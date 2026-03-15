Zklamaný navrátilec Havel: Ještě teď si utírám krev. Chtěl jsem v Plzni vyhrát
V Plzni prožíval nejlepší éru, slavil tituly, zahrál si Ligu mistrů. Po zimním přestupu do Bohemians přijel na západ Čech poprvé v roli soupeře. Milan Havel svému týmu citelně chyběl, když kvůli krvácení z nosu nemohl být na hřišti a domácí v krátké přesilovce otevřeli skóre. „Dostal jsem do hlavy,“ popsal nešťastný moment, který načal prohru „klokanů“.
Jaký byl návrat do Plzně?
„Trošku bolavý, ještě teď si utírám krev. (hořké pousmání) Prožil jsem v Plzni velkou část kariéry, vždycky kluky z týmu i fanoušky rád uvidím. Škoda, že to pro nás nebylo se šťastným koncem.“
Krvavé zranění bylo ze souboje, kvůli kterému jste musel ze hřiště chvíli před inkasovaným gólem?
„Je to tak. Srazil jsem se s Memou (Amarem Memičem), dostal jsem do hlavy. Cítil jsem lehké pnutí v nose. Prý ale zlomené nic nemám, takže dobrý. Tekla mi krev, snažil jsem se do nosu co nejrychleji narvat tampóny, abych byl co nejdřív zpátky na hřišti. Bohužel mě tam rozhodčí nepustil, hra plynula a gólovou situaci jsme dohrávali v deseti.“
Měli jste dost možností, jak vstřelit branku…
„Mrzí nás to hodně. Byli jsme na Plzeň skvěle připravení, hráli jsme přesně to, co jsme chtěli. Když si v Plzni vytvoříte takové šance, musíte něco proměnit. Za dobu, co jsem byl v Plzni, si nepamatuji, že by tady někdo proti nám měl tolik šancí. Bohužel já měl také jednu, je to velká škoda. Odehráli jsme super zápas v Olomouci, super zápas v Plzni, ale máme z toho nula bodů. Tým má kvalitu, jsme super parta. Kluci mě okamžitě přijali. Sedli jsme si, na hřišti bojujeme jeden za druhého. Pořád jsme ve složité situaci, základ je držet při sobě. Věřím, že to protrhneme a po reprezentační pauze začneme dávat góly.“
Vy jste měl velkou šanci v prvním poločase. Co jste měl udělat lépe?
„Tu šanci jsem ještě neviděl, šel jsem sem za vámi na tiskovku. Měl jsem dát gól. Asi jsem zbytečně volil razanci, řešit to jinak, než prudkou střelou.“
Jak vám bylo, když jste v roli soupeře přijížděl do Doosan Areny?
„Je to krátká doba, co jsem z Plzně odešel. Byl to pro mě speciální zápas, nebudu říkat, že ne. Celý týden jsem se na něj připravoval nejlépe, jak jsem mohl. Vracely se mi vzpomínky, moc jsem se na zápas těšil. Hodně jsem tady chtěl za Bohemku vyhrát, to se nepovedlo. Šatnu jsem si nespletl, kluci si ze mě dělali srandu a vodili mě tady za ruku.“
Jak se vám nyní hraje blízko sestupového pásma?
„Už jsem v Bohemce působil, nějakou zkušenost s tímhle mám. Je to něco jiného, než v Plzni. Dá se to ale hodně srovnat s tím, když hrajete nahoře, možná takhle dole je ještě větší tlak. Čeká nás reprezentační pauza, musíme doléčit šrámy, dát se do kupy a navázat na výkon, co jsme odehráli tady v Plzni. Máme sílu na to, abychom začali dávat góly.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|26
|19
|7
|0
|58:20
|64
|2
Sparta
|26
|16
|6
|4
|54:30
|54
|3
Plzeň
|26
|14
|6
|6
|47:31
|48
|4
Jablonec
|26
|13
|6
|7
|32:27
|45
|5
Olomouc
|26
|11
|7
|8
|28:25
|40
|6
Liberec
|26
|10
|9
|7
|38:25
|39
|7
Hr. Králové
|26
|10
|7
|9
|35:32
|37
|8
Karviná
|26
|10
|3
|13
|38:44
|33
|9
Zlín
|26
|8
|7
|11
|32:38
|31
|10
Pardubice
|26
|7
|8
|11
|31:44
|29
|11
Teplice
|26
|6
|10
|10
|25:31
|28
|12
Bohemians
|26
|7
|6
|13
|20:32
|27
|13
Ml. Boleslav
|26
|6
|9
|11
|36:49
|27
|14
Slovácko
|26
|5
|8
|13
|22:36
|23
|15
Baník
|26
|5
|7
|14
|24:36
|22
|16
Dukla
|26
|3
|10
|13
|16:36
|19
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu