teplicemi remizoval 1:1. V hektickém prvním poločase rozdal sudí Stanislav Volek hráčům i realizačním týmům celkem deset žlutých karet. Po prvním ligovém gólu hostujícího Pavla Svatka, mířily Teplice za vítězstvím. Jenže v závěru trefil Emmanuel Fully při snaze odkopnout míč mířící do branky hlavu Raimondse Krollise. Rozhodčí po přezkumu u videa udělil hostovi ze Slavie druhou žlutou kartu a následnou penaltu proměnil Daniel Rus. I pro kmenového hráče Sparty šlo o první ligovou trefu.

Video placeholder
Dukla - Jablonec 2:0

Překvapivé vítězství se zrodilo na Julisce. Dukla proti Jablonci nastupovala v pozici týmu, který jako jediný na jaře neskóroval. Tuto nepříznivou statistiku utnul ve 13. minutě Dantaye Gilbert. Pražany vedoucí gól nakopl, o pár minut později se dokázal prosadit i Lukáš Penxa.

Video placeholder
Mladá Boleslav - Pardubice 2:0

Pardubice padly v důležitém zápase v Mladé Boleslavi. V 18. minutě založil gólovou listinu Michal Ševčík. Po změně stran se ještě trefil Christophe Kabongo. Tým z města automobilů si drží neporazitelnost ze 7. února, kdy nestačil na Slavii v Edenu, a to v poměru 0:4.

Video placeholder
Hradec Králové - Baník 1:0

Baník se chtěl na východě Čech od nedávného pohárového vítězství opět blýsknout. Proti Hradci Králové se mu ale ani jednou nepodařilo rozvlnit síť v soupeřově bráně. Byli to domácí, kteří jako jediní dostali míč za záda brankáře. V 61. minutě se po asistenci Václava Pilaře trefil Ondřej Mihálik. Ostravané po přídělu Zlínu (6:2) z minulého týdne tak odjeli z Malšovické arény bez bodů. 

Video placeholder
Zlín - Slavia 1:3

Slavia zvládla duel ve Zlíně s přehledem a dokráčela k vítězství. Pražany poslal už ve 12. minutě do vedení krásnou střelou Štěpán Chaloupek, po změně stran se trefili Lukáš Provod a střídající Mojmír Chytil. V nastavení už jen snížil Jakub Černín.

Video placeholder
#TýmZVRPSkóreB
1Slavia26197058:2064
2Sparta25156449:2851
3Plzeň26146647:3148
4Jablonec26136732:2745
5Olomouc26117828:2540
6Liberec26109738:2539
7Hr. Králové26107935:3237
8Karviná261031338:4433
9Zlín26871132:3831
10Pardubice26781131:4429
11Teplice266101025:3128
12Bohemians26761320:3227
13Ml. Boleslav26691136:4927
14Slovácko25581220:3123
15Baník26571424:3622
16Dukla263101316:3619
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

