Hradecká odplata za pohár: Vymazaný Jurečka s Gningem. Baník se topí, spoléhá na pauzu
Jsou zbraní hromadného ničení, jejich pohodu a kooperaci odnesl především Zlín. Jenže v Hradci Králové baníkovské duo Václav Jurečka - Abdallah Gning vypadlo ze hry, Votroci je vymazali. Ostravané nebyli nebezpeční, a proto padli 0:1. Naopak domácí svého hrotového útočníka vytěžili, rozhodl Ondřej Mihálik.
Byli viditelně skleslí. Když Ondřej Smetana, kouč Baníku, a Michal Kohút, ofenzivní opora, hodnotili duel na znovu příšerném hřišti v Malšovické aréně, nebylo jim do skoku.
Vedle vlastní prohry je srazily další výsledky, zejména výhry Mladé Boleslavi nad Pardubicemi a Dukly ve střetu s Jabloncem. Hrdý, jenže vrávorající gigant zvaný též SK Slezská, čtyři kola před koncem základní části ligy sedí na předposlední patnácté figuře, na místa mimo baráž ztrácí pět bodů. Před poslední Duklou drží náskok pouhých tří, což bezesporu není zrovna luxusní pozice.
V současnosti jako by ztrácel význam postup do pohárového semifinále, který modrobílí urvali právě v Hradci. Ligovou odvetu už nezvládli - a možná by výsledky i měnili…
„My do každého zápasu musíme jít s cílem bodovat, nic jiného nám nezbývá. Už se nemůžeme ohlížet doprava doleva. To jsme chtěli i teď, ale nevyšlo to,“ vykládal kouč Smetana. Jsou to fráze, jenže tentokrát výstižné. Tak to je.
Aby se jeho slova proměnila v činy, potřebuje tým pomoc zimních posil. Gólman Martin Jedlička ji dodává, má absolutní hodnocení, gól v Hradci málem chytil, i když šlo o tutovou šanci. „Trochu ve mně zatrnulo,“ usmál se střelec Ondřej Mihálik s tím, že branku opravdu potřeboval. V sezoně je na třech v patnácti startech. Nutno však říct, že v poslední době vykazuje solidní výkony, právem si pro sebe uzmul pozici prvního forvarda. Mick van Buren je zraněný a Marko Regža (zatím) zabrzděný.
Produktivní duo Baníku Hradec vymazal
To jeho ekvivalenty na baníkovské straně čísla přinášejí. Václav Jurečka i Abdallah Gning přišli v zimě s úkolem pomoci k záchraně. V sedmi utkáních první zapsal čtyři góly a tři asistence (v bilanci se vyjímá hattrick proti Zlínu), druhý má ve statistice tři zásahy plus jednu přihrávku
To jsou poutavá čísla, o kterých - logicky - v Hradci věděli. Nachystali se a atomové duo zastavili. Gning střílel jednou na bránu, Jurečka ani to ne. Oba byli ze hry, český matador aspoň ukázal úsilí, jeho senegalský kolega ani to ne. Prostě dohromady zpropadený výkon mužů, na které mužstvo oprávněně sází i spoléhá.
„Hradec nám prostory zavíral, rychle padal dolů,“ vysvětloval Smetana. „Bylo tam dost situací, kdy jsme míč dobrali a měli tlak, ale pokud jsme byli pomalí, tak i pro Vencu s Abuem to bylo těžší. Chyběla nám četnost, víc se dostávat do finální třetiny hřiště. Hradec dobře brání a dostat se k něčemu ve hře deset na deset na tom terénu je těžké,“ přidal další objektivní argument.
Před Baníkem je nyní celkem devět utkání, kdy se chce vymotat z průšvihu. Smetana spoléhá i na nynější pauzu, kvůli reprezentaci se bude hrát liga až za tři týdny. „Pořád jsme u týmu pár týdnů, a abych byl pozitivní, myslím si, že spousta věcí se daří tak, jak jsme chtěli, ale fotbal je o tvoření. Nefunguje to tak, že to složíme, řekneme a je hotovo,“ řekl kouč. V pauze čekají Baník mraky tréninků i přípravné utkání.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|26
|19
|7
|0
|58:20
|64
|2
Sparta
|25
|15
|6
|4
|49:28
|51
|3
Plzeň
|25
|13
|6
|6
|45:31
|45
|4
Jablonec
|26
|13
|6
|7
|32:27
|45
|5
Liberec
|26
|10
|9
|7
|38:25
|39
|6
Olomouc
|25
|11
|6
|8
|26:23
|39
|7
Hr. Králové
|26
|10
|7
|9
|35:32
|37
|8
Karviná
|25
|10
|2
|13
|36:42
|32
|9
Zlín
|26
|8
|7
|11
|32:38
|31
|10
Pardubice
|26
|7
|8
|11
|31:44
|29
|11
Teplice
|26
|6
|10
|10
|25:31
|28
|12
Bohemians
|25
|7
|6
|12
|20:30
|27
|13
Ml. Boleslav
|26
|6
|9
|11
|36:49
|27
|14
Slovácko
|25
|5
|8
|12
|20:31
|23
|15
Baník
|26
|5
|7
|14
|24:36
|22
|16
Dukla
|26
|3
|10
|13
|16:36
|19
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu