SESTŘIHY: První jarní triumf Dukly, Teplice vezou bod z Liberce. Hladké výhry pražských „S“
Nedělní program 26. kola fotbalové Chance Ligy odstartoval remízou Liberce s Teplicemi 1:1. Sigma dokázala stáhnout dvougólové vedení Karviné a remizovala 2:2, Plzeň si doma poradila s Bohemians 2:0. Sparta na závěr kola vyzve Slovácko. Baník se v sobotu po deseti dnech od vítězného čtvrtfinále MOL Cupu vrátil do Hradce Králové, kde ale utrpěl porážku 0:1. Pražská Dukla se poprvé od října minulého roku raduje z výhry, skolila trápící se Jablonec 2:0. Pardubice nezvládly duel v Mladé Boleslavi (0:2) a Slavia udělala další krok k titulu, ve Zlíně vyhrála 3:1. SESTŘIHY ze všech utkání sledujte na webu iSport.
Sparta - Slovácko 5:2
Fotbalisté Sparty porazili ve 26. kole Chance Ligy Slovácko 5:2. Na první branku v rudém dresu Jakuba Martince odpověděl rychle Daniel Tetour. Poté se porvé za Letenské prosadil i Oliver Sonne a po deseti letech skóroval na Letné Pavel Kadeřábek. Dvěma góly uklidnil domácí střídající Jan Kuchta, za hosty snižoval Adonija Ouanda. Sparta zůstává druhá s desetibodovou ztrátou na Slavii. Na třetí Plzeň má náskok šest bodů. Slovácko je na čtrnáctá příčce.
Olomouc - Karviná 2:2
Sigma už v sedmi soutěžních utkáních neprohrála, v neděli tomu ale byla velmi blízko. Karviná sice po gólech Ayaoasiho a Štormana vedla 2:0 v poločase, Hanáky ale nakoplo trojité střídání. Nejdříve na začátku druhé půle snížil Šturm, konečný bod domácím zařídil svou trefou Sejk.
Plzeň - Bohemians 2:0
Plzenští fotbalisté měli před reprezentační pauzou jasný úkol - udržet si třetí místo. A to se jim povedlo. Po brance střídajícího Toureho šli ve 34. minutě do vedení. Jistotu tří bodů Viktoriánům zajistil svým faulem hostující gólman Frühwald. Po svém faulu ve vápně totiž viděl červenou kartu a Krčík se následně z pokutového kopu nemýlil.
Liberec - Teplice 1:1
Slovan nevyužil naplno zaváhání rivala z Jablonce. S Teplicemi remizoval 1:1. V hektickém prvním poločase rozdal sudí Stanislav Volek hráčům i realizačním týmům celkem deset žlutých karet. Po prvním ligovém gólu hostujícího Pavla Svatka, mířily Teplice za vítězstvím. Jenže v závěru trefil Emmanuel Fully při snaze odkopnout míč mířící do branky hlavu Raimondse Krollise. Rozhodčí po přezkumu u videa udělil hostovi ze Slavie druhou žlutou kartu a následnou penaltu proměnil Daniel Rus. I pro kmenového hráče Sparty šlo o první ligovou trefu.
Dukla - Jablonec 2:0
Překvapivé vítězství se zrodilo na Julisce. Dukla proti Jablonci nastupovala v pozici týmu, který jako jediný na jaře neskóroval. Tuto nepříznivou statistiku utnul ve 13. minutě Dantaye Gilbert. Pražany vedoucí gól nakopl, o pár minut později se dokázal prosadit i Lukáš Penxa.
Článek pokračuje pod infografikou
Mladá Boleslav - Pardubice 2:0
Pardubice padly v důležitém zápase v Mladé Boleslavi. V 18. minutě založil gólovou listinu Michal Ševčík. Po změně stran se ještě trefil Christophe Kabongo. Tým z města automobilů si drží neporazitelnost ze 7. února, kdy nestačil na Slavii v Edenu, a to v poměru 0:4.
Hradec Králové - Baník 1:0
Baník se chtěl na východě Čech od nedávného pohárového vítězství opět blýsknout. Proti Hradci Králové se mu ale ani jednou nepodařilo rozvlnit síť v soupeřově bráně. Byli to domácí, kteří jako jediní dostali míč za záda brankáře. V 61. minutě se po asistenci Václava Pilaře trefil Ondřej Mihálik. Ostravané po přídělu Zlínu (6:2) z minulého týdne tak odjeli z Malšovické arény bez bodů.
Zlín - Slavia 1:3
Slavia zvládla duel ve Zlíně s přehledem a dokráčela k vítězství. Pražany poslal už ve 12. minutě do vedení krásnou střelou Štěpán Chaloupek, po změně stran se trefili Lukáš Provod a střídající Mojmír Chytil. V nastavení už jen snížil Jakub Černín.
Základní část - 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|26
|19
|7
|0
|58:20
|64
|2
Sparta
|26
|16
|6
|4
|54:30
|54
|3
Plzeň
|26
|14
|6
|6
|47:31
|48
|4
Jablonec
|26
|13
|6
|7
|32:27
|45
|5
Olomouc
|26
|11
|7
|8
|28:25
|40
|6
Liberec
|26
|10
|9
|7
|38:25
|39
|7
Hr. Králové
|26
|10
|7
|9
|35:32
|37
|8
Karviná
|26
|10
|3
|13
|38:44
|33
|9
Zlín
|26
|8
|7
|11
|32:38
|31
|10
Pardubice
|26
|7
|8
|11
|31:44
|29
|11
Teplice
|26
|6
|10
|10
|25:31
|28
|12
Bohemians
|26
|7
|6
|13
|20:32
|27
|13
Ml. Boleslav
|26
|6
|9
|11
|36:49
|27
|14
Slovácko
|26
|5
|8
|13
|22:36
|23
|15
Baník
|26
|5
|7
|14
|24:36
|22
|16
Dukla
|26
|3
|10
|13
|16:36
|19
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu