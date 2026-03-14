Do trenéra jsem si trošku rýpnul, přiznal Chaloupek. Mrzí ho inkasovaný gól
Takové góly od stoperů často nevidíte. Štěpán Chaloupek ve Zlíně ukázal, že i střední obránce umí perfektně vypálit z dálky. Jeho krásná trefa z osmnácti metrů na 0:1 otevřela Slavii cestu k vítězství. „Máme deset borců na hřišti a dalších deset na lavici. Všichni mají stejnou kvalitu a jsou připraveni odevzdat sto procent za Slavii,“ pochvaloval si (už) pevný článek sestavy mistra a lídra Chance Ligy.
Prý vás naštval kouč Jindřich Trpišovský, když vás při přípravě na utkání nejmenoval mezi schopnými střelci z dálky. Je to pravda?
„Trenér vyjmenoval asi osmdesát procent týmu a vynechal snad jenom mě a Markyho (brankáře Markoviče). V poločase jsem si z toho udělal srandu a trošku jsem si rýpnul. Hezky se to přede mnou otevřelo a věděl jsem, že do té střely chci jít.“
Od vaší trefy už jste hru kontrolovali.
„Souhlasím. Ale myslím, že budu mluvit za všechny, když řeknu, že jsme druhý a třetí gól chtěli dát dřív. Naštěstí jsme soupeře do ničeho většího nepustili. S výjimkou té poslední situace, kterou si ještě rozebereme. Určitě nás ten gól mrzí, říkali jsme si, že chceme nulu. A pak to tam takhle propadne. Je to škoda. Je to zase něco, na čem se musí pracovat.“
Bylo těžké se nastavit po „obyčejný“ zápas po velkém derby se Spartou?
„Je to složité, ale jsme profíci. Hrálo se o stejné tři body jako víkend před tím. Všichni jsme nastavení správným směrem a máme jasně vytyčený cíl. Makáme na sto procent. Věděli jsme, že Zlín má výšku a nahoru může přijít rychlý Kanu. Domácí byli víc zalezlí v bloku, než jsme očekávali. Balon jsme měli pod kontrolou, což jsme chtěli.“
Souhlasíte, že vám velmi pomohli střídající hráči v čele s Mosesem a Chytilem?
„To je naše velká výhoda. Máme deset borců na hřišti a dalších deset na lavici. Všichni mají stejnou kvalitu a jsou připraveni odevzdat sto procent za Slavii. Jaro je zatím podle našich představ. Chceme brát vždycky tři body.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|26
|19
|7
|0
|58:20
|64
|2
Sparta
|25
|15
|6
|4
|49:28
|51
|3
Plzeň
|25
|13
|6
|6
|45:31
|45
|4
Jablonec
|26
|13
|6
|7
|32:27
|45
|5
Olomouc
|25
|11
|6
|8
|26:23
|39
|6
Liberec
|25
|10
|8
|7
|37:24
|38
|7
Hr. Králové
|26
|10
|7
|9
|35:32
|37
|8
Karviná
|25
|10
|2
|13
|36:42
|32
|9
Zlín
|26
|8
|7
|11
|32:38
|31
|10
Pardubice
|26
|7
|8
|11
|31:44
|29
|11
Teplice
|25
|6
|9
|10
|24:30
|27
|12
Bohemians
|25
|7
|6
|12
|20:30
|27
|13
Ml. Boleslav
|26
|6
|9
|11
|36:49
|27
|14
Slovácko
|25
|5
|8
|12
|20:31
|23
|15
Baník
|26
|5
|7
|14
|24:36
|22
|16
Dukla
|26
|3
|10
|13
|16:36
|19
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu