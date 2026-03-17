Brno žije Vorlickým, měl by zůstat ve Zbrojovce? Průšvih Artisu, Baník dál ztrácí trenéry
Výsledek brněnského fotbalového derby mezi Zbrojovkou a Artisem podtrhl momentální rozpoložení obou klubů. Zatímco Svědíkova parta už pomalu může přemýšlet o skladbě kádru na první ligu, rival je v panice a pod tlakem toho, že ani baráž nemá jistou. „Od Zbrojovky ani náznakem neslyšíš, že by někde byli. U Artisu už se dozvím, že do pěti let chtějí evropské poháry. Ubral bych,“ komentuje v pořadu Liga naruby ZOOM redaktor Michal Kvasnica.
S kolegou Bartolomějem Černíkem proberou podrobně celé derby, blízkou budoucnost brněnských celků a samozřejmě i postavu Lukáše Vorlického. „Zbrojovka potřebuje jeho, on potřebuje Zbrojovku. V hlavě ale musí vzít, že to zřejmě na celé zápasy nebude,“ říká Černík.
Co říkali redaktoři Sportu na vyloučení Radima Breiteho?
Kdo je herně zaujal?
Jak vypadá věková stavba kádru klubů s výhledem na příští sezonu?
Jaké další trenérské změny se rýsují v Baníku?
A co vyjádření brankáře Huga Jana Bačkovského?
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|26
|19
|7
|0
|58:20
|64
|2
Sparta
|26
|16
|6
|4
|54:30
|54
|3
Plzeň
|26
|14
|6
|6
|47:31
|48
|4
Jablonec
|26
|13
|6
|7
|32:27
|45
|5
Olomouc
|26
|11
|7
|8
|28:25
|40
|6
Liberec
|26
|10
|9
|7
|38:25
|39
|7
Hr. Králové
|26
|10
|7
|9
|35:32
|37
|8
Karviná
|26
|10
|3
|13
|38:44
|33
|9
Zlín
|26
|8
|7
|11
|32:38
|31
|10
Pardubice
|26
|7
|8
|11
|31:44
|29
|11
Teplice
|26
|6
|10
|10
|25:31
|28
|12
Bohemians
|26
|7
|6
|13
|20:32
|27
|13
Ml. Boleslav
|26
|6
|9
|11
|36:49
|27
|14
Slovácko
|26
|5
|8
|13
|22:36
|23
|15
Baník
|26
|5
|7
|14
|24:36
|22
|16
Dukla
|26
|3
|10
|13
|16:36
|19
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|19
|16
|2
|1
|44:13
|50
|2
Táborsko
|19
|12
|3
|4
|37:17
|39
|3
Opava
|19
|9
|8
|2
|31:17
|35
|4
Artis
|19
|10
|5
|4
|31:21
|35
|5
Žižkov
|19
|9
|3
|7
|24:29
|30
|6
Příbram
|19
|8
|4
|7
|18:23
|28
|7
Baník B
|19
|8
|3
|8
|28:25
|27
|8
Slavia B
|19
|7
|4
|8
|30:23
|25
|9
Ústí
|19
|7
|3
|9
|32:33
|24
|10
Č. Budějovice
|19
|7
|3
|9
|20:26
|24
|11
Vlašim
|19
|5
|5
|9
|26:25
|20
|12
Chrudim
|19
|4
|7
|8
|21:36
|19
|13
Jihlava
|19
|4
|6
|9
|19:23
|18
|14
Prostějov
|19
|4
|6
|9
|21:28
|18
|15
Kroměříž
|19
|5
|1
|13
|16:34
|16
|16
Sparta B
|19
|5
|1
|13
|15:40
|16
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup