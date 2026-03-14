Fanoušci se divili: Tohle že je Dukla?! Šustr konečně zabodoval, hráče bere na soustředění
Na Julisce uběhlo pětačtyřicet minut a jablonečtí fotbalisté byli jako opaření. A nejen oni. I fanoušci Dukly nevěřícně koukali, jak jejich miláčci s míčem na hřišti tančí, sebevědomě se vyťukávají čtvrtý tým tabulky a především – s naprostou samozřejmostí střílí góly. Tým Pavla Šustra zkrátka šokoval a po výhře 2:0 zažehl plamínek jménem záchrana. „Strašně důležité vítězství z psychologického pohledu,“ ví kouč.
Na jaře se mluvilo o Dukle převážně v negativních konotacích. Výměna trenéra, kritika Martina Haška, rekordní série bez gólu, nový kouč Pavel Šustr kritizující absenci základních principů u hráčů, trápící se Kevin Prince Milla... Dění v první půli proti Jablonci se tak rovnalo zázraku. Na hřiště nastoupil sebevědomý technický tým, který favorita doslova válcoval.
„Tohle že je Dukla? Nepřijeli jsme někam jinam?“ ptal se pobaveně jeden z oddaných pražských fanoušků poté, co domácí dotáhli už druhou výtečnou akci do branky. Další se až nevěřícně smáli, když domácí rychlými přihrávkami demolovali střed jabloneckých.
Skoro 700 minut gólového sucha se v tu chvíli zdálo jako dávná historie. Kouč Luboš Kozel byl naštvaný, i když ne překvapený. „Čím déle nějaká taková série trvá, tím víc je pravděpodobné, že další zápas skončí. Celý týden jsem upozorňoval na to, že to tu nebude jednoduché. Dukla pod novým trenérem zlepšila defenzivu, za čtyři zápasy dostali jen jeden gól ze hry, od Vasila Kušeje. Z jejich pohledu zasloužené vítězství,“ chválil Kozel soupeře.
V dresu Dukly najednou jako kdyby byli úplně jiní hráči. Zaujal Dantaye Gilbert z Trinidadu a Tobaga, kterého Šustr používal v minulých týdnech na křídle. Bleskově a fotbalově zahraný protiútok zakončil úspěšným samostatným nájezdem. „Tento chlapec má velkou výhodu ve fyzičnu. Když se ho naučí využívat, bude ještě lepší. Už v trénincích jsem si všiml, že na ofenzivním záložníkovi může hrát z obou stran a najíst si místo. A to ještě nehraje na svých možnostech, ani se k nim nepřibližuje,“ popisoval perfekcionista Šustr.
Kdo dál zaujal? Lukáš Penxa, který se během hostování v Jablonci neprosadil a nyní ho sestřelil bilancí 1+1. Nebo agilní Rakušan Dario Kreiker, či dominantní Mouhamed Traore na stoperu. Během slunného odpoledne nepůsobila Dukla jako tým, který čeká na sestup. „Nevyhráli jsme od října, nedali gól sedm zápasů a stejně jsme tři body na dostřel,“ pokrčil rameny brankář Hugo Jan Bačkovský.
Nezáleží tolik na tom, že ve druhé půli už Jablonec přepnul a obří kvalitou ze střídačky zatlačil domácí do vlastního vápna. Ale zákroky Bačkovského, tyč či bloky Traoreho jim tři body ochránily.
„Strašně důležité vítězství z psychologického pohledu. Postupně se ve hře začínají objevovat věci, co chci vidět, tým měl už v Teplicích větší energii. Strašně se mi chce věřit, že hráči chápou, že týmový výkon může vypadat takhle. Nebylo to jen o fotbale, všichni bojovali. Je to proces. Po zápase jsme si řekli, že tohle může být ten krůček správným směrem. Teď ho musíme správně uchopit,“ popsal kouč.
Do výkonnostního rozletu ale vstupuje prodloužená reprezentační pauza. I proto využije Šustr čas na to, co v zimě nemohl s týmem stihnout – soustředění. Dukla se v úterý přesune do Nymburka, kde do pátku bude pilovat herní principy. Pak ji čeká náročný týden v domácím prostředí a klasický tréninkový režim s přátelským utkání ve Vlašimi na závěr. „Je to možnost něco do hráčů ještě dostat. Ale nepřeceňuji to, že se vrátíme nějak nabombení. Přišlo mi to jako dobrý nápad. I ohledně teambuildingu," popsal trenér.
Rozhodně ale bude zajímavé sledovat, zda pod Šustrem dojde k dalšímu progresu. Šlo by o nečekaný zvrat ve stále zajímavějším boji o záchranu. Zvlášť po další ztrátě Baníku…
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|26
|19
|7
|0
|58:20
|64
|2
Sparta
|25
|15
|6
|4
|49:28
|51
|3
Plzeň
|25
|13
|6
|6
|45:31
|45
|4
Jablonec
|26
|13
|6
|7
|32:27
|45
|5
Olomouc
|25
|11
|6
|8
|26:23
|39
|6
Liberec
|25
|10
|8
|7
|37:24
|38
|7
Hr. Králové
|26
|10
|7
|9
|35:32
|37
|8
Karviná
|25
|10
|2
|13
|36:42
|32
|9
Zlín
|26
|8
|7
|11
|32:38
|31
|10
Pardubice
|26
|7
|8
|11
|31:44
|29
|11
Teplice
|25
|6
|9
|10
|24:30
|27
|12
Bohemians
|25
|7
|6
|12
|20:30
|27
|13
Ml. Boleslav
|26
|6
|9
|11
|36:49
|27
|14
Slovácko
|25
|5
|8
|12
|20:31
|23
|15
Baník
|26
|5
|7
|14
|24:36
|22
|16
Dukla
|26
|3
|10
|13
|16:36
|19
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu