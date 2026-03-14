Předplatné

Bačkovský otevřeně o Liberci: Vyšplouchli mě. Počítali se mnou a pak řekli, že jsem čtyřka

Video placeholder
Fanoušci Dukly před utkáním s Jabloncem
Trenér Dukly Pavel Šustr během utkání proti Jablonci
Trenér Jablonce Luboš Kozel během utkání proti Dukle
Fotbalisté Dukly se radují z gólu proti Jablonci
14
Fotogalerie
Bartoloměj Černík
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (2)

Zažil s Duklou hektický zápas fotbalové Chance Ligy proti Jablonci (2:0), kdy emoce jely na maximum. A mimo jiné si připsal několik klíčových zákroků a čisté konto. Přesto už o pár chvil později Hugo Jan Bačkovský mluví klidně, každou reakci na otázku si rozmyslí, aby dal co nejpodrobnější odpověď. A nebojí se konkrétně označit, co se mu nelíbilo při minulém prvoligovém angažmá v Liberci. „Dva dny před generálkou mi řekli, že nejsem jednička, ale čtyřka,“ popisuje gólman, který vyhlíží šance na záchranu.

Šestadvacetiletý odchovanec Sparty po dlouhé době stabilně chytá v české lize, je šťastný. Přitom za sebou měl hodně náročné období plné zranění i pocitu zhrzení. Z branky Liberce zmizel po zimní přípravě velice náhle, krátce před startem ligy mu bylo řečeno, ať si hledá nové angažmá. Útočiště našel na Slovensku a nyní na Dukle, kde se po dvou zápasech stal jedničkou.

Jaký pro vás byl uplynulý rok? A jak se cítíte teď?
„Bylo to hektické období. Minulou sezonu jsem chytal pravidelně v Liberci a pak mě prostě vyšplouchli, to je jednoduché. Na poslední chvíli jsem šel na Slovensko (Komárno) a trochu jsem se tam trápil. V létě jsem se vrátil do Liberce s tím, že se bude hledat klub, kam přestoupím. Měl jsem nějakou představu, proto to tak dlouho trvalo.“

Rýsovalo se něco?
„Ano, našel se klub, byla to druhá bundesliga. Konkrétně Braunschweig. V ten den jsem si ale urval meniskus, takže jsem byl od léta mimo a doktoři mi to sešívali. Trénovat jsem začal v prosinci, ale věděl jsem, že ve Slovanu má cesta skončila a musím najít něco jiného. Přípravu jsem tam začal úplně odstrčený s béčkem. Pak se ozvala Dukla, tři dny před generálkou.“

Dobrá volba?
„Opět jsem se dostal do pozice, kdy je to čistě na mě. Rychle se vše sešlo a za chvíli jsem byl v bráně, zase chytám pravidelně. Jsem strašně rád, je skvělé to mít ve svých rukou. Navíc chceme hrát nějakým způsobem konstruktivně. Já jsem prototyp gólmana, který potřebuje být v takovém týmu. Rozehrávka je má silná stránka a teď se můžu maximálně realizovat.“

Článek pokračuje pod infografikou.

Popište mi, co po vás v rozehrávce chce trenér Šustr.
„Principy se mění dle soupeře. A chceme sice hrát v první řadě konstruktivně, což jsme si poprvé uvědomili a vyzkoušeli ve druhé půli ve Slavii. Tým máme složený z fotbalistů. Pak to ale třeba na terénu jako v Teplicích zkrátka nešlo. Na Julisce je však skvěle hřiště, dovolí nám tu hru. To neznamená, že nevyužijeme cílený dlouhý balon, máme na to super hroťáky. Sehráváme se, chce to trochu čas.“

Vraťme se k Liberci, zmínil jste, že s vámi vyšplouchli. Zazlíváte klubu něco?
„Moc se k tomu nechci vracet, nikde jsem to moc nerozebíral. Vyšplouchli mě no. Když vám celou dobu říkají, jak s vámi počítají… A to i navzdory tomu, že přivedli Tomáše Koubka. Ale dva dny před generálkou mi řekli, že nejsem jednička, ale čtyřka. A částka, kterou za mě chtěli, nebyla adekvátní, i vzhledem k tomu, že to bylo deset dní do konce přestupového okna v zahraničí. Jsem rád, že je to za mnou. O to víc jsem rád za Duklu.“

Když se podíváte v tabulce nad sebe – Baník, zlepšující se Slovácko, rozjetá Mladá Boleslav… Je to nejnadupanější boj o záchranu, co pamatujete?
„Určitě. Myslím si, že kluby, které by výkonnostně měly hrát o záchranu, mají hodně bodů. Když budu konkrétní, myslím si to o Zlínu. Ale liga je fakt vyrovnaná. Zlín tu hrál 0:0 a o pár kol později doma porazil Plzeň 3:0, dějí se takové věci. Týmy nad námi jsou zvučnější, mají vyšší rozpočet, nakoupili hráče. Ale na druhou stranu: my jsme sedm zápasů v řadě nedali gól, nevyhráli jsme od října a stále jsme tři body na dostřel.“

Věříte tedy v záchranu.
„Do nadstavby si to snad půjdeme rozdat s tím, že nebude nic dané. Jsme v pozici, kdy nemáme co ztratit. Podporují nás tu fanoušci, myslí to s námi fakt dobře. Byli skvělí v Teplicích i na Bohemce a táhneme tu za jeden provaz. To může být naše výhoda. Neumím si představit, jak se teď hraje na Baníku. Obrovské město, klub, ambice úplně někde jinde. A mají nás tři body za sebou…Proti Jablonci jste viděli, že máme co nabídnout. Navíc máme nějaký los, co se týče zvučnosti týmů by to mohlo být vyrovnané.“

KonecLIVE
20

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia26197058:2064
2Sparta25156449:2851
3Plzeň25136645:3145
4Jablonec26136732:2745
5Olomouc25116826:2339
6Liberec25108737:2438
7Hr. Králové26107935:3237
8Karviná251021336:4232
9Zlín26871132:3831
10Pardubice26781131:4429
11Teplice25691024:3027
12Bohemians25761220:3027
13Ml. Boleslav26691136:4927
14Slovácko25581220:3123
15Baník26571424:3622
16Dukla263101316:3619
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Vstoupit do diskuze (2)

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

