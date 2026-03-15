SESTŘIH: Plzeň - Bohemians 2:0. Viktoria objevuje novou hvězdu, z hrdiny hostů je smolař
Na dresu nosí výjimečnou desítku, kterou před ním v Plzni oblékali Pavel Horváth a Jan Kopic. Teď Mohameda Toureho (20) začínají objevovat i západočeští fanoušci. Mladý útočník rozhodl nedělní zápas s Bohemians (2:0), trefil se poprvé v lize a hned ve své domácí premiéře za Viktorii. Západočeši sebrali důležité tři body a v tabulce na třetím místě odskočili klopýtajícím konkurentům. Definitivní uklidnění přineslo až vyloučení hostujícího Tomáše Frühwalda. Do té doby skvěle chytající brankář dostal červenou a následnou penaltu proměnil Dávid Krčík.
Zatímco nejlepší ligový střelec podzimu Daniel Vašulín zůstává po návratu z hostování v Olomouci upozaděný mezi náhradníky (také kvůli zdravotním problémům), střeleckou formu nabírají v Plzni jiné zimní posily. Proti Hradci se prosadil Salim Lawal, v neděli načal Bohemians první soutěžní trefou v západočeském dresu Mohamed Toure. Výrazně přispěl k výhře 2:0.
Neplánovaně naskočil do hry už v jedenácté minutě, když se zranil právě Lawal. Dvacetiletý útočník z Guiney snadno zakončil pěknou akci – Dávid Krčík vytvořil dobrým náběhem na Hrošovského milimetrovou přihrávku přečíslení u vápna soupeře, dostal míč na Cheicka Souarého, který si narazil s Červem a vystřelil. Skvěle chytající Tomáš Frühwald pokus vyrazil, na dorážkou Toureho už neměl nárok.
Mladý forvard přišel v zimě z finského Kuopion Palloseura za přibližně 1,5 milionu eur (36 milionů korun). V uplynulé sezoně nasázel ve finské soutěži třináct branek, pomohl k titulu a prosadil se i v kvalifikaci evropských pohárů. Proti „klokanům“ si otevřel gólový účet v Plzni a začíná ukazovat své kvality a velký potenciál.
Toure v utkání dominoval – využívá svou rychlost při nábězích za obranu a zároveň oplývá solidní technikou. Dostal se do několika šancí, do jedné krásně uvolnil Denise Višinského. Také vybojoval balon do akce, při níž další nájezd neproměnil střídající Jiří Panoš. Zkrátka byl u všeho podstatného.
„Vypadá dobře v tréninku, prokázal, proč tady je a proč jsme ho přivedli. Velká pochvala pro plzeňský skauting - našli ho v momentě, kdy jsme potřebovali zvýšit kvalitu a konkurenci na ofenzivních postech,“ ocenil svou desítku plzeňský trenér Martin Hyský. „Byl u klíčových momentů, dal gól, byl také u penaltového střetu. Měl řadu zajímavých věcí. Neřekl bych, že byl nejlepší na hřišti, ale jsem rád, jak do toho vstoupil, jak nám pomohl. Osobně mu takový zápas hodně pomůže.“
Z hrdiny červeným smolařem
V brance Bohemians dlouho předváděl úžasné zákroky výborný Frühwald. Chytil možná čtyři jasné tutovky, v závěru se ale z něj stal smutný poražený. V gólové pozici totiž zasáhl unikajícího Toureho, od Marka Radiny přišla jasná červená a penalta pro domácí. Náhradník Michal Reichl neměl proti pokusu Dávida Krčíka nárok – západočeský stoper vstřelil devátou branku v sezoně, dotáhl se na Vašulína a definitivně uklidnil domácí barvy.
„Klíč byl v prvním poločase, pokud by platila naše branka, ještě bychom Plzeň mohli zaskočit. Většinu zápasu to bylo vyrovnané,“ mrzelo trenéra Bohemians Jaroslava Veselého. Logicky řešil i zlomový moment, vyloučení Frühwalda. „Přijde mi to kruté, dvojí trest. Když třeba zmasakrujete hráče, tohle byla přemíra snahy, nešikovnost. Soupeř promění penaltu a jde do vedení, vy ještě jdete do deseti. Utkání ztratilo grády, sedm minut nastavení bylo k ničemu. Nezpochybňuju to, ale je to škoda.“
Plzeň výhrou 2:0 navázala na třígólové odpoledne před týdnem v Hradci, v tabulce získala tříbodový náskok na čtvrtý Jablonec, před pátým Libercem má dokonce devítibodový polštář. Před dlouhou reprezentační pauzou to znamená důležité uklidnění pro celý klub, který může dál pošilhávat po stříbrné pozici, kterou drží Sparta.
V nedělním zápase ale určitě najde řadu nedostatků – do Frühwaldova vyloučení měli i Bohemians solidní možnosti, tým opět podržel Floroian Wiegele. V největší možnosti mířil hlavou Aleš Čermák do břevna, gól Milana Ristovského neuznal sudí kvůli 36centimetrovému ofsajdu.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|26
|19
|7
|0
|58:20
|64
|2
Sparta
|26
|16
|6
|4
|54:30
|54
|3
Plzeň
|26
|14
|6
|6
|47:31
|48
|4
Jablonec
|26
|13
|6
|7
|32:27
|45
|5
Olomouc
|26
|11
|7
|8
|28:25
|40
|6
Liberec
|26
|10
|9
|7
|38:25
|39
|7
Hr. Králové
|26
|10
|7
|9
|35:32
|37
|8
Karviná
|26
|10
|3
|13
|38:44
|33
|9
Zlín
|26
|8
|7
|11
|32:38
|31
|10
Pardubice
|26
|7
|8
|11
|31:44
|29
|11
Teplice
|26
|6
|10
|10
|25:31
|28
|12
Bohemians
|26
|7
|6
|13
|20:32
|27
|13
Ml. Boleslav
|26
|6
|9
|11
|36:49
|27
|14
Slovácko
|26
|5
|8
|13
|22:36
|23
|15
Baník
|26
|5
|7
|14
|24:36
|22
|16
Dukla
|26
|3
|10
|13
|16:36
|19
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu