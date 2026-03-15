SESTŘIH: Sparta - Slovácko 5:2. Jiná Sparta, změnila systém, debut mladíka a Kuchta zpět
Povinné vítězství přišlo, fotbalisté Sparta při výhře Plzně nad Bohemians museli reagovat. Letenští si pro tři body za výhru 5:2 nad Slováckem došli v novém stylu, změnili rozestavení, zařadili neokoukané hráče. Bude Brian Priske pokračovat ve využívání jiného systému? A chytil se Jan Kuchta, autor dvou gólů?
Často, přečasto se o tom mluví. Dokonce i sportovní ředitel Tomáš Rosický při minulé spolupráci ponoukal Briana Priskeho, aby opustil svůj konzervatismus a Spartu rozvinul směrem k větší variabilitě.
Tedy aspoň občas upustil od svého dogmatu, tedy systému 3 - 4 - 3, s nímž bral na Letné dva tituly.
Zdá se, že vlivem okolností, především zdravotního stavu a také úpadku hry i výsledků v posledních dvou týdnech, je tu doba, kdy kouč staví tým jinak. Už ve druhé půli prvního souboje osmifinále Konferenční ligy v Alkmaaru začal vycházet ze čtyřčlenné obrany a zesíleného středu hřiště.
Při nedělní podvečerní lize v tom pokračoval. Navíc sestavu obměnil personálně.
„Je to důležitý zisk tří bodů. Myslím, že jsme ukázali mentalitu i kvalitu,“ prohlásil Priske po vítězství 5:2. „Perfektní výkon byl blízko, jen dva inkasované góly nejsou dobré. Museli jsme hodně hýbat sestavou, využili jsme sedm nových hráčů. Kdo hrál fotbal, ví, že to není jednoduché,“ upozornil.
Jak si vedl sedmnáctiletý Sochůrek?
Ano, fanoušci viděli v sestavě neotřelá jména. Kupříkladu do centra středové formace poslal k mazákům Kaanu Kairinenovi a Andrewe Irvingovi junáka Huga Sochůrka, ročník narození 2008. O jeho talentu se ví, na podzim zaválel na mistrovství světa U17 v Kataru, od zimy je členem kádru.
Proti Slovácku měl zajímavé okamžiky, vyberme dva po změně stran. Jednou ukličkoval soupeře a pálil z vápna, trefil však střed brány a zkušeného Milana Heču. Po pár minutách pustil pohotově míč za sebe Kairinenovi do skvělé pozice. Fin namířil do tyče. Sochůrek zvládal i souboje, potvrdil, že zvěsti o velké budoucnosti nemusí být liché.
„Jsem na něj velmi pyšný. Bylo úžasné ho sledovat při jeho prvním utkání na Letné. Je to krok, v kterém chceme pokračovat, chceme víc hráčů z akademie v týmu,“ vykládal trenér.
Nečekané bylo také nasazení Joaa Grimalda na levou desítku, v základní sestavě dostal první možnost. Předvedl jen záblesky, zatím je to málo. Na stopera se postavil Jakub Martinec, jenž není na pohárové soupisce. Společně s Jaroslavem Zeleným nezačali nejlépe, laxně rozehrávali, ale pak hru srovnali. Martinec navíc otevřel skóre, prosadil se hlavou po standardní situaci a připomněl, že to je jeho disciplína.
Trefa na Letné po jedenácti letech
Za zmínku stojí rovněž využití lídra Pavla Kadeřábka. Priske a spol. ho postavili na levou stranu obrany, připomeňme, že čtyřčlenné. Exreprezentant na tomto místě podle všeho naskočil naposledy v památném osmifinále mistrovství Evropy v roce 2021 v Budapešti, kde Česko slavně udolalo Nizozemsko a Kadeřábek byl perfektní. Proti Slovácku hrál pečlivě, ale také úderně, ve druhé půli proměnil hlavou centr, jenž mu poslal po výborném průniku Andrew Irving.
Bek skóroval na Letné po téměř jedenácti letech, naposledy se trefil v květnu 2015. Paradoxem je, že to bylo také proti Slovácku duel skončil stejným výsledkem 5:2.
„To je hezká nostalgie,“ usmíval se Kadeřábek. „Hrál jsem na nezvyklé pozici, přes nohu, musel jsem se adaptovat. Byl to celkově těžký zápas, předtím jsme neměli dobré výkony ani výsledky, sebevědomí chybělo,“ přiznal.
Priskemu tahy vyšly
Po nějaké době se ukázal rovněž útočník Jan Kuchta. Opět sice střídal, ale soupeře pokořil hned dvakrát - a to velmi pohotově. Nejprve „zavřel“ zadní tyč, kam centroval John Mercado, poté šikovně tečoval prudkou přihrávku od stejného hráče.
Tahy se prostě Priskemu vesměs vydařily, mužstvu však také pomohla nátura současného Slovácka. Pod trenérem Romanem Skuhravým hraje otevřený fotbal, vysoko napadá, z čehož se však Letenští dokázali vymanit a dostávat se do ofenzivy i šancí. Nezastavila je ani vyrovnávací branka na 1:1, jež přišla po velké Irvingově chybě.
„Bez sebevědomí se na Spartě hrát nedá. Na začátku jsme byli pasivní v presinku, nevážili jsme si míče, báli jsme se ho. Na hřišti jsme měli bordel. Pokud na Spartě dobře nebráníte, nemáte šanci. Dost jsme jí to ulehčili,“ láteřil kouč Skuhravý.
Sparta si vlastně hladce vzala jasné vítězství a udržela odstup na třetí Plzeň na šesti bodech. Na první Slavii ztrácí nedostižných deset bodů. Ve čtvrtek se tým pokusí o průnik do čtvrtfinále Konferenční ligy, do odvety s Akmaarem jde s jednogólovým mankem. Bude se čekat, zda bude nachystán kapitán Lukáš Haraslín, jenž byl střídán, cítil bolest v třísle.
Po reprezentační pauze čeká jeho mužstvo v Praze Karviná.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|26
|19
|7
|0
|58:20
|64
|2
Sparta
|26
|16
|6
|4
|54:30
|54
|3
Plzeň
|26
|14
|6
|6
|47:31
|48
|4
Jablonec
|26
|13
|6
|7
|32:27
|45
|5
Olomouc
|26
|11
|7
|8
|28:25
|40
|6
Liberec
|26
|10
|9
|7
|38:25
|39
|7
Hr. Králové
|26
|10
|7
|9
|35:32
|37
|8
Karviná
|26
|10
|3
|13
|38:44
|33
|9
Zlín
|26
|8
|7
|11
|32:38
|31
|10
Pardubice
|26
|7
|8
|11
|31:44
|29
|11
Teplice
|26
|6
|10
|10
|25:31
|28
|12
Bohemians
|26
|7
|6
|13
|20:32
|27
|13
Ml. Boleslav
|26
|6
|9
|11
|36:49
|27
|14
Slovácko
|26
|5
|8
|13
|22:36
|23
|15
Baník
|26
|5
|7
|14
|24:36
|22
|16
Dukla
|26
|3
|10
|13
|16:36
|19
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu