Hradecká odplata za pohár: Vymazaný Jurečka s Gningem. Baník se topí, spoléhá na pauzu

Zklamaní Ondřej Kričfaluši a David PlankaZdroj: Zuzana Jarolímková / Sport
Ostravský Matěj Chaluš a hradecký Ondřej Mihálik
Jiří Fejgl
Chance Liga
Jsou zbraní hromadného ničení, jejich pohodu a kooperaci odnesl především Zlín. Jenže v Hradci Králové baníkovské duo Václav Jurečka - Abdallah Gning vypadlo ze hry, Votroci je vymazali. Ostravané nebyli nebezpeční, a proto padli 0:1. Naopak domácí svého hrotového útočníka vytěžili, rozhodl Ondřej Mihálik.

Byli viditelně skleslí. Když Ondřej Smetana, kouč Baníku, a Michal Kohút, ofenzivní opora, hodnotili duel na znovu příšerném hřišti v Malšovické aréně, nebylo jim do skoku.

Vedle vlastní prohry je srazily další výsledky, zejména výhry Mladé Boleslavi nad Pardubicemi a Dukly ve střetu s Jabloncem. Hrdý, jenže vrávorající gigant zvaný též SK Slezská, čtyři kola před koncem základní části ligy sedí na předposlední patnácté figuře, na místa mimo baráž ztrácí pět bodů. Před poslední Duklou drží náskok pouhých tří, což bezesporu není zrovna luxusní pozice.

V současnosti jako by ztrácel význam postup do pohárového semifinále, který modrobílí urvali právě v Hradci. Ligovou odvetu už nezvládli - a možná by výsledky i měnili…

„My do každého zápasu musíme jít s cílem bodovat, nic jiného nám nezbývá. Už se nemůžeme ohlížet doprava doleva. To jsme chtěli i teď, ale nevyšlo to,“ vykládal kouč Smetana. Jsou to fráze, jenže tentokrát výstižné. Tak to je.

Aby se jeho slova proměnila v činy, potřebuje tým pomoc zimních posil. Gólman Martin Jedlička ji dodává, má absolutní hodnocení, gól v Hradci málem chytil, i když šlo o tutovou šanci. „Trochu ve mně zatrnulo,“ usmál se střelec Ondřej Mihálik s tím, že branku opravdu potřeboval. V sezoně je na třech v patnácti startech. Nutno však říct, že v poslední době vykazuje solidní výkony, právem si pro sebe uzmul pozici prvního forvarda. Mick van Buren je zraněný a Marko Regža (zatím) zabrzděný.

Produktivní duo Baníku Hradec vymazal

To jeho ekvivalenty na baníkovské straně čísla přinášejí. Václav Jurečka i Abdallah Gning přišli v zimě s úkolem pomoci k záchraně. V sedmi utkáních první zapsal čtyři góly a tři asistence (v bilanci se vyjímá hattrick proti Zlínu), druhý má ve statistice tři zásahy plus jednu přihrávku

To jsou poutavá čísla, o kterých - logicky - v Hradci věděli. Nachystali se a atomové duo zastavili. Gning střílel jednou na bránu, Jurečka ani to ne. Oba byli ze hry, český matador aspoň ukázal úsilí, jeho senegalský kolega ani to ne. Prostě dohromady zpropadený výkon mužů, na které mužstvo oprávněně sází i spoléhá.

„Hradec nám prostory zavíral, rychle padal dolů,“ vysvětloval Smetana. „Bylo tam dost situací, kdy jsme míč dobrali a měli tlak, ale pokud jsme byli pomalí, tak i pro Vencu s Abuem to bylo těžší. Chyběla nám četnost, víc se dostávat do finální třetiny hřiště. Hradec dobře brání a dostat se k něčemu ve hře deset na deset na tom terénu je těžké,“ přidal další objektivní argument.

Před Baníkem je nyní celkem devět utkání, kdy se chce vymotat z průšvihu. Smetana spoléhá i na nynější pauzu, kvůli reprezentaci se bude hrát liga až za tři týdny. „Pořád jsme u týmu pár týdnů, a abych byl pozitivní, myslím si, že spousta věcí se daří tak, jak jsme chtěli, ale fotbal je o tvoření. Nefunguje to tak, že to složíme, řekneme a je hotovo,“ řekl kouč. V pauze čekají Baník mraky tréninků i přípravné utkání.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia26197058:2064
2Sparta25156449:2851
3Plzeň25136645:3145
4Jablonec26136732:2745
5Liberec26109738:2539
6Olomouc25116826:2339
7Hr. Králové26107935:3237
8Karviná251021336:4232
9Zlín26871132:3831
10Pardubice26781131:4429
11Teplice266101025:3128
12Bohemians25761220:3027
13Ml. Boleslav26691136:4927
14Slovácko25581220:3123
15Baník26571424:3622
16Dukla263101316:3619
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu
Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

Doporučujeme

Články z jiných titulů