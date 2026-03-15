ONLINE: Sparta - Slovácko 0:0. Heča vychytal Grimalda v šanci, Sochůrek poprvé v základu

Hugo Sochůrek při svém debutu v základní sestavě Sparty
Hugo Sochůrek při svém debutu v základní sestavě SpartyZdroj: Pavel Mazáč / Sport
Milan Heča vychytal Joao Grimalda v úvodní šanci
Choreo Fanoušků Sparty před zápasem se Slováckem
Sparta hostí v rámci 26. kola fotbalové Chance Ligy Slovácko a pokouší se po třech soutěžních porážkách naplno bodovat. Z druhého místa ztrácí už třináct bodů na městského rivala Slavii, která na výhru z minulého týdne v derby navázala sobotním vítězstvím ve Zlíně. V základní sestavě domácích dostal poprvé příležitost sedmnáctiletý Hugo Suchůrek. V brance zůstává při zranění Petera Vinadhla Jakub Surovčík, v útoku nastupuje Matyáš Vojta. Čtrnácté Slovácko na jaře z šesti kol prohrálo v jediném, podaří se mu bodovat i na Letné? Sledujte ONLINE přenos utkání na iSportu.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia26197058:2064
2Sparta25156449:2851
3Plzeň26146647:3148
4Jablonec26136732:2745
5Olomouc26117828:2540
6Liberec26109738:2539
7Hr. Králové26107935:3237
8Karviná261031338:4433
9Zlín26871132:3831
10Pardubice26781131:4429
11Teplice266101025:3128
12Bohemians26761320:3227
13Ml. Boleslav26691136:4927
14Slovácko25581220:3123
15Baník26571424:3622
16Dukla263101316:3619
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

