Expert Levý: Grimaldo a Mercado? Náladoví hráči. Reprepauza je nesmyslně dlouhá
Víkendové ligové kolo uzavřelo úvodní herní blok jarní části, následující týdny budou patřit českému boji o světový šampionát v Americe. V jiných soutěžích se ještě bude hrát, kvůli přípravě na klíčové zápasy národního fotbalového týmu se ale Chance Liga rozhodla přerušit o týden dřív, než bylo v plánu. „Pro mě je pauza nesmyslně dlouhá,“ říká v pravidelném hodnocení ligového víkendu trenér a expert Sportu Stanislav Levý.
Začněme Spartou - udělala na vás v neděli dojem proti Slovácku?
„Určitě bych její vysokou výhru 5:2 nepřeceňoval. Souhlasím s trenérem Romanem Skuhravým, že Slovácko bylo víceméně sparingpartnerem s velmi naivní defenzivní činností. Před čtvrteční odvetou s Alkmaarem je to pro Spartu i varování, že obdržela dva góly, v některých pasážích neměla ideální přechody z ofenzivy do defenzivy. To by v domácí odvetě určitě nestačilo, byť tam byly i povedené okamžiky.“
Vyzdvihnete nějakého konkrétního hráče?
„Líbil se mi mladý Sochůrek. Sparta má spoustu zraněných, musela nějak reagovat. Je to jeho první celý ligový zápas, jeho výkon byl pozitivní. Ale z jednoho zápasu se pořád nedá dělat velké resumé. Také Vojta uhrál spousty těžkých balonů. Měl smůlu, že mu neuznali gól po ofsajdu, zahodil ještě jednu velkou šanci. Pracoval pro mužstvo, odehrál velmi slušný zápas. Ale znovu říkám - Slovácko nebylo vážnějším protivníkem a nenavázalo na předcházející povedené zápasy.“
Říká si o větší minutáž dvougólový Jan Kuchta?
„V krátké době, kterou dostal na hřišti, chtěl ukázat, že může být pro Spartu přínosem. Defenzivní činnost Slovácka byla hodně naivní, to mu pomohlo. V minulých týdnech mě překvapilo, že