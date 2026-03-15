Priske po Slovácku: Hráč zápasu Sochůrek (17). Padla otázka na brankářovu upřímnost
Hrozivý týden a série tří soutěžních proher v řadě skončily. Fotbalisté Sparty slavili na domácím hřišti ligovou výhru 5:2 nad Slováckem. Dvěma góly se zaskvěl útočník Jan Kuchta, v základní sestavě zaujal také sedmnáctiletý záložník Hugo Sochůrek. „Pro mě byl muž zápasu,“ pochvaloval si trenér Brian Priske, který čelil v posledních dnech rostoucí kritice.
Pomůže týmu pětigólová výhra?
„Určitě by měla, protože máme za sebou složité období. Ve Spartě jsou obrovská očekávání, a když nevyhrajete poslední zápasy, hraje se za ni ještě hůř. Dneska jsme měli v sestavě sedm hráčů, kteří přišli buď v létě, nebo teď v zimě. A není snadné se dostat do takové formy, abychom ukázali kvalitu po celý zápas.“
Jste nakonec spokojený?
„Kluci mi dali zprávu, jsme na dobré cestě a posouváme se. Všichni z nich si zaslouží uznání, protože odvedli dobrou práci. Nebylo to pro ně určitě jednoduché, protože jsme měli za sebou tři zápasy bez výhry. A taky špatné výkony. Takže jsem spokojený, i když vím, že musíme v příštích měsících některé věci zlepšit.“
V základní sestavě nastoupil také sedmnáctiletý záložník Hugo Sochůrek. Zvládl to ve středu zálohy?
„Pro mě byl muž zápasu. Jasně, všechny nás zajímá gól a asistence, ale on byl naprosto úžasný. Hrál, jako by mu bylo třicet a byl v základu už hodně dlouho. Zaslouží velký respekt. Byl opravdu dobrý, podal špičkový výkon. Jsem opravdu šťastný, že kluk z naší akademie udělal takhle důležitý krok v kariéře. Viděl jsem ho poprvé v létě, když jsem se vrátil, a viděl jsem u něj mimořádné věci, které nám snad v budoucnu pomohou.“
Hrál ve středu zálohy spolu s Kaanem Kairinenem a Andrewem Irvingem, čímž jste změnil formaci na 4-3-3. Vyšlo vám to podle představ?
„Celkově to bylo v pohodě, ale víte, že fotbal není jen o rozestavení. Záleží spíš na pozicích hráčů a jejich individuální kvalitě. Systém jim má pomoct najít správné prostory, dobře se rozhodnout. Ve výsledku je to ale o něčem jiném.“
O čem?
„Měli jsme dneska rozhodnout dřív, mohli jsme dát už v prvním poločase víc gólů. Když se ohlídnu trochu zpátky, tak jsme vstřelili deset branek v posledních dvou domácích zápasech, což je super. Na druhou stranu jsme jich hodně taky inkasovali."
Ano, dva od Baníku a teď dva od Slovácka.
„Proto nás čeká ještě hodně práce na defenzivě a individuálních výkonech. Přesto jsme dneska předvedli dobrý týmový výkon, se kterým jsem spokojený.“
Vojta a Kuchta? Spokojenost
Na hrotu útoku momentálně sázíte na Matyáše Vojtu. Líbil se vám?
„Udělal velký progres, i když se stále adaptuje na náš herní styl. Dneska ale ukázal další posun. Potřebuju od útočníků, aby podrželi balon a zároveň byli nebezpeční ve vápně, což se dneska dařilo. Byl jsem spokojený jak s Vojtou, tak s Kuchtou, který nakonec dvěma góly rozhodl utkání.“
Nakonec nastoupil do hry i Albion Rrahmani, o kterém jste ve středu řekl, že bude mimo až do reprezentační pauzy. Tak jak to s ním vypadá?
„Když jsem s vámi mluvil, měl být mimo hru, ale pak se situace najednou změnila.“
Předčasně střídal Lukáš Haraslín. Co se mu přihodilo?
„Bohužel jsem s ním o zdravotním stavu ještě nemluvil, takže nejsem schopný vám teď říct víc informací.“
Fanoušci ocenili po utkání brankáře Jakuba Surovčíka za rozhovor po prohře s Alkmaarem, ve kterém otevřeně mluvil o špatném přístupu některých hráčů. Zabýval jste se tím?
„Nemluvil jsem s ním o tom, ale vím, že Rosa (sportovní ředitel Tomáš Rosický) a Sivi (Tomáš Sivok, manažer A týmu) ano.“
Jaký byl z toho výstup?
„To je dobrá otázka, ale necháme si to pro sebe.“
Jste obecně rád, když hráči mluví otevřeně?
„Bohužel nevím, co Suro přesně řekl. Abych byl upřímný, poslední dny jsem měl v hlavě to, abych správně vybral hráče do zápasu se Slováckem. A zároveň jsem očekával, že Rosa a Sivi se o to postarají. Pokud vím, tak Suro měl docela respekt a řekl, že od sebe můžeme očekávat víc. Líbí se mi, když hráči mají svůj názor, a někdy je fajn, pokud ho řeknou veřejně. Nesmí jen překročit hranici, mluvit o některých spoluhráčích a kritizovat je.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|26
|19
|7
|0
|58:20
|64
|2
Sparta
|26
|16
|6
|4
|54:30
|54
|3
Plzeň
|26
|14
|6
|6
|47:31
|48
|4
Jablonec
|26
|13
|6
|7
|32:27
|45
|5
Olomouc
|26
|11
|7
|8
|28:25
|40
|6
Liberec
|26
|10
|9
|7
|38:25
|39
|7
Hr. Králové
|26
|10
|7
|9
|35:32
|37
|8
Karviná
|26
|10
|3
|13
|38:44
|33
|9
Zlín
|26
|8
|7
|11
|32:38
|31
|10
Pardubice
|26
|7
|8
|11
|31:44
|29
|11
Teplice
|26
|6
|10
|10
|25:31
|28
|12
Bohemians
|26
|7
|6
|13
|20:32
|27
|13
Ml. Boleslav
|26
|6
|9
|11
|36:49
|27
|14
Slovácko
|26
|5
|8
|13
|22:36
|23
|15
Baník
|26
|5
|7
|14
|24:36
|22
|16
Dukla
|26
|3
|10
|13
|16:36
|19
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu