Dej tam radši dorostence! Horejš se pohádal s fanouškem: Ať nadává mně, ne mým hráčům
Výrazně prožíval zápas, ostatně jako vždy. Tentokrát však ještě více, hradecký trenér David Horejš se pustil do hlasité pře s jedním z vlastních fanoušků, který kritizoval útočníka Ondřeje Mihálika. Forvard dostával - a ne poprvé - „sodu“, i když duel 26. kola fotbalové Chance Ligy s Baníkem rozhodl jedinou trefou. Kouče to viditelně vytočilo.
Zase pochodoval celý zápas. Tam, zpátky, přes celou technickou zónu a někdy i mimo ni. Kroků musel napočítat tisíce. „Hodinky mám, ale tohle nesleduju, spíš tep, který letí vysoko,“ usmíval se David Horejš po vítězství 1:0 nad Baníkem, malé odplatě po pohárové čtvrtfinálové prohře se stejným sokem.
Puls měl vskutku dost vysoko. Několikrát se s až brunátným výrazem otočil směrem k rohu hlavní tribuny, cosi hulákal a gestikuloval. Nejvehementnější to bylo poté, co Ondřej Mihálik skóroval, a poté po konci utkání.
Pustil se do jednoho z domácích fans, jenž má na útočníka pifku. „Nadává hráčům. Jestli se mu něco nelíbí, ať nadává mně. Směrem k Ondrovi to nebylo poprvé, vadí mi to,“ vysvětloval kouč. „Hráči si to nezaslouží, budu za ně bojovat. Ondru by měl ocenit, jak makal pro tým. Navíc pod tím pánem sedí jeho rodina,“ upozornil.
U Mihálika je to pohříchu trochu stará vesta. Není úplně největším oblíbencem místních. Zmiňovaný muž však ještě více vystupuje z davu. „I moje partnerka ho zná. Co si myslí? To radši nebudu říkat,“ usmál se forvard.
Tentokrát vyslal nespokojenec vzkaz k Horejšovi poté, co Mihálikovi ulétla přihrávka na Adama Vlkanovu. „Dej tam radši dorostence,“ sneslo se z tribuny. „Poslal jsem to do patnácté řady,“ uznal Mihálik. Jenže objektivně za to vůbec nemohl, na hrůzostrašném place mu balon poskočil na kotník, proto odletěl do zámezí.
V tomto případě šlo o jednotlivost, Mihálik však během angažmá musí snášet i jiné nelibosti. „Tohle je jeden a samej pán pořád dokola. Nemá rád mě a pana trenéra. Není to můj problém, je to jeho věc, jaké dává emoce, s jakým účelem jde na stadion,“ zamyslel se forvard, jenž kopal v Plzni, Jablonci, Slovácku i Alkmaaru, tedy na adrese přemožitele Sparty v Konferenční lize. „Tady v Hradci na mě nebyla úplně malá kritika, ale není to nic, co by mě mělo srážet, hlodat. Vím, co jsem tomu obětoval, dostat se na takovou úroveň není jednoduché. Kdybych neměl kvalitu, je za mnou X hráčů, kteří mě mohou nahradit,“ objasnil svůj postoj, nutno říct asi jeden jediný správný.
Ostatně proti Baníku to byl on, kdo rozhodl.
Zase tak srazil Ostravany dolů, do bahna boje o udržení. Hosté však na výhru příliš myslet nemohli. S výjimkou dvou situací se nedostávali do šancí, trenér Ondřej Smetana vyčítal mužstvu, že šlo směrem do ofenzivy pomalu. „Hradec se vždy vrátil v deseti pod míč, pak je to tady těžké,“ vykládal. „Je jedno, jaký máme do konce základní části los. Do každého zápasu musíme jít s tím, že jdeme bodovat. Nemůžeme se ohlížet doleva doprava,“ nakázal pro další týdny.
Liga teď bude mít přestávku, vrátí se až za tři týdny po reprezentační pauze.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|26
|19
|7
|0
|58:20
|64
|2
Sparta
|25
|15
|6
|4
|49:28
|51
|3
Plzeň
|25
|13
|6
|6
|45:31
|45
|4
Jablonec
|26
|13
|6
|7
|32:27
|45
|5
Olomouc
|25
|11
|6
|8
|26:23
|39
|6
Liberec
|25
|10
|8
|7
|37:24
|38
|7
Hr. Králové
|26
|10
|7
|9
|35:32
|37
|8
Karviná
|25
|10
|2
|13
|36:42
|32
|9
Zlín
|26
|8
|7
|11
|32:38
|31
|10
Pardubice
|26
|7
|8
|11
|31:44
|29
|11
Teplice
|25
|6
|9
|10
|24:30
|27
|12
Bohemians
|25
|7
|6
|12
|20:30
|27
|13
Ml. Boleslav
|26
|6
|9
|11
|36:49
|27
|14
Slovácko
|25
|5
|8
|12
|20:31
|23
|15
Baník
|26
|5
|7
|14
|24:36
|22
|16
Dukla
|26
|3
|10
|13
|16:36
|19
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu