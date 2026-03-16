Robocop z Pardubic zaujal velké. Šimek řeší budoucnost, kdo ho má na radaru?
V sezoně rozbalil kvalitu, do té doby schovanou. A logicky se dostal na radar mocných. Pardubický záložník Samuel Šimek jedná s klubem o prodloužení kontraktu, jenže také registruje zájem z české svaté trojice. Na východ Čech se podle informací Sportu upínají zraky z české špičky. Není divu.
Když uhrály Pardubice v prvním jarním kole remízu se Slavií, trenér Jan Trousil vyslal směrem k záložníkovi Samuelu Šimkovi vzkaz, který dobře zněl v uších i slávistického šéfa Jindřicha Trpišovského.
„Sam byl běžecky i herně úžasný. Kluci tady rostou, výborně se s nimi pracuje a nemusíme je do ničeho nutit. Všichni se těšíme na společný trénink,“ vykládal.
Slovo běžecky je přitom v lize mantra. Šimek opravdu musel ve vzájemném střetu zaujmout, což dokazují i čísla. Byl nejlepší v opakovaných intenzivních bězích, celkově nastřádal téměř 12 kilometrů, lépe na tom byl pouze kolega ze středu pole Michal Hlavatý. 31,20 kilometrů v hodině jako maximální rychlost je na hráče na jeho pozici také velmi slušné numero, stejně tak počet sprintů, v nichž se dostal na osm.
Navíc fotbalový svalovec podobná představení v této sezoně opakuje. Je tedy pravděpodobné až jasné, že vzbuzuje pozornost. Podle informací Sportu je sledovaný štáby