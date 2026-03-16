První gól po těžkém zranění, Kabongo roste v Boleslavi. Majer: Potenciál má mnohem vyšší

Christophe Kabongo v duelu s Pardubicemi
Christophe Kabongo se proti Boleslav trefil v lize poprvé
Patřil mezi největší talenty českého fotbalu, jenže pak si Christophe Kabongo poranil koleno a vynechal prakticky celou minulou sezonu. Na podzim neměl v Plzni potřebné vytížení, a tak zamířil na hostování do Mladé Boleslavi, kde získává větší prostor a při výhře 2:0 proti Pardubicím zapsal také vůbec první ligový gól. „Je to pro něj velký okamžik. Může mu to pomoct, aby jeho sportovní cesta vedla nahoru,“ radoval se trenér Aleš Majer.

Hned po velkolepém nástupu na českou ligovou scénu přišel extrémně tvrdý náraz. Pár dní po prvním startu v Chance lize odkulhal z tréninku a vyslechl si nejhorší možnou zprávu: Přetržený křížový vaz v koleni.

Tehdy dvacetiletý fotbalista tedy na rok zmizel z ligových trávníků a ani na podzim se mu příliš nedařilo. V základní sestavě Plzně nastoupil jen do čtyř ligových utkání a v zimě se s klubem dohodl, že lepší varianta bude hostování a větší zápasová zátěž.

Nyní po roce a půl trápení konečně zažívá velkou fotbalovou radost, v mladoboleslavském dresu nastoupil od začátku v posledních čtyřech utkáních a proti Pardubicím se dočkal také prvního ligového gólu.

V 63. minutě si výborně naběhl za obranu na centr od Daniela Langhamera, dokonale zkoordinoval tělo a ve výskoku nataženou nohou usměrnil míč přesně k tyči. Velký moment v kariéře mladého fotbalisty však nepřinesl žádnou zběsilou oslavu a útočník se rychle s širokým úsměvem na tváři schoval do klubka gratulujících spoluhráčů. „Kluci mu hned gratulovali, já jsem se k němu ještě úplně nedostal,“ líčil radost v týmu krátce po utkání na tiskové konferenci kouč Majer.

„On emoce nedává tolik najevo, je spíš introvertní, ale určitě má obrovskou radost. Jsou na něj obecně velká očekávání a poslední měsíce se mu úplně nedařily, nejdřív byl zraněný a potom nehrál,“ připomněl trable předešlých měsíců trenér.

Majer: Mnohem vyšší potenciál

Ani pod jeho vedením přitom nezačal talentovaný forvard a syn konžského otce a ruské matky nejlépe. Na hřišti působil nevýrazně a trenér měl k jeho výkonům řadu výhrad. Při domácí výhře 3:0 s Jabloncem mu dokonce vyhrožoval střídáním už v prvním poločase. „Když se tolik nedaří, tak je třeba do zápasu vložit maximální úsilí, což potom změnil,“ popisoval tehdy Majer.

Tentokrát už mohl hosta z Plzně prakticky jen chválit. „Postupně se jeho výkonnost zvedá. Jsme rádi, jak reaguje na naše herní prvky. Myslím, že jeho potenciál je ještě mnohem vyšší, ale dnes nám pomohl nejen gólem, který je pro útočníka klíčový, ale i spoustou vyhraných míčů a individuálních akcí,“ vyzdvihl celkový výkon bývalého mládežnického reprezentanta.

Premiérový zásah si mohl připsat už v minulém kole na půdě Slovácka a velkou šanci spálil také v prvním poločase zápasu s Pardubicemi. Čekání na první trefu v nejvyšší soutěži pak utnul až po změně stran a Boleslav se o jeho nespornou kvalitu bude chtít opírat i ve zbytku jara. „Příležitostí už měl víc. Jde si za tím, tlačí se tam, do šancí se dostává a jsem rád, že to prolomil. Doufám, že ho to gólově nastartuje,“ chválil parťáka obránce Dominik Kostka.

Ukáže svůj potenciál naplno a přidá v Boleslavi na jaře další zásahy?

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia26197058:2064
2Sparta26166454:3054
3Plzeň26146647:3148
4Jablonec26136732:2745
5Olomouc26117828:2540
6Liberec26109738:2539
7Hr. Králové26107935:3237
8Karviná261031338:4433
9Zlín26871132:3831
10Pardubice26781131:4429
11Teplice266101025:3128
12Bohemians26761320:3227
13Ml. Boleslav26691136:4927
14Slovácko26581322:3623
15Baník26571424:3622
16Dukla263101316:3619
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu
Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

