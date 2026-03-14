Trousil: Jsem nasr**ej. Pokud si někdo po pár výhrách myslí, že je velký fotbalista…
Jeden z nejhorších výkonů Pardubic od příchodu Jana Trousila na lavičku. Na půdě Mladé Boleslavi padli „perníkáři“ v 26. kole Chance Ligy 0:2 a oba celky už v tabulce dělí pouhé dva body. „Nepředvedli jsme vůbec nic, hlavně v prvním poločase. Byli jsme hrozní, Boleslav zaslouženě vyhrála,“ soptil na tiskové konferenci kouč Východočechů.
Pozitiva na výkonu hledat příliš nechtěl, naopak se zas a znovu podivoval nad přístupem svých svěřenců: „Nebyli jsme agresivní, nechtěli jsme dělat náběhy za obranu, což nás zdobilo. Nevím, proč jsme na to úplně rezignovali,“ tázal se při úvodním hodnocení.
Není se co divit. Souboj celků na hraně prostřední a záchranářské skupiny ovládli domácí naprosto zaslouženě. Pardubice působily zabržděně a za celý zápas jenom jednou vystřelily na soupeřovu branku. „Měli jsme možnosti chodit do brejků, ale nesprintovali jsme do otevřených prostorů a mysleli jsme si, že když si to dáme do nožičky, vyřešíme to. To jsme se obrovsky spletli,“ káral svůj tým.
Cílevědomější soupeř naopak v přechodové fázi exceloval, vytvořil si v ní několik šancí a dvě z nich potom dotáhl až do gólové koncovky. „Tři body byly hodně důležité, navíc proti přímému konkurentovi v tabulce a před dlouhou přestávkou,“ pochvaloval si na druhé straně Aleš Majer.
Gólovými hrdiny se stali nejlepší kanonýr týmu Michal Ševčík a premiérový zásah v Chance Lize si připsal Christophe Kabongo. Každý z nich přitom mohl ještě minimálně jednu branku přidat.
Neumím si to vysvětlit
Pardubice se naopak do vyložené gólovky nedostaly ani jednou. Nejlepší pasáž sehrály v úvodu druhého poločasu a rozruch v tomto období způsobila nepřesná hlavička Simona Bammense a štiplavá střela Giannise-Fivose Botose.
Dál útok červeného celku neměl co nabídnout. „Pokud nebudeme sprintovat a nebudeme agresivní, nemáme šanci proti nikomu. To jsou základní atributy ligy. Pokud si někdo po pár vítězstvích myslí, že už je velký fotbalista… Tak to nechodí a zákonitě nás to potrestalo. S takovým nasazením to nemůžeme zvládnout,“ pokračoval rozčíleně.
„Já jsem hrozně nasranej, protože za námi přijeli fanoušci ve velkém počtu, obětovali sobotu, aby nás podpořili a my předvedeme takový první poločas,“ kroutil hlavou Trousil.
Důvody sám nedokázal rozklíčovat. „Teď si to úplně vysvětlit neumím. Musíme se na to podívat a zeptat se hráčů, proč najednou přepli na takový pohodlný fotbal,“ doplnil zklamaný kouč.
Na důkladnou analýzu špatného výkonu bude mít se svým týmem spoustu času. Nyní ho kvůli prodloužené reprezentační přestávce čekají tři týdny bez soutěžního utkání.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|26
|19
|7
|0
|58:20
|64
|2
Sparta
|25
|15
|6
|4
|49:28
|51
|3
Plzeň
|25
|13
|6
|6
|45:31
|45
|4
Jablonec
|26
|13
|6
|7
|32:27
|45
|5
Olomouc
|25
|11
|6
|8
|26:23
|39
|6
Liberec
|25
|10
|8
|7
|37:24
|38
|7
Hr. Králové
|26
|10
|7
|9
|35:32
|37
|8
Karviná
|25
|10
|2
|13
|36:42
|32
|9
Zlín
|26
|8
|7
|11
|32:38
|31
|10
Pardubice
|26
|7
|8
|11
|31:44
|29
|11
Teplice
|25
|6
|9
|10
|24:30
|27
|12
Bohemians
|25
|7
|6
|12
|20:30
|27
|13
Ml. Boleslav
|26
|6
|9
|11
|36:49
|27
|14
Slovácko
|25
|5
|8
|12
|20:31
|23
|15
Baník
|26
|5
|7
|14
|24:36
|22
|16
Dukla
|26
|3
|10
|13
|16:36
|19
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu