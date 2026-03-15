ONLINE: Plzeň - Bohemians 0:0. Lawal musel brzy střídat, Frühwald čaroval na čáře
Plzeň hostí ve 26. kole Chance Ligy pražské Bohemians. Viktoria minulý víkend v Hradci Králové protrhla sérii špatných výsledků a získala tři body. Další bude chtít přidat i dnes, stále totiž tlačí na druhé místo v tabulce, které aktuálně drží Sparta. ONLINE přenos utkání sledujte na iSportu.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|26
|19
|7
|0
|58:20
|64
|2
Sparta
|25
|15
|6
|4
|49:28
|51
|3
Plzeň
|25
|13
|6
|6
|45:31
|45
|4
Jablonec
|26
|13
|6
|7
|32:27
|45
|5
Liberec
|26
|10
|9
|7
|38:25
|39
|6
Olomouc
|25
|11
|6
|8
|26:23
|39
|7
Hr. Králové
|26
|10
|7
|9
|35:32
|37
|8
Karviná
|25
|10
|2
|13
|36:42
|32
|9
Zlín
|26
|8
|7
|11
|32:38
|31
|10
Pardubice
|26
|7
|8
|11
|31:44
|29
|11
Teplice
|26
|6
|10
|10
|25:31
|28
|12
Bohemians
|25
|7
|6
|12
|20:30
|27
|13
Ml. Boleslav
|26
|6
|9
|11
|36:49
|27
|14
Slovácko
|25
|5
|8
|12
|20:31
|23
|15
Baník
|26
|5
|7
|14
|24:36
|22
|16
Dukla
|26
|3
|10
|13
|16:36
|19
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu