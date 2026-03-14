Trpišovský chválil Chytila: Vypadá teď skvěle. Chaloupek? Zbytečně na sebe poutá pozornost
Ošemetný zápas na hřišti nováčka, a navíc po vítězném derby se Spartou, mistr zvládl s bravurou. Jindřichu Trpišovskému maličko kazil dobrou náladu jen inkasovaný gól po standardce v nastaveném čase, jímž domácí Zlín mírnil porážku na 1:3. Ještě jedno negativum: obnovené zranění Ivana Schranze. Plusů bylo daleko víc. Tři góly, kontrolovaná hra a třeba i výkony střídajících Davida Mosese a Mojmíra Chytila. Oba byli vynikající, rozdíloví. „Hodně nám pomohli,“ nezapíral kouč Slavie. „Mosesova akce to zlomila, pak jsme se uklidnili.“
Pochválíte speciálně Mojmíra Chytila, jenž snad uhrál všechny balony?
„Jednoznačně. Mojma teď vypadá skvěle. Je to hodně nedoceněný hráč, který hraje vždycky týmově. Paradoxně mu hodně pomáhá poločasový příchod. Ví, že má dost času se na to připravit. Je plný síly a obránci už mají něco za sebou. Je v pohodě, umí to prodat, hraje skvěle tělem. Trojice vpředu se dobře doplňuje, Mojma využívá hry Chorase a Provyho. Umí si najít prostor. V současném rozpoložení ho chceme dostat na hřiště co nejdříve. V půli se to nabízí. Je skvělé mít útočníka, který nebývá pokaždé v základní sestavě a má deset a víc gólů.“
Vítáte reprezentační přestávku?
„Tentokrát moc rád nejsem. Jsme dobře rozjetí, máme zdravý kádr. Vypadneme z toho na tři týdny a pak jedeme do Ostravy. Prostě se tomu musíme přizpůsobit. Věřím, že hráči pomůžou hlavně našemu nároďáku a vrátí sem nám v pořádku zpátky.“
Co se stalo Ivanu Schranzovi, jenž musel odstoupit?
„Po derby měl potíže svalového rázu, měl to nakopnuté. Šel dolů spíš preventivně. Byla šance, že se to místo ozve. Není to úplně nic vážného. Trošku to ucítil a radši jsme tam dali Mosese.“
Mohl vám nováček něčím ublížit?
„Věděli jsme, že nás můžou ohrozit dvě věci. Standardní situace, se kterými tady máme tradičně problémy. Hlavně na tu zadní bránu, což se taky potvrdilo. A taky přímočarost, kdy hraje Zlín rychle nahoru. Hodně jsme se připravovali na Cupáka, který umí doplnit box a má body. Dokáže tam vyplavat a ty situace vyřešit. Teď hráli na dva střeďáky, takže byl trošku níž a nebyl pro nás tolik nebezpečný. Jindy má za sebou Nombila s Didibou a využívá toho. Navíc měl proti sobě Sáďu a k bráně dost daleko. Viděli jsme, jak pomohli on s Koubkem jako střídající proti Plzni. Ale my jsme byli vzadu pevní. Kluci se dobře rozhodují, vyhrávají první souboje. Protihráči to proti nim mají těžké.“
Chaloupek se na mě naštval...
Dva góly jste dali zpoza vápna. To vždycky kouče potěší, co?
„Mám rád hráče s dobrou střelou. Má ji Choras, Provy, Mojmír Chytil, Mubarak (Suleiman). Bavili jsme se o tom v přípravě, že by v těchto prostorech mohlo být místo. Ve finále to trefil stoper (Štěpán Chaloupek), kterého jsem nejmenoval. On se na mě za to naštval a chtěl mi to taky ukázat… Jsem za něj rád, ale zvyšuje mu to prodejní cenu. Pro něj dobře, pro nás moc ne, protože ho tady chceme příští sezonu. Zbytečně na sebe poutá pozornost. (úsměv) Já ho mám hrozně rád. Bude těžší ho udržet. Je to komplexní hráč, jeho střela byla skvělá. Chaly patří mezi hráče, které řadím v rámci celé ligy v tom nejužším kruhu mezi nejdůležitější v týmu.“
V závěru jste sáhl do stoperské trojice. Chtěl jste dostat Igoha Ogbua do hry?
„Přesně tak. Igoh strašně žil před derby s týmem, i když nenastoupil. Zimič špatně došlápl při rohu a trošku si ji zvrtnul. I vzhledem ke stavu, jaký byl a že asi bude v reprezentaci, jsme nechtěli riskovat nějaké zhoršení stavu. Při zastupitelnosti, kterou máme, je jednodušší takové rozhodnutí udělat.“
Štve vás inkasovaná branka, byť už nic neřešila?
„Kaňku bych viděl spíš na začátku při první sérii standardek. Věděli jsme, jak je Zlín zahrává, ale Mubarak tam jednou po odraženém míči zaspal. Pak jsme stupňovali tlak, pomohl nám gól ze střední vzdálenosti. Věděli jsme, že bude důležité dát první branku, aby museli domácí trošku otevřít hru. Zase nám hodně pomohli střídající hráči. Podařilo se nám vyhrávat první míče a souboje vzadu. Díky tomu jsme byli na pevných nohách. S přístupem jsem spokojený. Byli jsme koncentrovaní, věděli jsme, za čím si jdeme.“
Víceméně celý zápas jste kontrolovali. Vnímal jste to stejně?
„Měli jsme na hřišti kvalitu, dobrý pohyb. Podali jsme velmi dobrý výkon. Soupeře, se kterým jsme na podzim jenom remizovali, jsme nepustili ze hry do jediného ohrožení branky. Ty dva závary byly po standardkách. Po velkém zápase v derby jsme nevychladli. Bylo důležité udržet hlavu, koncentraci a podat stejný výkon jako se Spartou. Soupeř se do nás zakousl, o to víc si cením, jak jsme to zvládli. Věděli jsme, že Zlín bude po šesti gólech na Baníku zase připravený, namotivovaný.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|26
|19
|7
|0
|58:20
|64
|2
Sparta
|25
|15
|6
|4
|49:28
|51
|3
Plzeň
|25
|13
|6
|6
|45:31
|45
|4
Jablonec
|26
|13
|6
|7
|32:27
|45
|5
Olomouc
|25
|11
|6
|8
|26:23
|39
|6
Liberec
|25
|10
|8
|7
|37:24
|38
|7
Hr. Králové
|26
|10
|7
|9
|35:32
|37
|8
Karviná
|25
|10
|2
|13
|36:42
|32
|9
Zlín
|26
|8
|7
|11
|32:38
|31
|10
Pardubice
|26
|7
|8
|11
|31:44
|29
|11
Teplice
|25
|6
|9
|10
|24:30
|27
|12
Bohemians
|25
|7
|6
|12
|20:30
|27
|13
Ml. Boleslav
|26
|6
|9
|11
|36:49
|27
|14
Slovácko
|25
|5
|8
|12
|20:31
|23
|15
Baník
|26
|5
|7
|14
|24:36
|22
|16
Dukla
|26
|3
|10
|13
|16:36
|19
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu