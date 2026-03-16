Jeden poločas po čtvrt roce a Krivak si obhájil vysokou cenovku. Janotka: Byl faktorem X
Šest z osmi zimních posil už trenér Tomáš Janotka v soutěžních zápasech olomouckým fanouškům ukázal, v neděli přidal sedmou. Ne, nebyl to zraněný útočník John Paul Dembe, toho česká veřejnost uvidí nejdřív asi až v létě. Šlo o záložníka Fabijana Krivaka, jehož Sigma vytáhla z garáže pro druhý poločas – a Chorvatova premiérová pětačtyřicetiminutovka byla báječná! Zařídil spoluhráčům obě trefy a zachránil Hanákům s Karvinou alespoň bod za remízu 2:2.
Kvalitu Louise Lurvinka tuzemsko zná, o Václavu Sejkovi se nemusíme bavit a o nepochybném přínosu Danijela Šturma s Péterem Baráthem se veřejnost velmi brzy dozvěděla taky. Tohle jsou v pravém slova smyslu posily, které obohacují Chance Ligu a u kterých už člověk chápe zhruba padesátimilionové cenovky. Nyní vyjel z Androvy garáže další nový vůz, tentokrát chorvatský. Haná se učí jméno Fabijana Krivaka, jenž si rychle získal olomoucké fanoušky.
Nákup z Lokomotivy Záhřeb za necelé dva miliony eur vkročil na českou scénu tuze zajímavě. Avšak o dost později, než se čekalo. V lednu ho brzdila drobná zranění, proto neodehrál jediný přípravný zápas. „Nebyl vůbec zvyklý pracovat na umělce, zima pro něj byla strašně nepříjemná,“ popisoval kouč Tomáš Janotka.
Nasadil ho až v polovině března, za nepříznivého stavu 0:2. Karviná díky efektivnímu duu Rok Štorman, Emmanuel Ayaosi zaslouženě vedla a byla ve všech ohledech živější. Janotka netrefil základní sestavu, nicméně poté správně zareagoval poločasovým trojstřídáním. Dominik Janošek, Matěj Mikulenka a právě Krivak zvedli celý tým. „Trenéři ho určitě znali, ale já to jméno slyšel poprvé,“ netajil gólman Slezanů Vladimír Neuman.
Brzy však osobně poznal, co Krivak umí. Po čtyřech minutách jej driblér, jehož redaktoři iSportu v pořadu iSkaut připodobňovali ke Kryštofu Daňkovi, hned zaměstnal. Neuman jeho skrytý obstřel vyrazil jen ke Šturmovi a Sigma korigovala skóre. A o půl hodiny později připravil vyrovnání Václavu Sejkovi. Skybovi nasadil jesličky, poslal centr do kapsy na malé vápno a stadion slavil podruhé. Jo, tohle je top kvalita na závěrečné třetině hřiště!
„Je šikovný, výborný. Známe ho z tréninku, jde o typického ortodoxního leváka, co chodí jeden na jednoho a dává tomu myšlenku. Je vidět, že není Čech,“ usmál se Janošek. „Střídání jim pomohla, Krivak byl jeden z nich. Bylo vidět, že když dostane čas a prostor, je dynamikou, pohybem a ovládáním míče nebezpečný,“ uznal i Jarolím.
Ne náhodou v minulosti Krivaka sledovala i Slavia, ne nadarmo patří k oporám chorvatské jednadvacítky. Pozvánku dostal i teď, ačkoli hrál naposledy v prosinci. Čtvrt roku ze zdravotních důvodů čekal na minuty, nicméně na výkonu to znát nebylo. Jen na kondici, je pochopitelné, že mu chybí praxe a že bláznivé tempo atraktivního duelu občas pracně vydýchával.
„Nemá herní praxi, i dávka pětačtyřiceti minut je pro něj až až. Když bude mít zápasový režim a bude na tom ještě líp, udělá ještě víc rozdílových akcí. My jsme neměli moc v poločase na co čekat, potřebovali jsme hráče, kteří umí nadstandard. On nebo Dominik Janošek je toho schopný. Byl x faktorem druhého poločasu, byl u všeho důležitého. Skvěle si to naváděl, ukázal kvalitu, chytrost, vychcanost, techniku a myšlení. Jak tam z pětadvaceti metrů vypustil tu rouru?“ chválil Janotka pumelici v poslední minutě.
Neuman byl pozorný, teď už si bude jméno Fabijan Krivak pamatovat.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|26
|19
|7
|0
|58:20
|64
|2
Sparta
|26
|16
|6
|4
|54:30
|54
|3
Plzeň
|26
|14
|6
|6
|47:31
|48
|4
Jablonec
|26
|13
|6
|7
|32:27
|45
|5
Olomouc
|26
|11
|7
|8
|28:25
|40
|6
Liberec
|26
|10
|9
|7
|38:25
|39
|7
Hr. Králové
|26
|10
|7
|9
|35:32
|37
|8
Karviná
|26
|10
|3
|13
|38:44
|33
|9
Zlín
|26
|8
|7
|11
|32:38
|31
|10
Pardubice
|26
|7
|8
|11
|31:44
|29
|11
Teplice
|26
|6
|10
|10
|25:31
|28
|12
Bohemians
|26
|7
|6
|13
|20:32
|27
|13
Ml. Boleslav
|26
|6
|9
|11
|36:49
|27
|14
Slovácko
|26
|5
|8
|13
|22:36
|23
|15
Baník
|26
|5
|7
|14
|24:36
|22
|16
Dukla
|26
|3
|10
|13
|16:36
|19
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu