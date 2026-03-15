Zklamaný navrátilec Havel: Ještě teď si utírám krev. Chtěl jsem v Plzni vyhrát

SESTŘIH: Plzeň – Bohemians 2:0. Viktoria si pohlídala třetí místo, gólově se představil Toure • Zdroj: isportTV
Spoluhráči gratulují Dávidu Krčíkovi ke gólu
Dávid Krčík proměnil penaltu po vyloučení Tomáše Frühwalda
Brankář Tomáš Frühwald stáhl unikajícího Mohameda Toureho
Brankář Tomáš Frühwald stáhl unikajícího Mohameda Toureho
Lukáš Červ stíhá Petera Kareema
Mohamed Toure přijímá gratulace od spoluhráčů
V Plzni prožíval nejlepší éru, slavil tituly, zahrál si Ligu mistrů. Po zimním přestupu do Bohemians přijel na západ Čech poprvé v roli soupeře. Milan Havel svému týmu citelně chyběl, když kvůli krvácení z nosu nemohl být na hřišti a domácí v krátké přesilovce otevřeli skóre. „Dostal jsem do hlavy,“ popsal nešťastný moment, který načal prohru „klokanů“.   

Jaký byl návrat do Plzně?
„Trošku bolavý, ještě teď si utírám krev. (hořké pousmání) Prožil jsem v Plzni velkou část kariéry, vždycky kluky z týmu i fanoušky rád uvidím. Škoda, že to pro nás nebylo se šťastným koncem.“

Krvavé zranění bylo ze souboje, kvůli kterému jste musel ze hřiště chvíli před inkasovaným gólem?
„Je to tak. Srazil jsem se s Memou (Amarem Memičem), dostal jsem do hlavy. Cítil jsem lehké pnutí v nose. Prý ale zlomené nic nemám, takže dobrý. Tekla mi krev, snažil jsem se do nosu co nejrychleji narvat tampóny, abych byl co nejdřív zpátky na hřišti. Bohužel mě tam rozhodčí nepustil, hra plynula a gólovou situaci jsme dohrávali v deseti.“

Měli jste dost možností, jak vstřelit branku…
„Mrzí nás to hodně. Byli jsme na Plzeň skvěle připravení, hráli jsme přesně to, co jsme chtěli. Když si v Plzni vytvoříte takové  šance, musíte něco proměnit. Za dobu, co jsem byl v Plzni, si nepamatuji, že by tady někdo proti nám měl tolik šancí. Bohužel já měl také jednu, je to velká škoda. Odehráli jsme super zápas v Olomouci, super zápas v Plzni, ale máme z toho nula bodů. Tým má kvalitu, jsme super parta. Kluci mě okamžitě přijali. Sedli jsme si, na hřišti bojujeme jeden za druhého. Pořád jsme ve složité situaci, základ je držet při sobě. Věřím, že to protrhneme a po reprezentační pauze začneme dávat góly.“

Vy jste měl velkou šanci v prvním poločase. Co jste měl udělat lépe?
„Tu šanci jsem ještě neviděl, šel jsem sem za vámi na tiskovku. Měl jsem dát gól. Asi jsem zbytečně volil razanci, řešit to jinak, než prudkou střelou.“

Jak vám bylo, když jste v roli soupeře přijížděl do Doosan Areny?
„Je to krátká doba, co jsem z Plzně odešel. Byl to pro mě speciální zápas, nebudu říkat, že ne. Celý týden jsem se na něj připravoval nejlépe, jak jsem mohl. Vracely se mi vzpomínky, moc jsem se na zápas těšil. Hodně jsem tady chtěl za Bohemku vyhrát, to se nepovedlo. Šatnu jsem si nespletl, kluci si ze mě dělali srandu a vodili mě tady za ruku.“

Jak se vám nyní hraje blízko sestupového pásma?
„Už jsem v Bohemce působil, nějakou zkušenost s tímhle mám. Je to něco jiného, než v Plzni. Dá se to ale hodně srovnat s tím, když hrajete nahoře, možná takhle dole je ještě větší tlak. Čeká nás reprezentační pauza, musíme doléčit šrámy, dát se do kupy a navázat na výkon, co jsme odehráli tady v Plzni. Máme sílu na to, abychom začali dávat góly.“

1Slavia26197058:2064
2Sparta26166454:3054
3Plzeň26146647:3148
4Jablonec26136732:2745
5Olomouc26117828:2540
6Liberec26109738:2539
7Hr. Králové26107935:3237
8Karviná261031338:4433
9Zlín26871132:3831
10Pardubice26781131:4429
11Teplice266101025:3128
12Bohemians26761320:3227
13Ml. Boleslav26691136:4927
14Slovácko26581322:3623
15Baník26571424:3622
16Dukla263101316:3619
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

