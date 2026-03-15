Mariáš v Liberci, sudí Volek rozdal DESET karet za poločas. V ohrožení byl i ligový rekord
Když se potkají dva týmy, které jsou pod tlakem bodovat, nervy bývají na pochodu. A přesně to se stalo při setkání Liberce s Teplicemi (1:1). Souboj severočeských celků moc krásných fotbalových momentů nenabídl, naopak sudí Stanislav Volek rozjel v první půli pořádný karetní mariáš. „Museli jsme hráče o poločase zklidnit,“ řekl Zdenko Frťala po patnáctiminutovce, kvůli které zápas atakoval disciplinární rekordy ligy.
Nálože pro výbuch emocí byly položeny už v posledních týdnech. Střelecký impotentní Liberec začal výrazně hazardovat s pohárovými ambicemi, Teplice s totožným problémem v ofenzivě byly zase opětovně přinuceny hledět s obavami směr sestupová zóna. Nervozita se zkrátka na obou stranách dala krájet.
Co začalo první minuty jako celkem klidný zápas, se postupem prvního poločasu dostalo do nepříjemného extrému. Stanislav Volek, který před týdnem bez většího karetního spektáklu zvládl pražské derby, se musel ohánět. Od oranžového zákroku Filipa Špatenky začaly na sudího štěkat lavičky, na obě zamířily tresty. A po půl hodině nastala šílená třináctiminutovka, kdy Volek rozdal sedm (!) žlutých karet.
„Lítalo to zleva zprava. Emoce do toho patří, ale trochu jsem se bál, aby to rozhodčí ukočíroval. V jednu chvíli to byl opravdu mariáš. Šlo o dost, Teplice nechtějí být ve skupině o záchranu, my nechceme být mimo skupinu o titul. Navíc nejsme herně v pohodě,“ ohlížel se Radoslav Kováč.
Zdálo se, že červená karta visí ve vzduchu. Hráči totiž nebyli trestáni jen za zákroky, ale i za verbální výpady. Ne vůči rozhodčímu, ale vůči sobě. Lukáš Mareček seřval ležícího soupeře a viděl kartu. Provokatér Michal Bílek s Vojtěchem Stránským si zblízka vyříkávali situaci a oba hned byli pod trestem. Aktéři emoční bitvy se divili, ale takový metr sudí nastavil.
„Ať si každý udělá obrázek, jsou to rychlá rozhodnutí. Řeším hodně to, že stačí zařvat a spadnout a pískají se fauly, je to o chytrosti. Ale nechci se k tomu vyjadřovat, pak to je takové ubrečené, ukňourané,“ byl diplomatický Zdenko Frťala.
Pravdou ale je, že v poločase se otřásal i disciplinární rekord ligy. Pro připomenutí, ten činí 15 karet (14 žlutých, 1 druhá žlutá) za jeden zápas; stalo se tak v pražském derby z října 2024. Pokud jde čistě o žluté karty bez vyloučení, ligové maximum držel zápas České Budějovice-Most z roku 2007 s 12 žlutými kartami. A jen v první půli na stadionu U Nisy jich padlo osm, k tomu dvě na lavičky.
Libereckým stadionem se ozýval pískot
„Bylo důležité hráče o poločasu zklidnit, aby se nenechali unést atmosférou zápasu. Rozhodčí to chtěl asi kartami uklidnit. Jelikož ve druhém poločase snad ani žlutou nedal, asi se to povedlo,“ hodnotil Frťala.
Na jednu stranu měl pravdu – hra se ve druhé půli zklidnila, ale přesto k vidění ještě jedna žlutá karta byla. A celkem klíčová. Trápící se Liberec v tu chvíli s Teplicemi po gólu Pavla Svatka prohrával a stadionem se ozýval pískot. Domácí kazili, nekomunikovali spolu, často si i překáželi, ale přesto se nakonec k vyrovnání dostali. Do té doby výborný stoper Emmanuel Fully při pokusu Raimondse Krollise dorazit střelu, nakopl Lotyše do obličeje a po zásahu VAR obdržel druhou žlutou.
Pro hosta ze Slavie smolný moment, ale bohužel pro Teplice šlo o naprosto zasloužený trest. Způsobil tím i penaltu. „Krollis se tam šel doslova rozbít, má zlomený nos. Tento přístup někdy u ostatních hráčů postrádám,“ komentoval Kováč. K penaltě si stoupl mladičký Daniel Rus a skóre srovnal, byť pro domácí jde nadále o nedostatečný výsledek. Náhle hrozí, že si jejich pozici v top šestce bude nárokovat Hradec.
„Chybí nám lehkost, nejsme teď kvalitní. Proměnných kolem hráčů je strašně moc, o naše hráče je obrovský zájem a cítím, že tam není soustředění. Vítáme prodlouženou reprezentační pauzu a na závěr se nachystáme,“ pravil Kováč.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|26
|19
|7
|0
|58:20
|64
|2
Sparta
|25
|15
|6
|4
|49:28
|51
|3
Plzeň
|26
|14
|6
|6
|47:31
|48
|4
Jablonec
|26
|13
|6
|7
|32:27
|45
|5
Olomouc
|26
|11
|7
|8
|28:25
|40
|6
Liberec
|26
|10
|9
|7
|38:25
|39
|7
Hr. Králové
|26
|10
|7
|9
|35:32
|37
|8
Karviná
|26
|10
|3
|13
|38:44
|33
|9
Zlín
|26
|8
|7
|11
|32:38
|31
|10
Pardubice
|26
|7
|8
|11
|31:44
|29
|11
Teplice
|26
|6
|10
|10
|25:31
|28
|12
Bohemians
|26
|7
|6
|13
|20:32
|27
|13
Ml. Boleslav
|26
|6
|9
|11
|36:49
|27
|14
Slovácko
|25
|5
|8
|12
|20:31
|23
|15
Baník
|26
|5
|7
|14
|24:36
|22
|16
Dukla
|26
|3
|10
|13
|16:36
|19
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu