Kritický Surovčík? Podpora od fanoušků i Rosického: Pochválil jsem ho. Mám radost, jak...Zdroj: koláž iSport
Transparent fanoušků Sparty, kterým podpořili slova brankáře Jakuba Surovčíka
Jakub Surovčík byl po prohře v Alkmaaru kritický k výkonu Sparty
Transparent fanoušků Sparty, kterým podpořili slova brankáře Jakuba Surovčíka
Jakub Surovčík byl po prohře v Alkmaaru kritický k výkonu Sparty
Jakub Surovčík byl po prohře v Alkmaaru kritický k výkonu Sparty
Jakub Surovčík měl v Alkmaaru hodně práce
Jakub Surovčík měl v Alkmaaru hodně práce
Pavel Šťastný
Chance Liga
V kotli Sparty se po nedělní ligové výhře nad Slováckem (5:2) rozhořely světlice, které vyžádaly pozornost směrem k transparentu pod nimi: „Kubo, děkujeme, konečně to někdo řekl!“ Brankář Jakub Surovčík získal uznání od fanoušků kritickým rozhovorem po utkání v osmifinále Konferenční ligy proti Alkmaaru (1:2), v němž poslal ostrý vzkaz do kabiny. Jeho slova rezonovala jak u spoluhráčů, tak u vedení klubu. Vyjádřil se také sportovní ředitel Tomáš Rosický.

Už minulý týden bylo jasné, že nepůjde o rozhovor, který zapadne mezi ostatní. Brankář Jakub Surovčík byl upřímný, otevřený, kritický. Po porážce na hřišti Alkmaaru, kde se stal hrdinou letenského mužstva, se pustil do některých spoluhráčů.

Tady jsou pro připomenutí nejostřejší vzkazy:

  • „Kdybyste viděli, s čím dohrával Adam Ševínský, to je pro mě frajer. Kdyby měli takový přístup všichni, tak jsme jinde.“
  • „Když se trochu vrátím, tak slávisti nejsou všeobecně lepší fotbalisti, ale totálně nás roznesli přístupem. Chybí nám vůle se poprat, fotbalisty přitom máme. Někdy je to prostě málo.“

Surovčíkova kritika měla v následujících dnech dohru. Zaprvé v kabině. „Ano, víme, že to (v Alkmaaru) nebylo ideální. Každý jsme si k tomu řekli svoje a asi takhle bych to nechal být,“ poznamenal sparťanský obránce Pavel Kadeřábek.

Ani Priske nebyl konkrétní, prý s gólmanem o pozápasovém interview ani nemluvil. „Ale vím, že to s ním probírali Tomáš Rosický a Tomáš Sivok,“ prozradil dánský kouč, že se chování slovenského brankáře, kterému je třiadvacet let, řešilo v týdnu na Strahově.

A jaký byl z toho výstup? „Dobrá otázka,“ usmíval se Priske po přímém dotazu deníku Sport. „Ale asi víte, jak vám odpovím. Je to něco, co si necháme v kabině.“ Později přišlo vysvětlení od výše postaveného. „S Kubou Surovčíkem jsem opravdu mluvil a za jeho slova ho pochválil. Kuba roste jako hráč i člověk. Mám radost, jak novou situaci zvládá,“ uvedl sportovní ředitel Rosický pro server sport.cz.

Surovčík se dostal do sparťanské branky při zranění Petera Vindahla, který sledoval nedělní utkání proti Slovácku v civilu. Náhradník odchytal už šest zápasů, v nichž zapsal dvě čistá konta. Nejlepší výkon podal právě proti Alkmaaru, když zaznamenal tři velmi těžké zákroky.

Byl klíčovým mužem letenského mužstva, proto přišel do mix zóny na pozápasový rozhovor. „Abych se přiznal, já to nečetl, takže přesně nevím, jaká slova zazněla. Měl jsem v posledních dnech svých starostí dost, abych správně vybral hráče pro utkání se Slováckem,“ zmínil Priske.

Pak pokračoval: „Obecně mám rád hráče, kteří mají svůj názor. A není špatně, když ho někdy řeknou otevřeně. Zároveň to musí mít nějakou hranici, aby nepouštěl ven frustraci a nekritizoval spoluhráče konkrétně,“ zdůraznil. „V kabině může zvednout hlas úplně každý. A vím, že Suro mluvil s respektem. Je v pořádku, když říkal, že bychom měli od sebe očekávat víc.“

Každopádně Surovčík zabodoval u fanoušků jak výkony na hřišti, tak i mimo něj.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia26197058:2064
2Sparta26166454:3054
3Plzeň26146647:3148
4Jablonec26136732:2745
5Olomouc26117828:2540
6Liberec26109738:2539
7Hr. Králové26107935:3237
8Karviná261031338:4433
9Zlín26871132:3831
10Pardubice26781131:4429
11Teplice266101025:3128
12Bohemians26761320:3227
13Ml. Boleslav26691136:4927
14Slovácko26581322:3623
15Baník26571424:3622
16Dukla263101316:3619
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

