Trousil: Jsem nasr**ej. Pokud si někdo po pár výhrách myslí, že je velký fotbalista…

SESTŘIH: Ml. Boleslav – Pardubice 2:0. Domácí naplno bodovali, Kabongo se trefil poprvé v lize
Trenér Pardubic Jan Trousil v utkání proti Jablonci
Jason Noslin z Mladé Boleslavi a pardubický Luka Charatišvili
Ondřej Karafiát z Pardubic a Jason Noslin z Mladé Boleslavi
Fotbalisté Mladé Boleslavi se radují z gólu proti Pardubicím
Boleslavský Matěj Hybš a pardubičtí Samuel Šimek a Emmanuel Godwin
Petr Fantyš
Chance Liga
Jeden z nejhorších výkonů Pardubic od příchodu Jana Trousila na lavičku. Na půdě Mladé Boleslavi padli „perníkáři“ v 26. kole Chance Ligy 0:2 a oba celky už v tabulce dělí pouhé dva body. „Nepředvedli jsme vůbec nic, hlavně v prvním poločase. Byli jsme hrozní, Boleslav zaslouženě vyhrála,“ soptil na tiskové konferenci kouč Východočechů.

Pozitiva na výkonu hledat příliš nechtěl, naopak se zas a znovu podivoval nad přístupem svých svěřenců: „Nebyli jsme agresivní, nechtěli jsme dělat náběhy za obranu, což nás zdobilo. Nevím, proč jsme na to úplně rezignovali,“ tázal se při úvodním hodnocení.

Není se co divit. Souboj celků na hraně prostřední a záchranářské skupiny ovládli domácí naprosto zaslouženě. Pardubice působily zabržděně a za celý zápas jenom jednou vystřelily na soupeřovu branku. „Měli jsme možnosti chodit do brejků, ale nesprintovali jsme do otevřených prostorů a mysleli jsme si, že když si to dáme do nožičky, vyřešíme to. To jsme se obrovsky spletli,“ káral svůj tým.

Cílevědomější soupeř naopak v přechodové fázi exceloval, vytvořil si v ní několik šancí a dvě z nich potom dotáhl až do gólové koncovky. „Tři body byly hodně důležité, navíc proti přímému konkurentovi v tabulce a před dlouhou přestávkou,“ pochvaloval si na druhé straně Aleš Majer.

Gólovými hrdiny se stali nejlepší kanonýr týmu Michal Ševčík a premiérový zásah v Chance Lize si připsal Christophe Kabongo. Každý z nich přitom mohl ještě minimálně jednu branku přidat.

Neumím si to vysvětlit

Pardubice se naopak do vyložené gólovky nedostaly ani jednou. Nejlepší pasáž sehrály v úvodu druhého poločasu a rozruch v tomto období způsobila nepřesná hlavička Simona Bammense a štiplavá střela Giannise-Fivose Botose.

Dál útok červeného celku neměl co nabídnout. „Pokud nebudeme sprintovat a nebudeme agresivní, nemáme šanci proti nikomu. To jsou základní atributy ligy. Pokud si někdo po pár vítězstvích myslí, že už je velký fotbalista… Tak to nechodí a zákonitě nás to potrestalo. S takovým nasazením to nemůžeme zvládnout,“ pokračoval rozčíleně.

„Já jsem hrozně nasranej, protože za námi přijeli fanoušci ve velkém počtu, obětovali sobotu, aby nás podpořili a my předvedeme takový první poločas,“ kroutil hlavou Trousil.

Důvody sám nedokázal rozklíčovat. „Teď si to úplně vysvětlit neumím. Musíme se na to podívat a zeptat se hráčů, proč najednou přepli na takový pohodlný fotbal,“ doplnil zklamaný kouč.

Na důkladnou analýzu špatného výkonu bude mít se svým týmem spoustu času. Nyní ho kvůli prodloužené reprezentační přestávce čekají tři týdny bez soutěžního utkání.

1Slavia26197058:2064
2Sparta25156449:2851
3Plzeň25136645:3145
4Jablonec26136732:2745
5Olomouc25116826:2339
6Liberec25108737:2438
7Hr. Králové26107935:3237
8Karviná251021336:4232
9Zlín26871132:3831
10Pardubice26781131:4429
11Teplice25691024:3027
12Bohemians25761220:3027
13Ml. Boleslav26691136:4927
14Slovácko25581220:3123
15Baník26571424:3622
16Dukla263101316:3619
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

