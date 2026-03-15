Jarolím: Nechápu, co předvedl rozhodčí... Arogance a metr, který nerozeznám, tragédie!

SESTŘIH: Olomouc – Karviná 2:2. Hosté ztratili dvoubrankový náskok, přesto na jaře poprvé bodovali • Zdroj: isportTV
Matěj Mikulenka v akci proti Karviné
Jan Chytrý ve sprinterském souboji s Jáchymem Šípem
Chance Liga
Neslavil první jarní bod v Chance Lize, byl smutný, spíš naštvaný. Jednak z toho, že fotbalisté Karviné v Olomouci (2:2) ztratili vedení 2:0, a taky z verdiktů rozhodčích. „My tomu věnujeme veškerý čas na úkor rodiny, ale pak si to pánové řídí, jak potřebují? Co předvedli, je tragédie,“ hodnotil výkon hlavního sudího Vojtěcha Opočenského trenér Marek Jarolím.

Bylo vidět, jak s ním cloumají emoce. Vždyť Slezané byli blízko premiérové ligové jarní výhry, navíc na půdě favorizované Olomouce. V nastaveném čase ještě žolík Ousmane Conde upaloval sám na branku, ale špatný první dotyk ho připravil o šanci, takže mač na Andrově stadionu skončil 2:2, ačkoli měli hosté padesát minut utkání pod naprostou kontrolou.

Ztráta kouče Marka Jarolíma mrzela, možná ještě víc však výkon rozhodčího Vojtěcha Opočenského. Pětatřicetiletému sudímu se desátý ligový zápas v kariéře v roli hlavního opravdu nepovedl. Situace, kdy Filip Slavíček a Jakub Elbel rukama odhodili protihráče a zastavili slibně se rozvíjející akci faulem bez žluté karty, bila do očí každého na hřišti i na tribuně.

Paradoxem je, že napomenut byl právě Jarolím. „Ještě jsem to v kariéře neudělal ani jako trenér, ani jako hráč. Asi víte, kam mířím...“ vzal si slovo na tiskové konferenci. „Co předvedl pan rozhodčí i se čtvrtým rozhodčím? Takovou aroganci a metr, který nerozeznám. V první minutě dostane Ayaosi žlutou za normální zákrok, kterých udělala Olomouc taky několik,“ začal vyprávět.

Podle Janotky byl výkon rozhodčích v normálu

Emmanuel Ayaosi přišlápl v 59. sekundě Pétera Barátha a emoce se rozjely. „Víte, ono to pak má vliv i na střídání, proto šel Ayaosi celkem brzy dolů. To jsou věci, které si třeba běžný fanoušek neuvědomí, ale pak vám chybí kvalita. V únavě hrozí faul, tak šel dolů. Není to na jaře poprvé, zažívám to se vším všudy. Pak já dostanu čtvrtou za to, že nenadávám sprostě, ale za to, že zařvu hej a dožaduju se pozornosti, když mě neslyší? Vždyť oni zahodili naše hráče jako v judu,“ kroutil hlavou Jarolím. „Nějakou dobu to budu rozdýchávat, jsem hodně naštvaný,“ dodal.

Podle trenéra domácích Tomáše Janotky byl výkon Opočenského v normálu. „Každý to vždycky vidí ze svého úhlu pohledu, spíš tam byla nějaká zaváhání na obou stranách. Nemyslím si, že tam byly zásadní errory. Neovlivnil zápas, to určitě ne. Já bych mu vytkl to, že nenastavil více minut. Druhý poločas byl hosty strašně roztahaný, já to beru. Ale mohlo se hrát sakra atraktivní utkání ještě o tři minutky déle. Karviné by to určitě taky nevadilo, mohli mít větší šanci na vítězství...“ usmál se.

1Slavia26197058:2064
2Sparta26166454:3054
3Plzeň26146647:3148
4Jablonec26136732:2745
5Olomouc26117828:2540
6Liberec26109738:2539
7Hr. Králové26107935:3237
8Karviná261031338:4433
9Zlín26871132:3831
10Pardubice26781131:4429
11Teplice266101025:3128
12Bohemians26761320:3227
13Ml. Boleslav26691136:4927
14Slovácko26581322:3623
15Baník26571424:3622
16Dukla263101316:3619
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

