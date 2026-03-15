Chtěli jsme Slavii přeběhat, ale je na tom fyzicky líp, zjistil talent Zlína. Chválil Provoda

SESTŘIH: Zlín - Slavia 1:3. Pražané ovládli duel na Moravě, Markovič přišel v závěru o nulu • Zdroj: iSport.tv
Na prosincový zápas s Olomoucí nezapomene, protože dal hattrick. První v lize. Sobotní duel fotbalové Chance Ligy proti Slavii (1:3) zase bude mít Stanislav Petruta (20) dlouho v hlavě, neboť tak silnému protivníkovi se ještě v kariéře nepostavil. „Nechali jsme na hřišti všechno, i když tam nebyla tolik kvalita,“ mínil mladý záložník Zlína.

Mohli jste Slavii nějak čelit?
„Čelit asi těžko. Běžecky to bylo pro nás strašně náročné utkání. Slavia, to je obrovská kvalita. Běžecky to byl pro mě určitě nejtěžší zápas v lize. Herně tam toho bohužel moc nebylo.“

Všímal jste si jednotlivců soupeře? Že třeba střídající Mojmír Chytil neztratil balon?
„Chytil? Výborný zády do hry, všechno uhrál. Provod taky skvělý. Stojí nad balonem, pak se rozběhne a už ho nechytíte. Slavia chtěla hrát, rychle posouvala míč. Chtěli jsme hrát s nulou vzadu, jenže hned na začátku jsme dostali gól. Měli jsme asi vystoupit, a on (Štěpán Chaloupek) to trefil nádherně. Na 1:3 jsme snížili pozdě. Dopředu už ani moc síly nebyly.“

Vy máte na starost velkou část standardek. Jak to máte rozdělené?
„Z jedné strany většinou kopu do branky všechno já. Z druhé strany tam máme leváky. Třeba Machalíka. Po třech rozích tam byly nějaké závary. Jednou nám vyšel signál na zadní tyčku. Kdybychom z toho dali góleček, byl by pro nás zápas snazší. Bohužel se to nestalo. Slavii jsme chtěli přeběhat, ale běžecky je na tom ještě líp než my.“

Do reprezentační pauzy jdete po dvou porážkách v řadě se skóre 3:9. Nic moc, co?
„Vůbec to teď není lehké. Budeme se snažit koncentrovat se na všechno, aby se něco takového neopakovalo v dalších zápasech. Určitě by bylo lepší dál hrát, než mít tři týdny přestávku.“

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia26197058:2064
2Sparta25156449:2851
3Plzeň25136645:3145
4Jablonec26136732:2745
5Olomouc25116826:2339
6Liberec25108737:2438
7Hr. Králové26107935:3237
8Karviná251021336:4232
9Zlín26871132:3831
10Pardubice26781131:4429
11Teplice25691024:3027
12Bohemians25761220:3027
13Ml. Boleslav26691136:4927
14Slovácko25581220:3123
15Baník26571424:3622
16Dukla263101316:3619
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu
