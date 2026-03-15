Plzeň - Bohemians 2:0. Viktoria objevuje novou hvězdu, z hrdiny hostů je smolař
Na dresu nosí výjimečnou desítku, kterou před ním v Plzni oblékali Pavel Horváth a Jan Kopic. Teď Mohameda Toureho (20) začínají objevovat i západočeští fanoušci. Mladý útočník přispěl k nedělní výhře nad Bohemians (2:0), trefil se poprvé v lize a hned ve své domácí premiéře za Viktorii. Domácí sebrali důležité tři body a v tabulce na třetím místě odskočili klopýtajícím konkurentům.
Zatímco nejlepší ligový střelec podzimu Daniel Vašulín zůstává po návratu z hostování v Olomouci upozaděný mezi náhradníky, střeleckou formu chytají v Plzni jiné zimní posily. Proti Hradci se prosadil Salim Lawal, v neděli načal Bohemians první soutěžní trefou v západočeském dresu Mohamed Toure.
Neplánovaně naskočil do hry už v jedenácté minutě, když se zranil právě Lawal. Dvacetiletý útočník z Guiney snadno zakončil pěknou akci – Dávid Krčík vytvořil dobrým náběhem na Hrošovského milimetrovou přihrávku přečíslení u vápna soupeře, dostal míč na Cheicka Souarého, který si narazil s Červem a vystřelil. Skvěle chytající Tomáš Frühwald střelu vyrazil, na dorážkou Toureho už neměl nárok.
Mladý forvard přišel v zimě z finského Kuopion Palloseura za přibližně 1,5 milionu eur (36 milionů korun). V uplynulé sezoně nasázel ve finské soutěži třináct branek, pomohl k titulu a prosadil se i v kvalifikaci evropských pohárů. Proti „klokanům“ si otevřel gólový účet v Plzni a začíná ukazovat své kvality a velký potenciál.
Toure v utkání dominoval – využívá svou rychlost při nábězích za obranu a zároveň oplývá solidní technikou. Dostal se do několika šancí, do jedné krásně uvolnil Denise Višinského. Také vybojoval balon do akce, při níž další nájezd neproměnil střídající Jiří Panoš. Zkrátka byl u všeho podstatného.
Z hrdiny červeným smolařem
V brance Bohemians dlouho předváděl úžasné zákroky výborný Frühwald. Chytil možná čtyři jasné tutovky, v závěru se ale z něj stal smutný poražený. V gólové pozici totiž zasáhl unikajícího Toureho, od Marka Radiny přišla jasná červená a penalta pro domácí. Náhradník Michal Reichl neměl proti pokusu Dávida Krčíka nárok – západočeský stoper vstřelil devátou branku v sezoně, dotáhl se na Vašulína a definitivně uklidnil domácí barvy.
Plzeň výhrou 2:0 navázala na třígólové odpoledne před týdnem v Hradci, v tabulce získala tříbodový náskok na čtvrtý Jablonec, před pátým Libercem má dokonce devítibodový polštář. Před dlouhou reprezentační pauzou to znamená důležité uklidnění pro celý klub, který může dál pošilhávat po stříbrné pozici, kterou drží Sparta.
V nedělním zápase ale určitě najde řadu nedostatků – do Frühwaldova vyloučení měli i Bohemians solidní možnosti, tým opět podržel Floroian Wiegele. V největší možnuti mířil hlavou Aleš Čermák do břevna, gól Milana Ristovského neuznal sudí kvůli 36centimetrovému ofsajdu.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|26
|19
|7
|0
|58:20
|64
|2
Sparta
|25
|15
|6
|4
|49:28
|51
|3
Plzeň
|26
|14
|6
|6
|47:31
|48
|4
Jablonec
|26
|13
|6
|7
|32:27
|45
|5
Olomouc
|26
|11
|7
|8
|28:25
|40
|6
Liberec
|26
|10
|9
|7
|38:25
|39
|7
Hr. Králové
|26
|10
|7
|9
|35:32
|37
|8
Karviná
|26
|10
|3
|13
|38:44
|33
|9
Zlín
|26
|8
|7
|11
|32:38
|31
|10
Pardubice
|26
|7
|8
|11
|31:44
|29
|11
Teplice
|26
|6
|10
|10
|25:31
|28
|12
Bohemians
|26
|7
|6
|13
|20:32
|27
|13
Ml. Boleslav
|26
|6
|9
|11
|36:49
|27
|14
Slovácko
|25
|5
|8
|12
|20:31
|23
|15
Baník
|26
|5
|7
|14
|24:36
|22
|16
Dukla
|26
|3
|10
|13
|16:36
|19
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu