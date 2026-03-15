Chtěli jsme Slavii přeběhat, ale je na tom fyzicky líp, zjistil talent Zlína. Chválil Provoda
Na prosincový zápas s Olomoucí nezapomene, protože dal hattrick. První v lize. Sobotní duel fotbalové Chance Ligy proti Slavii (1:3) zase bude mít Stanislav Petruta (20) dlouho v hlavě, neboť tak silnému protivníkovi se ještě v kariéře nepostavil. „Nechali jsme na hřišti všechno, i když tam nebyla tolik kvalita,“ mínil mladý záložník Zlína.
Mohli jste Slavii nějak čelit?
„Čelit asi těžko. Běžecky to bylo pro nás strašně náročné utkání. Slavia, to je obrovská kvalita. Běžecky to byl pro mě určitě nejtěžší zápas v lize. Herně tam toho bohužel moc nebylo.“
Všímal jste si jednotlivců soupeře? Že třeba střídající Mojmír Chytil neztratil balon?
„Chytil? Výborný zády do hry, všechno uhrál. Provod taky skvělý. Stojí nad balonem, pak se rozběhne a už ho nechytíte. Slavia chtěla hrát, rychle posouvala míč. Chtěli jsme hrát s nulou vzadu, jenže hned na začátku jsme dostali gól. Měli jsme asi vystoupit, a on (Štěpán Chaloupek) to trefil nádherně. Na 1:3 jsme snížili pozdě. Dopředu už ani moc síly nebyly.“
Vy máte na starost velkou část standardek. Jak to máte rozdělené?
„Z jedné strany většinou kopu do branky všechno já. Z druhé strany tam máme leváky. Třeba Machalíka. Po třech rozích tam byly nějaké závary. Jednou nám vyšel signál na zadní tyčku. Kdybychom z toho dali góleček, byl by pro nás zápas snazší. Bohužel se to nestalo. Slavii jsme chtěli přeběhat, ale běžecky je na tom ještě líp než my.“
Do reprezentační pauzy jdete po dvou porážkách v řadě se skóre 3:9. Nic moc, co?
„Vůbec to teď není lehké. Budeme se snažit koncentrovat se na všechno, aby se něco takového neopakovalo v dalších zápasech. Určitě by bylo lepší dál hrát, než mít tři týdny přestávku.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|26
|19
|7
|0
|58:20
|64
|2
Sparta
|25
|15
|6
|4
|49:28
|51
|3
Plzeň
|25
|13
|6
|6
|45:31
|45
|4
Jablonec
|26
|13
|6
|7
|32:27
|45
|5
Olomouc
|25
|11
|6
|8
|26:23
|39
|6
Liberec
|25
|10
|8
|7
|37:24
|38
|7
Hr. Králové
|26
|10
|7
|9
|35:32
|37
|8
Karviná
|25
|10
|2
|13
|36:42
|32
|9
Zlín
|26
|8
|7
|11
|32:38
|31
|10
Pardubice
|26
|7
|8
|11
|31:44
|29
|11
Teplice
|25
|6
|9
|10
|24:30
|27
|12
Bohemians
|25
|7
|6
|12
|20:30
|27
|13
Ml. Boleslav
|26
|6
|9
|11
|36:49
|27
|14
Slovácko
|25
|5
|8
|12
|20:31
|23
|15
Baník
|26
|5
|7
|14
|24:36
|22
|16
Dukla
|26
|3
|10
|13
|16:36
|19
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu