Co ukázala výhra Slavie: Brutální statistiky, nejlepšího obránce v lize a obdiv útočníkům
Slavia si i nadále hraje svoji ligu. Ve Zlíně vyhrála 3:1 a před várkou nedělních zápasů vede tabulku Chance Ligy s masivním náskokem třinácti bodů před Spartou. Předpokládaný složitý boj na moravské Letné si výrazně zjednodušila precizním výkonem na obou stranách hřiště. „Musím smeknout, jak těžké míče uhráli Chorý s Chytilem,“ uvedl trenér poražených Bronislav Červenka. Web iSport popisuje nejdůležitější události nejsledovanějšího střetu sobotního ligového programu.
Brutální statistická dominance
Naposledy ve Zlíně havarovala Plzeň, dostala naloženo 3:0. A zcela po právu. Proto se Slavia měla na pozoru, nechtěla připustit další jarní šok v Baťově městě. Pod kontrolou Jaroslava Tvrdíka, který zápas sledoval vedle zlínského generálního manažera a místopředsedy FAČR Zdeňka Grygery, nebylo o čem. Sešívaní předvedli ukázkovou demonstraci síly. Statistiky, byť neoficiální, to potvrzují. Vedoucí tým ligy dominoval v klíčových aspektech: na střely vyhrál 22:5, ve vápně 16:4 (paradoxně dva góly padly zpoza vápna), přímo na branku 4:2. Doteků ve vápně nashromáždil osmatřicet oproti devíti domácím. Co ukazuje na pohodu Slavie, je pouhých sedm faulů. Na tak nízké číslo se Trpišovského soubor dostane jen zřídkakdy. Vítězství 3:1 kopíruje dění na hrací ploše.
Chaloupek v topu
Momentálně je zřejmě nejlepším obráncem ligy. Štěpán Chaloupek má na jaře fantastickou formu. Je evidentní, že dorostl v jednoho z lídrů defenzivy. Během jedné sezony udělal neskutečný progres. Ve Zlíně byl opět suverénní v obranné činnosti. Výtečně četl hru, uhrával souboje s vysokým Poznarem, ve druhé půli ukradl chladnokrevným zákrokem sólo střídajícímu Peškovi. A hlavně prudkou ranou zpoza vápna vstřelil důležitý úvodní gól. „Byla to moc hezká branka. Zlín pak musel otevřít hru, což nám vyhovovalo,“ chválil slávistický trenér.
Provod je zpátky!
Když se jeden ze slávistických kapitánů dostal ke střele a bezpečně trefil volnou zónu u pravé tyče, reprezentační trenér Miroslav Koubek jistě musel poskočit radostí. Lukáš Provod je před barážovým dramatem zpátky! Bonusem navíc je, že odehrál celé utkání. Jestliže Trpišovský vypravoval po derby se Spartou, že hvězda Slavie ještě nebyla stoprocentní, ve Zlíně už vypadala zcela fit. Provod si vybral k návratu po zranění ideální čas. Slavii pomohl ke složení Sparty i Zlína, za jedenáct dní přichází osudový střet s Irskem… Reprezentace bude slávistickou sedmnáctku potřebovat v nejlepší fazoně.
2:6 a 1:3 = Zlín v nepohodě
Reprezentační pauza neproběhne ve Zlíně na obláčku euforie. Po porážkách 2:6 na Baníku a 1:3 se Slavií se musí Červenkovi svěřenci hodně zlepšit, aby ještě nezahučeli do ostrých záchranářských bojů. Dříve pevná defenziva je nyní plná děr, gólman Stanislav Dostál fakt není zvyklý na takový příval branek. „Je škoda, že dostáváme góly z celkem velkých vzdáleností, zpoza šestnáctky,“ upozornil trenér Bronislav Červenka. Přesto toho svým svěřencům moc nevyčítal. „Slavii se strašně těžko vzdoruje. Navíc do druhého poločasu přišel Chytil a její síla se ještě znásobila. Kluci asi odvedli své současné maximum, vstup do utkání jsme neměli špatný,“ mínil. Kouč očekává, že po přestávce bude jeho soubor silnější, neboť někteří hráči potřebují po zranění dotrénovat.
První minuty pro Lotyše
Dorazil v zimě ve stínu navrátilce Jakuba Jugase. Z lotyšské Jeglavy, jako velká neznámá. Navíc se brzy zranil. Až teď proti Slavii ukázal Zlín světu záložníka Kristerse Penkevicse (22), jenž naskočil na posledních pár minut. A pozor, nevedl si vůbec zle, hlavičkou dokonce málem skóroval. K tomu ukázal i emoce. „Má obrovskou chuť pracovat a udělat pro tým všechno. Doufám, že nám nepřijede z reprezentace zraněný anebo rozhozený. Radši bych ho měl tady, aby třeba odehrál zápas za béčko a měli jsme ho za tři týdny plně k dispozici,“ prohlásil trenér Bronislav Červenka.