Hyský: Na komunikaci máme i krabičky. Adu snad pochopí, co se od něj chce

Kouč Plzně Martin Hyský po výhře nad Bohemians
Spoluhráči gratulují Dávidu Krčíkovi ke gólu
Dávid Krčík proměnil penaltu po vyloučení Tomáše Frühwalda
Brankář Tomáš Frühwald stáhl unikajícího Mohameda Toureho
Lukáš Červ stíhá Petera Kareema
Nedělní výhra 2:0 nad Bohemians před dlouhou reprezentační pauzou v rámci 26. kola Chance Ligy mu pochopitelně udělala radost. Martin Hyský po tříbodovém odpoledni klasicky vyzdvihl celý tým, líbila se mu reakce do druhého poločasu. V úvodu totiž výrazně hrozili hosté a zápas mohl dopadnout jinak. Plzeňský kouč také po zápase popsal, jak komunikuje s Mohamadem Tourem. Autor úvodní západočeské trefy nemluví anglicky a aklimatizace je po zimním příchodu složitější. „Máme takové krabičky, ty přeloží, cokoliv potřebujete,“ popsal kouč Viktorie.

Pochválíte mužstvo za výhru s Bohemians?
„Když se vám povede zápas venku, je třeba to potvrdit doma. Jsem rád, jak zápas dopadl, po třech zápasech venku jsme hráli doma. V celkovém hodnocení jsme vyhráli zaslouženě, byli jsme lepší, než soupeř, vytvořili jsme si mnohem víc brankových příležitostí. Jsou to pro nás důležité body. Vidíme vývoj v tabulce, jak hrají týmy kolem nás. Šli jsme za tím a máme tři body.“

Jaké věci týmu naopak vyčtete?
„Ne všechno bylo optimální, první poločas jsme nezahráli moc dobře. Měli jsme spousty zbytečných ztrát, byli jsme nepřesní. Z toho vznikaly nebezpečné situace i na naší straně. Nehráli jsme tak, jak jsme si představovali. Jsem rád za naši reakci do druhého poločasu. Mužstvo bylo důraznější, důslednější, přesnější v kombinaci. Škoda, že jsme samostatné nájezdy nebo dobře zahrané standardky neproměnili ve víc gólů, určitě by to pro nás byl klidnější zápas.“

Bylo velkou komplikací, když se vám hned na začátku zápasu zranil Lawal?
„Střídat brzy není nikdy příjemné, je to něco neplánovaného. Přišli jsme o Salima Lawala v momentě, kdy jsme viděli, jakou má formu. Je pro nás důležitý v práci na ofsajd lajně, v meziprostoru. Pauza je teď delší, snad bude do příštího zápasu ready.“

Proč jste se rozhodli na hřiště poslat Mohameda Toureho?
„Bylo to víceméně jasné – vypadá dobře v tréninku, prokázal, proč tady je a proč jsme ho přivedli. Velká pochvala pro plzeňský skauting, našli ho v momentě, kdy jsme potřebovali zvýšit kvalitu a konkurenci na ofenzivních postech. Byl u klíčových momentů, dal gól, byl také u penaltového střetu. Měl řadu zajímavých věcí. Neřekl bych, že byl nejlepší na hřišti, ale jsem rád, jak do toho vstoupil, jak nám pomohl. Osobně mu takový zápas hodně pomůže, aby byl dál platný pro Plzeň.“

On nemluví anglicky, jak s ním komunikujete?
„V týmu máme Cheicka Souarého, který je Francouz.  Když je potřeba rychle reagovat, používáme Cheicka na francouzštinu. Máme k dispozici takové aplikace, krabičky, které vám přeloží, cokoliv potřebujete. Takže má skvělou péči, učitele z Guiney, který tady pracuje na mezinárodní jazykové škole a mluví skvěle česky. Je to další pomocník v tom, aby byl Mohamed co nejrychleji aklimatizovaný. Samozřejmě do něj cpeme angličtinu. Bez ní se dneska fotbal v Evropě a u nás hrát nedá. Je to chytrý kluk, věřím, že bude co nejdřív schopný komunikovat.“

Proč jste gólově nezakončili nájezdy Višinského a Panoše?
„Jde o momenty, které je potřeba řešit s větší kvalitou, klidem. Frühwald má velmi dobré reakce, chodí hodně dolů. Bylo třeba balon víc zvednout, to je nejjednodušší recept. Nepovedlo se to Denisovi ani potom Jirkovi. Je to škoda, oba vědí, že takové situace se mají proměňovat. Nestalo se. Jirka by potřeboval dát gól pro zvýšení sebevědomí, Denis to samé. Musí dál pracovat, zůstat hladoví a chodit do takových situací. Příště to řešit trošku lépe.“

Proč nedostává prostor Daniel Vašulín?
„Dan Vašulín není úplně v pořádku zdravotně, to je asi nejdůležitější moment, proč je teď situace taková.“

Jaká je hierarchie mezi vašimi útočníky?
„Žádná není. Je to o tom, jak hráči pracují a vypadají v tréninku, jaký mají ke všemu přístup k tomu. Lawal i Toure mají momentálně lepší přístup, než Adu. To je všechno. Chci věřit tomu, že se zvedne i Adu, je to pro nás důležitý hráč. Snad pochopí, co se od něj chce a začne víc fungovat pro mužstvo.“

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia26197058:2064
2Sparta26166454:3054
3Plzeň26146647:3148
4Jablonec26136732:2745
5Olomouc26117828:2540
6Liberec26109738:2539
7Hr. Králové26107935:3237
8Karviná261031338:4433
9Zlín26871132:3831
10Pardubice26781131:4429
11Teplice266101025:3128
12Bohemians26761320:3227
13Ml. Boleslav26691136:4927
14Slovácko26581322:3623
15Baník26571424:3622
16Dukla263101316:3619
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

 

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

