ONLINE: Sparta - Slovácko 0:0. Heča vychytal Grimalda v šanci, Sochůrek poprvé v základu
Sparta hostí v rámci 26. kola fotbalové Chance Ligy Slovácko a pokouší se po třech soutěžních porážkách naplno bodovat. Z druhého místa ztrácí už třináct bodů na městského rivala Slavii, která na výhru z minulého týdne v derby navázala sobotním vítězstvím ve Zlíně. V základní sestavě domácích dostal poprvé příležitost sedmnáctiletý Hugo Suchůrek. V brance zůstává při zranění Petera Vinadhla Jakub Surovčík, v útoku nastupuje Matyáš Vojta. Čtrnácté Slovácko na jaře z šesti kol prohrálo v jediném, podaří se mu bodovat i na Letné? Sledujte ONLINE přenos utkání na iSportu.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|26
|19
|7
|0
|58:20
|64
|2
Sparta
|25
|15
|6
|4
|49:28
|51
|3
Plzeň
|26
|14
|6
|6
|47:31
|48
|4
Jablonec
|26
|13
|6
|7
|32:27
|45
|5
Olomouc
|26
|11
|7
|8
|28:25
|40
|6
Liberec
|26
|10
|9
|7
|38:25
|39
|7
Hr. Králové
|26
|10
|7
|9
|35:32
|37
|8
Karviná
|26
|10
|3
|13
|38:44
|33
|9
Zlín
|26
|8
|7
|11
|32:38
|31
|10
Pardubice
|26
|7
|8
|11
|31:44
|29
|11
Teplice
|26
|6
|10
|10
|25:31
|28
|12
Bohemians
|26
|7
|6
|13
|20:32
|27
|13
Ml. Boleslav
|26
|6
|9
|11
|36:49
|27
|14
Slovácko
|25
|5
|8
|12
|20:31
|23
|15
Baník
|26
|5
|7
|14
|24:36
|22
|16
Dukla
|26
|3
|10
|13
|16:36
|19
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu