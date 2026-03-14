Do trenéra jsem si trošku rýpnul, přiznal Chaloupek. Mrzí ho inkasovaný gól

SESTŘIH: Zlín - Slavia 1:3. Pražané ovládli duel na Moravě, Markovič přišel v závěru o nulu • Zdroj: iSport.tv
Lukáš Provod ze Slavie proti Zlínu
Mojmír Chytil ze Slavie a Miloš Kopečný ze Zlína
Trenér Zlína Bronislav Červenka během utkání proti Slavii
Michal Cupák ze Zlína a David Moses ze Slavie
Fotbalisté Slavie slaví gól proti Zlínu
Tomáš Chorý ze Slavie proti Zlínu
Slávistický Mojmír Chytil ze Slavie slaví gól proti Zlínu
Michal Koštuřík
Chance Liga
Takové góly od stoperů často nevidíte. Štěpán Chaloupek ve Zlíně ukázal, že i střední obránce umí perfektně vypálit z dálky. Jeho krásná trefa z osmnácti metrů na 0:1 otevřela Slavii cestu k vítězství. „Máme deset borců na hřišti a dalších deset na lavici. Všichni mají stejnou kvalitu a jsou připraveni odevzdat sto procent za Slavii,“ pochvaloval si (už) pevný článek sestavy mistra a lídra Chance Ligy.

Prý vás naštval kouč Jindřich Trpišovský, když vás při přípravě na utkání nejmenoval mezi schopnými střelci z dálky. Je to pravda?
„Trenér vyjmenoval asi osmdesát procent týmu a vynechal snad jenom mě a Markyho (brankáře Markoviče). V poločase jsem si z toho udělal srandu a trošku jsem si rýpnul. Hezky se to přede mnou otevřelo a věděl jsem, že do té střely chci jít.“

Od vaší trefy už jste hru kontrolovali.
„Souhlasím. Ale myslím, že budu mluvit za všechny, když řeknu, že jsme druhý a třetí gól chtěli dát dřív. Naštěstí jsme soupeře do ničeho většího nepustili. S výjimkou té poslední situace, kterou si ještě rozebereme. Určitě nás ten gól mrzí, říkali jsme si, že chceme nulu. A pak to tam takhle propadne. Je to škoda. Je to zase něco, na čem se musí pracovat.“

Bylo těžké se nastavit po „obyčejný“ zápas po velkém derby se Spartou?
„Je to složité, ale jsme profíci. Hrálo se o stejné tři body jako víkend před tím. Všichni jsme nastavení správným směrem a máme jasně vytyčený cíl. Makáme na sto procent. Věděli jsme, že Zlín má výšku a nahoru může přijít rychlý Kanu. Domácí byli víc zalezlí v bloku, než jsme očekávali. Balon jsme měli pod kontrolou, což jsme chtěli.“

Souhlasíte, že vám velmi pomohli střídající hráči v čele s Mosesem a Chytilem?
„To je naše velká výhoda. Máme deset borců na hřišti a dalších deset na lavici. Všichni mají stejnou kvalitu a jsou připraveni odevzdat sto procent za Slavii. Jaro je zatím podle našich představ. Chceme brát vždycky tři body.“

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia26197058:2064
2Sparta25156449:2851
3Plzeň25136645:3145
4Jablonec26136732:2745
5Olomouc25116826:2339
6Liberec25108737:2438
7Hr. Králové26107935:3237
8Karviná251021336:4232
9Zlín26871132:3831
10Pardubice26781131:4429
11Teplice25691024:3027
12Bohemians25761220:3027
13Ml. Boleslav26691136:4927
14Slovácko25581220:3123
15Baník26571424:3622
16Dukla263101316:3619
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů