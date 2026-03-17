Spartu trápí zranění. Priske hledal důvody, zmínil i šílené zranění Vindahla
Jakmile spustil o zraněných hráčích, odpověď mu zabrala přes dvě minuty. „Dlouhý seznam,“ zakončil s trpkým úsměvem ve tváři trenér Brian Priske. Sparta měla pro nedělní ligový zápas proti Slovácku (5:2) deset marodů. „Některá zranění jsou strašně zvláštní,“ popisoval situaci dánský kouč, který navíc předčasně střídal kapitána Lukáše Haraslína. Jeho absence by před čtvrteční domácí odvetou v osmifinále Konferenční ligy proti Alkmaaru byla velká rána.
Přiznal se, že ani nečetl kritický rozhovor brankáře Jakuba Surovčíka po čtvrteční prohře v Alkmaaru (1:2). Možná trenér sparťanů Brian Priske mlžil, ale jako důvod uvedl: „Abych se přiznal, poslední dva dny jsem měl plnou hlavu toho, abych správně vybral hráče pro zápas se Slováckem.“
Byla to pro něj nejspíš větší dřina než kdy jindy. Dánský kouč s kolegy z realizačního týmu nakonec udělal oproti poslednímu zápasu proti Alkmaaru (1:2) v osmifinále Konferenční ligy sedm změn v základní sestavě.
Od začátku utkání nastoupil teprve sedmnáctiletý záložník Hugo Sochůrek nebo křídelní hráč Joao Grimaldo, pro něhož šlo o první ligový start v základní jedenáctce po zimním přestupu do Sparty. Navíc se sparťané postavili do nového rozestavení 4-3-3.
Do velké míry se jednalo o vynucený zásah, protože letenský klub sdílel před utkáním desítku zraněných hráčů (stoper Adam Ševínský měl zároveň karetní trest). „Bohužel jich máme na seznamu až příliš. Spousta zranění je způsobena přetížením, ale pokud počítám správně, šest nebo sedm z nich jsou hodně smolná,“ líčil Priske. Společného jmenovatele všech absencí nenašel.
Postupně se pustil do každého zranění, nejdéle se zastavil u Petera Vindahla. Dánský gólman schází Letenským od domácího zápasu s Hradcem Králové (2:0). Od té doby uplynul už měsíc. „Vezměte si, že vyskočí na míč a došlápne na brankovou konstrukci. To je šílené zranění, nic takového jsem ještě nezažil,“ poznamenal trenér.
Už při čtvrtečním odletu z Amsterdamu, tedy po utkání v Alkmaaru, bylo evidentní, že mu vypadnou z nabídky další hráči. Tak začněme: záložník